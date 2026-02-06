Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou

Optimálne výsledky čistenia vnútri aj vonku: ručný zametací stroj KM 70/20 C 2SB s 2 bočnými kefami zaisťuje rozsiahly plošný výkon a prakticky bezprašné zametanie.

Ručne vedený zametací stroj KM 70/20 C 2SB čistí s 2 bočnými kefami a zametacím valcom. V kombinácii s ručným pohonom sa čistenie vnútorných a vonkajších priestorov stáva jednoduchým a efektívnym: plošný výkon KM 70/20 C 2SB je 9-krát vyšší ako pri zametaní s metlou. Zametací valec je nastaviteľný v 6 stupňoch a v kombinácii s plynule variabilnými bočnými kefami dosahuje optimálny výsledok čistenia na rôznych podlahách. Vďaka použitému filtru je zametanie prakticky bezprašné. Výškovo nastaviteľná rukoväť a systém Home Base na prenášanie dodatočného vybavenia, ako sú vedrá a zberače odpadu, zaisťujú ergonomické ovládanie. To znamená, že odpad je možné zlikvidovať spolu s prachom a nečistotami v jedinom kroku. Po vykonaní práce možno KM 70/20 C 2SB uskladniť v parkovacej polohe.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou: Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľné
Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľné
Postupne nastaviteľný prítlak pre optimálne výsledky zametania. Úprava prítlačného tlaku znižuje opotrebovanie zametacieho valca. Na ochranu a dlhšiu životnosť štetín možno zametací valec a bočnú kefu úplne odbremeniť.
Zameták Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou: Prachový filter
Prachový filter
Prachový filter účinne čistí odpadový vzduch a zabraňuje vyletovaniu prachu počas zametania. Filtračný systém je ľahko prístupný, takže výmena filtra je rýchla.
Zameták Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou: Systém Home Base
Systém Home Base
Pohodlné uloženie doplnkového vybavenia, ako sú vedrá a zberače odpadu. Príslušenstvo môžete mať vždy po ruke vďaka vrecku na odkladanie umiestnené na rukoväti stroja.
Veľká nádoba na nečistoty
  • Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej rúčky na nádobe.
Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
  • Tri možnosti nastavenia pre maximálnu ergonómiu.
  • Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu ručne
Max. plošný výkon (m²/h) 3920
Pracovná šírka (mm) 480
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 700
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 980
Objem nádrže brutto/netto (l) 45 / 20
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 22
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 22
Hmotnosť balenia (kg) 27,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 989 / 800 / 416

Balenie obsahuje

  • Filter na jemný prach

Výbava

  • Pohon zametania manuálny
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Držadlo na posúvanie, sklápacie
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
  • Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
  • Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher