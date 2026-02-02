HR 2.10 Set

Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.

Mobilní použití a kompaktní skladování: naviják na hadici zajišťuje pohodlné zavlažování a prostorově úsporné skladování zahradní hadice. Kompletní sada obsahuje 10 m zahradní hadice, spojky, adaptéry na vodovodní kohoutek a zahradní trysku. Pomocí volně se pohybující kliky lze zahradní hadici bez námahy srolovat a přehledně a pečlivě uložit, aniž by se zamotala. Výrobek boduje také svým kompaktním designem, ergonomickou rukojetí pro pohodlnou přepravu a vysokou stabilitou díky nízkému těžišti. Výrobek je také odolný vůči UV záření a mrazu. Úložné jednotky na hadice Kärcher se vyznačují robustností a dlouhou životností a je na ně poskytována pětiletá záruka výrobce. Buben na hadici se dodává kompletně smontovaný.

Charakteristické znaky a výhody
Skládací klika
  • Úsporné skladování.
Compact dimensioning
  • Dobré uložení
Připraveno k okamžitému použití
  • Příslušenství pro zavlažování je součástí dodávky.
Zalomená přípojka hadice
  • Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Specifikace

Technické údaje

Délka hadice (m) 10
Průměr hadice (mm) 13
Kapacita hadice (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Plný tlak (bar) 24
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 300 x 475 x 350

Obsah balení

  • Spojka hadice: 3 Kusy
  • Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
  • Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
  • Postřikovač: 1 Kusy
  • Hadice PrimoFlex ½": 10 m

Vybavení

  • Sada
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Malé až středně velké oblasti
Příslušenství
Náhradní díly HR 2.10 Set

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.