Zavlažovací pistole multifunkční
Jednoduchá multifunkční zahradní pistole se 3 obrysy postřiku: sprcha, bodový a kuželový paprsek. S aretovatelným spouštěčem je ideální pro trvalé zavlažování nejrůznějších rostlin.
Multifunkční zavlažovací pistole zahradní je obzvlášť vhodná pro zavlažování nejrůznějších rostlin s různými požadavky na zavlažování. Konec konců disponuje 3 možnými nastaveními obrysu postřiku: sprchou, bodovým a kuželovým paprskem. Nejen že tak pohodlně zavlažíte květinové a rostlinové záhony (sprcha a kuželový paprsek), ale můžete tak odstranit i hrubou nečistotu z teras a zahradního nábytku (bodový paprsek). Proto se multifunkční zahradní pistole výtečně hodí jak pro zavlažovací, tak i pro čisticí úlohy. Nadto postřikovací pistole disponuje rukojetí s aretovatelným spouštěčem, díky němuž s ní můžete pohodlně manipulovat a udržovat stálý průtok vody. Také snadno přizpůsobíte množství vody i prostřednictvím ergonomicky tvarovaného regulačního ventilu, který můžete pohodlně ovládat jednou rukou. Zahradní postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Tři plynule nastavitelné obrysy postřiku: sprcha, bodový a kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek a sprcha) a čištění (bodový paprsek).
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|215 x 57 x 113
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 3
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací pistole multifunkční
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.