Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou
Optimálne výsledky čistenia vnútri aj vonku: ručný zametací stroj KM 70/20 C 2SB s 2 bočnými kefami zaisťuje rozsiahly plošný výkon a prakticky bezprašné zametanie.
Ručne vedený zametací stroj KM 70/20 C 2SB čistí s 2 bočnými kefami a zametacím valcom. V kombinácii s ručným pohonom sa čistenie vnútorných a vonkajších priestorov stáva jednoduchým a efektívnym: plošný výkon KM 70/20 C 2SB je 9-krát vyšší ako pri zametaní s metlou. Zametací valec je nastaviteľný v 6 stupňoch a v kombinácii s plynule variabilnými bočnými kefami dosahuje optimálny výsledok čistenia na rôznych podlahách. Vďaka použitému filtru je zametanie prakticky bezprašné. Výškovo nastaviteľná rukoväť a systém Home Base na prenášanie dodatočného vybavenia, ako sú vedrá a zberače odpadu, zaisťujú ergonomické ovládanie. To znamená, že odpad je možné zlikvidovať spolu s prachom a nečistotami v jedinom kroku. Po vykonaní práce možno KM 70/20 C 2SB uskladniť v parkovacej polohe.
Vlastnosti a výhody
Zametací valec a bočná metla plynule prestaviteľnéPostupne nastaviteľný prítlak pre optimálne výsledky zametania. Úprava prítlačného tlaku znižuje opotrebovanie zametacieho valca. Na ochranu a dlhšiu životnosť štetín možno zametací valec a bočnú kefu úplne odbremeniť.
Prachový filterPrachový filter účinne čistí odpadový vzduch a zabraňuje vyletovaniu prachu počas zametania. Filtračný systém je ľahko prístupný, takže výmena filtra je rýchla.
Systém Home BasePohodlné uloženie doplnkového vybavenia, ako sú vedrá a zberače odpadu. Príslušenstvo môžete mať vždy po ruke vďaka vrecku na odkladanie umiestnené na rukoväti stroja.
Veľká nádoba na nečistoty
- Jednoduchá manipulácia a vyprázdňovanie pomocou ergonomickej rúčky na nádobe.
Nastaviteľné držadlo na posúvanie stroja
- Tri možnosti nastavenia pre maximálnu ergonómiu.
- Parkovacia poloha vďaka funkcii sklápania, ktorá šetrí miesto.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|ručne
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovná šírka (mm)
|480
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|700
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|22
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|22
|Hmotnosť balenia (kg)
|27,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|989 / 800 / 416
Balenie obsahuje
- Filter na jemný prach
Výbava
- Pohon zametania manuálny
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp lopatky na zametanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Zametací stroj KM 70/20 C s 2. bočnou metlou náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher