Hadice pro kapénkovou závlahu
25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je díky rovnoměrnému odkapávání nejvhodnější k efektivnímu zavlažování živých plotů a keřů. Hadice je vyrobena z bezftalátového materiálu a lze ji prodloužit až na délku 50 m.
25 m dlouhá hadice pro kapénkovou závlahu je částí systému Kärcher Rain System®. Voda odkapává rovnoměrně přes celou délku z hadice a končí přesně tam, kde je jí potřeba. Tím je zajištěno vysoce efektivní zavlažování živých plotů a keřů. Hadici lze podle potřeby zkrátit a pomocí I-dílů prodloužit nebo díky T-dílům rozdvojit (maximální délka hadice je 50 m). K připojení na systém Kärcher Rain System®se doporučuje zejména T-díl. Potřebné množství vody pro hadici pro kapénkovou závlahu lze optimálně nastavit nastavitelným bočním výstupem. Dvouvrstvá hadice je bez obsahu ftalátů, kadmia, baria a olova, a proto zcela zdravotně nezávadná. V optimálním případě hadice pracuje pod tlakem až 2 bar. Montáž hadice je velice jednoduchá a není k ní potřeba žádného nářadí. Kärcher Rain System® spojuje výhody mikroodkapávání a běžného zavlažování, pracuje pod tlakem až 4 bar a lze jej přizpůsobit téměřjakémukoliv typu zahrady.
Charakteristické znaky a výhody
Hadice pro kapénkovou závlahu k systému Kärcher Rain System TM
- Přímé zavlažování podél rostliny.
Lze prodloužit až na 50 m.
- Rovnoměrné nanášení po celé délce hadice.
Kvalitní zahradní hadice
- Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
Bez obsahu kadmia, baria a olova
- Šetrný k životnímu prostředí a zdravotně nezávadný.
Mrazuvzdorný
- Hadice může zůstat i v zimě venku.
Optimální tlak hadice pro kapénkovou závlahu je 2 bar.
- Rovnoměrné nanášení po celé délce hadice.
Dokonce i pro podzemní použití
- Hadice pro kapénkovou závlahu může být zakopána až 5 cm hluboko pod volnou vrstvou půdy.
25 m délka
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|25
|Max. tlak (bar)
|4
|Množství při 4 bar (l/h)
|625
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|235 x 455 x 29
Vybavení
- Mrazuvzdorný
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Živé ploty, keře
- Řádková výsadba
Příslušenství
