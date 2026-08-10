Kluzák na koberec
Koberec znovu ožije pod silou páry. Jednoduše a bez ohýbání nasaďte kobercový kluzák na podlahovou hubici EasyFix u parního čističe a vaše koberce znovu zazáří.
Dejte vale splihlým kobercům bez života. Doplňte své podlahové parní vybavení EasyFix také o kluzák na koberce a už ho žádný povrch nezastaví. Sešlapaný a zatuchlý koberec dostane znovu šťávu pod intenzivním tlakem páry. Vlákna se ihned narovnají a neutrpí přitom ani vaše záda. Kluzák lze snadno zasunout přímo do podlahové hubice EasyFix, a stejně tak jednoduše ho i vysunete.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro podlahovou hubici EasyFix
- Jednoduché osvěžení kobercových podlah párou.
Podlahovou hubici EasyFix lze jedndouše zasunout do kluzáku na podlahu a opět vytáhnout
- Pro pohodlnou manipulaci zcela bez ohýbání.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Kobercové podlahy
Náhradní díly Kluzák na koberec
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.