HT 3

Mobilní a stabilní: Vozík na hadici pro středně velké zahrady boduje díky mimořádně široké základně pro maximální stabilitu a výškově nastavitelné rukojeti. Součástí je držák trysek.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě srolovat pomocí ergonomické kliky. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu, odolností proti UV záření a mrazu a praktickým držákem trysek na rukojeti. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Translated with DeepL.com (free version)

Charakteristické znaky a výhody
HT 3: Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
HT 3: Praktický držák trysky
Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
HT 3: Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Vybavení

  • Držák trysky
HT 3
Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly HT 3

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.