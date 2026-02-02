Hadice pro kapénkovou závlahu

25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.

25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je částí systému Kärcher Rain System®. Voda odkapává rovnoměrně přes celou délku z hadice a končí přesně tam, kde je jí potřeba. Tím je zajištěno vysoce efektivní zavlažování živých plotů a keřů. Hadici lze podle potřeby zkrátit a pomocí I-dílů prodloužit nebo díky T-dílům rozdvojit (maximální délka hadice je 50 m). K připojení na systém Kärcher Rain System®se doporučuje zejména T-díl. Potřebné množství vody pro hadici pro kapénkovou závlahu lze optimálně nastavit nastavitelným bočním výstupem. Dvouvrstvá hadice je bez obsahu ftalátů, kadmia, baria a olova, a proto zcela zdravotně nezávadná. V optimálním případě hadice pracuje pod tlakem až 2 bar. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a lze jej přizpůsobit téměřjakémukoliv typu zahrady.

Charakteristické znaky a výhody
Hadice pro kapénkovou závlahu k systému Kärcher Rain System TM
  • Přímé zavlažování podél rostliny.
Lze prodloužit až na 50 m.
  • Rovnoměrné nanášení po celé délce hadice.
Kvalitní zahradní hadice
  • Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
Bez obsahu kadmia, baria a olova
  • Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
Mrazuvzdorný
  • Hadice může zůstat i v zimě venku.
Optimální tlak hadice pro kapénkovou závlahu je 2 bar.
  • Rovnoměrné nanášení po celé délce hadice.
Dokonce i pro podzemní použití
  • Hadice pro kapénkovou závlahu může být zakopána až 5 cm hluboko pod volnou vrstvou půdy.
25 m délka
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 25
Max. tlak (bar) 4
Množství při 4 bar (l/h) 625
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 235 x 455 x 29

Vybavení

  • Mrazuvzdorný

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Živé ploty, keře
  • Řádková výsadba
Příslušenství
