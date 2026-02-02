HT 3.20 Set
Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.
Stabilní a robustní vozík na hadici umožňuje prostorově úsporné skladování zahradní hadice a je velmi pohodlný při používání. Hadici lze spolehlivě srolovat pomocí ergonomické kliky. Vozík na hadici boduje také mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, odolností proti UV záření a mrazu a praktickým držákem trysek na rukojeti. Sada je vybavena 20 m hadicí, zavlažovacím příslušenstvím Kärcher a tryskou. Díky inovativním rychloupínacím pákám lze teleskopickou rukojeť pohodlně nastavit do správné výšky nebo ji lze posunout zcela dolů. Společnost Kärcher poskytuje 5letou záruku výrobce. Vozík na hadici se dodává kompletně smontovaný.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká stabilita a pevnostDíky mimořádně široké základně a nízkému těžišti hadicového navijáku.
Praktický držák tryskyTrysky a postřikovače lze zavěsit na nástěnný držák pro pohodlné skladování.
Rychloupínací páka pro zajištění teleskopické rukojetiÚsporné skladování.
Neklouzavý, ergonomický úchop
- Komfortní rukojeť pro snadnou manipulaci
Skládací klika
- Úsporné skladování.
Zalomená přípojka hadice
- Zabraňuje kroucení a zalamování hadice pro maximální průtok vody.
Upevnění konců hadic
- Po použití nedochází k úniku vody.
Specifikace
Technické údaje
|Délka hadice (m)
|20
|Průměr hadice (mm)
|13
|Kapacita hadice (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Plný tlak (bar)
|24
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|3,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|565 x 475 x 896
Obsah balení
- Spojka hadice: 3 Kusy
- Spojka hadice s Aqua Stop: 1 Kusy
- Přípojka k vodovodnímu kohoutku G3/4 s redukcí G1/2: 1 Kusy
- Postřikovač: 1 Kusy
- Hadice PrimoFlex ½": 20 m
Vybavení
- Sada
- Držák trysky
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly HT 3.20 Set
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.