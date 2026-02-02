HT 4.20 Set

Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.

Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě navinout pomocí ergonomické kliky a robustního vedení hadice. Vozík na hadici boduje také extra širokou základnou pro maximální stabilitu a odolností proti UV záření a mrazu. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Především její posunutí zcela dolů zajišťuje prostorově úsporné skladování. Vozík je připraven k okamžitému použití díky dodávané 20m hadici a příslušenství, jako jsou spojky Kärcher, adaptér na kohoutek a tryska. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný. Vozíky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a výrobce na ně poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
HT 4.20 Set: Vysoká stabilita a pevnost
Díky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
HT 4.20 Set: Vedení hadice
Pro snadné odvíjení a navíjení hadice
HT 4.20 Set: Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojeti
Úsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
  • Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
  • Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 20
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Plný tlak (bar) 45
Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 565 x 475 x 896

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice Performance Plus ½": 20 m

Vybavení

  • Sada
  • Vedení hadice
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly HT 4.20 Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.