Afkalkningspatron til SC 3
Hurtig og effektiv afkalkning til Kärcher damprensere. Alt du skal gøre er at indsætte patronen, og så er du færdig.
Afkalkningspatronen beskytter teknologien indeni damprenseren for opbygninger af kalkaflejringer for at sikre en længere levetid for enheden. Afkalkningspatronen er nemt at bruge og skifte, og den brugte patron kan derefter blive smidt ud med husholdningsaffald.
Funktioner og fordele
Beskytter apparatteknologien mod forkalkning.
Nem og hurtig udskiftelse af pantron.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Afkalker til Kärcher damprensere