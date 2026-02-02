HR 3
Jeden buben na hadici - dvě funkce: HR 3 slouží jak k uložení hadice na stěnu, tak k mobilnímu použití na zahradě. Takto vypadá flexibilní zavlažování.
Praktický nástěnný držák a mobilní použití: tento hadicový naviják slouží jak k uložení hadice na stěnu pomocí přiloženého nástěnného držáku, tak k mobilnímu použití na zahradě. HR 3 lze snadno vyjmout z držáku a díky ergonomickému držadlu se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a pečlivě a úhledně uložit, aniž by se zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním provedením a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Naviják na hadici je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití. Výrobek je také odolný proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládl každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku výrobce.
Charakteristické znaky a výhody
Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednomSkladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
Držák na stěnuJednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
Skládací klikaÚsporné skladování.
Compact dimensioning
- Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
- Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace
Technické údaje
|Kapacita hadice (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|160
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|363 x 475 x 500
Vybavení
- Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 2.200 Balcony
- K 2.300
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.425
- K 2.425 T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé až středně velké oblasti