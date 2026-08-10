Sada utěrek z mikrovláken pro koupelny
Koupelna jako ze škatulky naprosto bez chemie. Sada kvalitních utěrek z mikrovlákna si spolu s párou poradí v každém koutu domácnosti od podlahy až po strop.
Zašlé spáry se znovu rozzáří, umazaná zrcadla znovu zalesknou, vodní kámen zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Utěrka na ruční hubici účinně odstraňuje hrubé a těžko odstranitelné nečistoty díky abrazivnímu povrchu, druhá, připevňující se na bezdotykový podlahový systém EasyFix, účinně čistí podlahu i obklady a třetí s velkou pompou nablýská každý lesklý povrch. Stírejte, čistěte a nablyštěte celou koupelnu jedním tahem. Každý kousek koupelny pod dotykem páry ihned znovu ožívá.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní mikrovlákno
Abrazivní utěrka z mikrovláken pro ruční hubice s abrazivními i měkkými mikrovlákny
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Utěrka na leštění z vysoce kvalitních mikrovláken
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|Lešticí utěrka: 70% polyester, 30% polyamid
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Sprchové kouty/vany
- Umyvadla
- Armatury
- Zrcadla