HR 4.30 Set

Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.

Výjimečná praktičnost. Dvojí funkčnost. Tento naviják na hadici slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě. Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák a mít je vždy po ruce. HR 4.30 lze snadno sejmout z držáku a díky ergonomické rukojeti se pohodlně přenáší. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a úhledně a pečlivě uložit, aniž by se zamotala nebo nepříjemně zamotala. Výrobek boduje také kompaktním provedením, vysokou stabilitou díky nízkému těžišti a 30 m zahradní hadice, spojkami, kohoutkovým adaptérem a tryskou. Naviják na hadici je kompletně sestaven a připraven k okamžitému použití. Zařízení je také odolné proti UV záření a mrazu, takže má dlouhou životnost a je dostatečně robustní, aby zvládlo každodenní používání. Společnost Kärcher na něj poskytuje pětiletou záruku.

Charakteristické znaky a výhody
HR 4.30 Set: Funkce 2 v 1: nástěnný a mobilní naviják hadice v jednom
Skladování hadice na stěně i pro mobilní použití na zahradě.
HR 4.30 Set: Praktický držák trysky
Trysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
HR 4.30 Set: Držák na stěnu
Jednoduchá a rychlá instalace praktické úložné jednotky.
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 30
Kapacita hadice (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Plný tlak (bar) 24
Rozteč šroubů pro montáž na stěnu (mm) 160
Barva Černá
Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 363 x 475 x 500

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice PrimoFlex ½": 30 m

Vybavení

  • Sada
  • Držák trysky
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek
Náhradní díly HR 4.30 Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.