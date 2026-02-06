Zametací stroj KM 70/30 C BP 2SB
Ručný zametací stroj KM 70/30 C na čistenie vnútorných a vonkajších tvrdých povrchov – filter s odsávaním, batériovým pohonom zametacieho valca a pohonom bočnej kefy minimalizuje prach a maximalizuje pohodlie.
Ručný zametací stroj KM 70/30 C je efektívnym riešením na čistenie tvrdých povrchov vo vnútri aj vonku. Zametací valec a bočná kefa sú napájané z batérie a výrazne zvyšujú pracovný komfort: používatelia môžu bez námahy zametať rohy a ťažko dostupné miesta s výrazne menšou fyzickou námahou. Plochý skladaný filter s aktívnym saním znižuje tvorbu prachu aj pri odstraňovaní veľkého množstva jemného prachu a udržiava pracovné prostredie čisté. Zametací valec možno nastaviť v šiestich stupňoch, aby sa jeho čistiaci výkon prispôsobil rôznym povrchom. Praktická odkladacia plocha na ďalšie príslušenstvo, ako sú vedrá a zberače odpadu, uľahčuje prácu. Údržba je tiež jednoduchá, na výmenu bočnej kefy a filtra nie sú potrebné žiadne nástroje. Akumulátorová platforma 36 V Kärcher Battery Power+ poskytuje dostatočný výkon v každej situácii. Vymeniteľnú batériu je možné vybrať pre ľahkú prepravu. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Vymeniteľná lítium-iónová batériaDobu chodu batérie je možné zvoliť podľa oblasti, ktorá sa má čistiť. Rýchle a stredné nabíjanie pre dlhšie prevádzkové časy a vyššiu produktivitu. Zobrazuje zostávajúci čas batérie pri zametaní.
Plochý skladaný filter s aktívnym odsávanímZnižuje množstvo vytvoreného prachu a poskytuje čisté pracovné prostredie. Výmena filtra bez náradia. Čistenie filtra zabezpečí najlepší výsledok zametania aj s jemným prachom.
Praktická odkladacia plochaMožnosť prepravovať dodatočné čistiace pomôcky. Zvyšuje efektivitu a ušetrí ďalšiu námahu. Hrubé nečistoty sa dajú ľahko pozbierať a zlikvidovať.
Rukoväť je možné otočiť a nastaviť do troch polôh
- Skladacia rukoväť umožňuje úsporu miesta pri skladovaní.
- Nastaviteľné pre rôznu výšku užívateľa.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Druh pohonu
|ručne
|Max. plošný výkon (m²/h)
|3920
|Pracovná šírka (mm)
|480
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|700
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|980
|Objem nádrže brutto/netto (l)
|45 / 20
|Filtračná plocha (m²)
|0,6
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|36
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|33,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|40,2
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Filter na jemný prach
Výbava
- Pohon zametania elektrický
- Hlavný zametací valec nastaviteľný
- Manuálny oklep filtra
- Držadlo na posúvanie, sklápacie
- Princíp lopatky na zametanie
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Skladacia bočná kefa
- Plynule nastaviteľná bočná kefa
- Rukoväť na prenášanie
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných, skladových a logistických hál, ako aj nakladacích plôch
- Na čistenie parkovísk, parkovacích domov a čerpacích staníc
- Na čistenie plôch napríklad na školských dvoroch a v komunálnej oblasti
- Ideálne sa hodí aj pre menšie remeselné prevádzky a poľnohospodárstvo