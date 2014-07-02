Телескопическая трубка
Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.
Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления.
Особенности и преимущества
Эргономичный пистолет
- Малый вес и ручка эргономичной формы позволяют легко и удобно переносить аппарат.
- Для очистки труднодоступных мест, например на большой высоте
Плечевой ремень
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|4177 x 92 x 240
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
Области применения
- Фасады
- Зимние сады
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.