Exceptionelt lang batterilevetid og toppræstation: Det udskiftelige 2,5 Ah Kärcher Battery Power-batteri har en enkel oplåsningsmekanisme, der gør det nemt og hurtigt at isætte og fjerne batterier – uden brug af værktøj. Maskinens driftstid kan forlænges med flere batterier, hvilket gør maskinen fleksibel i brug. Kontaktsystemet og IPX4-stænkbeskyttelse gør batteriet sikkert at bruge, også i højspændingsmaskiner. Højkvalitets lithium-ion-celler imponerer takket være deres konsekvente præstation og deres evne til at modvirke afladning og hukommelses-effekt (kapacitetstab på grund af hyppig delvis afladning). En yderligere fordel er det bløde touch-område, der forebygger skridning, når batteriet skiftes. Langtidsholdbar takket være deling af batteri: Det udskiftelige 2,5 Ah Kärcher Battery-batteri kan bruges til alle maskiner, der anvender det udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batterisystem - selv maskiner med to batterier.