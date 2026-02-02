HBX 2.10 Compact
Kompaktní box na hadici pro balkony, střešní terasy, malé zahrady a kempování. Rychlé a pohodlné odvíjení a navíjení. Ideální pro úsporu místa při skladování v bytech.
Box na hadici HBX 2.10 je ideálním řešením pro zalévání rostlin na balkonech, střešních terasách a malých zahradách nebo pro použití při kempování. Box se dodává připravený k použití, přičemž veškeré potřebné příslušenství pro venkovní použití je součástí dodávky. Hadici lze rychle a bez námahy navinout pomocí sklopné kliky. Díky spolehlivému systému proti odkapávání se dvěma konektory Aqua Stop je navíc odpojení jednoduché a bez rozstřiku. V kombinaci s inteligentní koncepcí ukládání příslušenství a uvolňování hadice se tak stopy vody na kobercích nebo parketách stanou minulostí. Díky kompaktním rozměrům lze box uložit i v těch nejužších prostorách v interiéru, například ve skříňce pod kuchyňským dřezem. Případně lze box připevnit na zeď. Box je vhodný i jako přívodní hadice pro tlakové myčky Kärcher K 2-K 4.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní box na hadiciÚspora místa, vejde se i do skříněk pod dřezem.
Skládací klikaSpolehlivé navíjení hadice a prostorově úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použitíVeškeré potřebné příslušenství pro venkovní instalaci (tryska, konektory, připojení k venkovnímu kohoutku) je součástí dodávky.
Inteligentní systém ukládání příslušenství a uvolňování hadic
- Zabraňuje vzniku vodních stop na kobercích nebo parketách.
- Veškeré příslušenství je bezpečně uloženo v samotném boxu, aby se ušetřilo místo.
Dvě hadicové spojky s Aqua Stopem
- Snadné odpojení bez stříkající vody.
Vhodné pro montáž na stěnu
- Na zadní straně skříně jsou k dispozici závěsné body pro montáž na stěnu.
Lehká váha
- Snadná přeprava a šetrnost k zádům.
Více možností umístění přívodní hadice
- Zabraňuje ohybům v hadici, čímž zajišťuje stálý průtok vody a dlouhou životnost.
Pevný a bezpečný stojan
- Snadno se odvíjí i na cestách.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|10
|Kapacita hadice (m)
|10 (5/16")
|Připojovací hadice (m)
|2 (5/16")
|Plný tlak (bar)
|24
|Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm)
|80
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|2,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 360 x 387
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Obsah balení
- Spojka hadice s Aqua Stop: 2 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice 5/16“: 10 m
- Připojovací hadice 5/16“: 2 m
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Šrouby a hmoždinky pro montáž na stěnu
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Malé plochy
- Doma
- Na cestách
- Obytné vozy
- Stan / campingová výbava
Příslušenství
Náhradní díly HBX 2.10 Compact
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.