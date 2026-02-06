Zametací stroj KM 85/50 R Bp
S KM 85/50 R vstúpite do sveta zametacích strojov s odsávaním so sediacou obsluhou. Tento stroj je extrémne obratný a kompaktný, jednoducho sa obsluhuje a nadchne vysokým plošným výkonom.
Úzke a zastavané priestory sú doménou nášho zametacieho stroja s odsávaním so sediacou obsluhou a s pohonom na batérie KM 85/50 R. Jeho kompaktná konštrukcia a enormná obratnosť umožňujú čistenie všade tam, kde je priestor malý, chodbičky úzke a kde je príliš veľa kútov a rohov. Fakt, že tento základný model presviedča aj v exteriéri vysokým plošným výkonom, dokazuje jeho všestrannosť a efektívnosť. Obsluha a údržba stroja sú maximálne jednoduché. Veľký prachový filter umožňujúci bezprašnú prácu sa tak napríklad dá pohodlne vymeniť z miesta obsluhy. Navyše je tak prístup ku komponentom cez doširoka sa otvárajúcu kapotu, ako aj výmena plávajúco uloženého hlavného zametacieho valca možná bez použitia náradia. Správny moment pre výmenu spoznáte pomocou zvonku dobre viditeľného indikátora opotrebenia, donastavovanie zametacieho systému nie je potrebné a aj nerovná podlaha bude vždy bezo zvyšku dočista vyzametaná. Výkyvná bočná metla účinne zabraňuje poškodeniu, pričom jej rýchlosť točenia je možné v prípade potreby zmeniť. Zabudovaný systém Home Base okrem toho umožňuje prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
Vlastnosti a výhody
Inteligentný koncept nádob2 nádoby pre jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie nečistôt. Nádoby na nečistoty bez hrán umožňujú vyprázdňovanie bezo zvyšku. Kolieska na nádobe zjednodušujú manipuláciu pri vyprázdňovaní.
Výkonný filtračný systémPlochý skladaný filter z polyesteru. Efektívne čistenie pomocou dvojitej stierky. Pohodlne zo stanovišťa obsluhy. Prístup k filtru bez náradia cez doširoka sa otvárajúcu kapotu.
Premyslená ergonómia pre vysoký komfort na pracoviskuPrehľadné a ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov. Prestavovanie sedadla vodiča bez náradia. Výškovo prestaviteľný volant.
Integrovaný systém Home Base a odkladacie plochy
- Praktické držiaky na jednoduché prevážanie ďalších čistiacich pomôcok.
- Na jednoduché vozenie na stroji, napr. klieští na veľké nečistoty, metly a alebo prídavnej nádrže.
- Veľká odkladacia plocha na zadnej časti stroja.
Ukazovateľ opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Dá sa jednoducho a pohodlne vidieť zvonku.
- Presné určenie času výmeny.
Výkyvná bočná metla
- Chráni bočnú metlu pred poškodením.
- Spoľahlivé a odolné vyhotovenie.
- Znižuje náklady na servis a údržbu.
Kompaktná konštrukcia pre maximálnu mobilitu
- Veľmi dobrá manévrovateľnosť stroja.
- Obzvlášť sa hodí na zastavané a úzke priestory.
- Prejde cez normálne otvory dverí (90 cm).
Regulácia otáčok bočnej metly
- Na prispôsobenie otáčok bočnej kefy príslušnému druhu a množstvu špiny.
- Znižuje prípadnú prašnosť.
Výkyvne uložený hlavný zametací valec
- Nie je potrebné donastavovanie pri opotrebení.
- Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej podlahe.
Koncept jednoduchej obsluhy
- Zametací valec a bočné metly dajú zapínať a vypínať pohodlne pomocou nožného pedála.
- Jazda dopredu a dozadu sa pohodlne nastavuje pomocou prepínača.
- Regulácia sacieho prúdu na zametanie mokrých plôch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pohon pojazdu
|jednosmerný motor
|Pohon - výkon (V/W)
|24 / 1000
|Druh pohonu
|Elektricky
|Max. plošný výkon (m²/h)
|5100
|Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami (m²/h)
|6510
|Pracovná šírka (mm)
|615
|Pracovná šírka s 1 bočnou metlou (mm)
|850
|Pracovná šírka s 2 bočnými metlami (mm)
|1085
|Napätie batérie (V)
|24
|Životnosť batérie (h)
|max. 2,5
|Nádoba na nečistoty (l)
|50
|Schopnosť stúpania (%)
|12
|Pracovná rýchlosť (km/h)
|6
|Filtračná plocha (m²)
|2,3
|Náklad (kg)
|max. 90
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|177,5
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|230
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|179,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Balenie obsahuje
- Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami
Výbava
- Manuálny oklep filtra
- Mechanické čistenie filtra
- Hlavný zametací valec plávajúco uložený
- Regulácia sacieho prúdu
- Klapka na veľké nečistoty
- Princíp zametania s prehadzovaním cez valec
- Pohon pojazdu vpred
- Pohon pojazdu vzad
- Odsávanie
- Vonkajšie použitie
- Použitie v interiéri
- Otáčky bočnej kefy, nastaviteľné
- Indikátor batérie
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nádoba na nečistoty, mobilná
- Funkcia zametania, vypínateľná
- Bočná metla, automaticky výkyvná
- Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca
- Multifunkčný displej
- Možnosť upevnenia Home Base
Video
Oblasti využitia
- Vynikajúco sa hodí na čistenie výrobných, skladových a menších logistických hál
- Na rýchle udržiavacie čistenie v parkovacích domoch a na parkoviskách
- Aj pre menšie objekty, ak sú (malé) remeselné podniky, školské dvory, čerpacie stanice alebo autopredajne