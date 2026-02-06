Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB

Ručný zametací stroj KM 70/30 C na čistenie vnútorných a vonkajších tvrdých povrchov – filter s odsávaním, batériovým pohonom zametacieho valca a pohonom bočnej kefy minimalizuje prach a maximalizuje pohodlie.

Ručný zametací stroj KM 70/30 C je efektívnym riešením na čistenie tvrdých povrchov vo vnútri aj vonku. Zametací valec a bočná kefa sú napájané z batérie a výrazne zvyšujú pracovný komfort: používatelia môžu bez námahy zametať rohy a ťažko dostupné miesta s výrazne menšou fyzickou námahou. Plochý skladaný filter s aktívnym saním znižuje tvorbu prachu aj pri odstraňovaní veľkého množstva jemného prachu a udržiava pracovné prostredie čisté. Zametací valec možno nastaviť v šiestich stupňoch, aby sa jeho čistiaci výkon prispôsobil rôznym povrchom. Praktická odkladacia plocha na ďalšie príslušenstvo, ako sú vedrá a zberače odpadu, uľahčuje prácu. Údržba je tiež jednoduchá, na výmenu bočnej kefy a filtra nie sú potrebné žiadne nástroje. Akumulátorová platforma 36 V Kärcher Battery Power+ poskytuje dostatočný výkon v každej situácii. Vymeniteľnú batériu je možné vybrať pre ľahkú prepravu. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Zameták Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB: Vymeniteľná lítium-iónová batéria
Vymeniteľná lítium-iónová batéria
Dobu chodu batérie je možné zvoliť podľa oblasti, ktorá sa má čistiť. Rýchle a stredné nabíjanie pre dlhšie prevádzkové časy a vyššiu produktivitu. Zobrazuje zostávajúci čas batérie pri zametaní.
Zameták Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB: Plochý skladaný filter s aktívnym odsávaním
Plochý skladaný filter s aktívnym odsávaním
Znižuje množstvo vytvoreného prachu a poskytuje čisté pracovné prostredie. Výmena filtra bez náradia. Čistenie filtra zabezpečí najlepší výsledok zametania aj s jemným prachom.
Zameták Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB: Praktická odkladacia plocha
Praktická odkladacia plocha
Možnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky. Zvyšuje efektivitu a ušetrí ďalšiu námahu. Hrubé nečistoty sa dajú ľahko pozbierať a zlikvidovať.
Rukoväť je možné otočiť a nastaviť do troch polôh
  • Skladacia rukoväť umožňuje úsporu miesta pri skladovaní.
  • Nastaviteľné pre rôznu výšku užívateľa.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Druh pohonu ručne
Max. plošný výkon (m²/h) 3920
Pracovná šírka (mm) 480
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm) 700
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm) 980
Objem nádrže brutto/netto (l) 45 / 20
Filtračná plocha (m²) 0,6
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Napätie (V) 36
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (h) max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 33,5
Hmotnosť balenia (kg) 40,2

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Filter na jemný prach

Výbava

  • Pohon zametania elektrický
  • Hlavný zametací valec nastaviteľný
  • Manuálny oklep filtra
  • Držadlo na posúvanie, sklápacie
  • Princíp lopatky na zametanie
  • Odsávanie
  • Vonkajšie použitie
  • Použitie v interiéri
  • Skladacia bočná kefa
  • Plynule nastaviteľná bočná kefa
  • Rukoväť na prenášanie
Zameták Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB
Zameták Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB

Video

Oblasti využitia
  • Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
  • Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
  • Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
  • Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery