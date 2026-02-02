HT 4.20 Set
Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.
Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Vozík je připraven k okamžitému použití díky dodávané 20m hadici a příslušenství, jako jsou spojky Kärcher, adaptér na kohoutek a tryska. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Vozíky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a výrobce na ně poskytuje pětiletou záruku.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnostDíky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Vedení hadicePro snadné odvíjení a navíjení hadice
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojetiÚsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
- Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
- Úsporné skladování.
Připraveno k okamžitému použití
- Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
- Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|20
|Průměr hadice (mm)
|13
|Kapacita hadice (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Plný tlak (bar)
|45
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|3,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|565 x 475 x 896
Obsah balení
- Spojka hadice: 3 Kusy
- Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice Performance Plus ½": 20 m
Vybavení
- Sada
- Vedení hadice
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- G 7.180 s benzinovým pohonem
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Power Control Car
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium Full Control
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly HT 4.20 Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.