eco!Booster 180
Ideální pro choulostivé povrchy, velmi účinný eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čisticí výkon než plochá tryska, šetří vodu, energii a čas. Kompatibilní se všemi modely K 7.
Účinné a důkladné čištění choulostivých povrchů nebylo nikdy tak snadné, rychlé a úsporné. S o 50 % vyšším čisticím výkonem a stejnou spotřebou nabízí eco!Booster o 50 % vyšší účinnost vody a energie ve srovnání s tryskou s plochým proudem. Díky tomu je čištění velmi důkladné a rychlé a zároveň šetří čas, vodu a energii. Díky velmi rovnoměrnému odběru jsou nečistoty odstraňovány opravdu účinně a bez obav lze čistit i choulostivé materiály, jako jsou lakované povrchy nebo dřevo. S nástavcem sejmutým z postřikovače si lze poradit i s odolnou špínou. Nástavec eco!Booster 180 je vhodný pro všechny tlakové myčky Kärcher třídy K 7.
Charakteristické znaky a výhody
O 50 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
- Důkladné, rychlé a udržitelnější čištění.
O 50% vyšší úspora vody*
- Úspora vody.
O 50% vyšší úspora elektrické energie*
- Úspora energie.
Vnímané snížení objemu až o 25 %**
- Tišší během používání.
Odnímatelný nástavec
- Flexibilní použití a skladování
Snímání nástavce jednou rukou pomocí uvolňovacích tlačítek
- Snadná a pohodlná demontáž.
Velmi všestranné použití.
- Vhodné zejména na citlivé povrchy, jako je barva nebo dřevo.
Kompatibilní se všemi tlakovými myčkami Kärcher třídy K 7.
- Ideální pro snadnou modernizaci
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|615 x 108 x 51
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0). /
* Na základě schopnosti vyčistit o 50 % větší plochu než standardní plochá tryska Kärcher se stejným množstvím energie a vody. /
** V porovnání s vnímanou hladinou hluku při použití standardní ploché trysky Kärcher. Přesná hodnota se může lišit v závislosti na použitém zařízení.
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Fasády malých domů
- Ploty
- Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly eco!Booster 180
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.