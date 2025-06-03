Battery Power-batteri 3.6/25
Det udskiftelige 2,5 Ah Kärcher Battery Power-batteri kan bruges til alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Exceptionelt lang batterilevetid og toppræstation: Det udskiftelige 2,5 Ah Kärcher Battery Power-batteri har en enkel oplåsningsmekanisme, der gør det nemt og hurtigt at isætte og fjerne batterier – uden brug af værktøj. Maskinens driftstid kan forlænges med flere batterier, hvilket gør maskinen fleksibel i brug. Kontaktsystemet og IPX4-stænkbeskyttelse gør batteriet sikkert at bruge, også i højspændingsmaskiner. Højkvalitets lithium-ion-celler imponerer takket være deres konsekvente præstation og deres evne til at modvirke afladning og hukommelses-effekt (kapacitetstab på grund af hyppig delvis afladning). En yderligere fordel er det bløde touch-område, der forebygger skridning, når batteriet skiftes. Langtidsholdbar takket være deling af batteri: Det udskiftelige 2,5 Ah Kärcher Battery-batteri kan bruges til alle maskiner, der anvender det udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batterisystem - selv maskiner med to batterier.
Funktioner og fordele
Udskifteligt 4 V Kärcher Battery Power-batteriVelegnet til alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner. Selv for maskiner med højere krav til ydeevne, der har brug for to batterier. Øg din maskines driftstid med et ekstra batteri for større fleksibilitet og operationel parathed når som helst. Bæredygtig og omkostningseffektiv brug af batteriet i forskellige maskiner.
Kraftfuld lithium-ion celleLithium-ion batteriet på 2,5 Ah garanterer konsekvent power, samtidig med at det modvirker afladning og hukommelses-effekt. Med kobbercelle-forbindelse for mindre modstand og mere power.
IPX4-vurderet - beskyttet mod vandstænkOptimal beskyttelse mod vandstænk og derfor perfekt til brug både inden- og udendørs. Mekanisk beskyttet hylster, der beskytter mod støv og korrosion.
Oplåsningsmekanisme med blødt greb
- Hurtigere og nemmere batteriskift - ingen behov for værktøj.
- Nem at fjerne, helt uden at skride, takket være forsænkede greb.
Effektivt batterihåndteringssystem
- Betjening med optimale celleparametre for bedste ydeevne under af- og opladningsprocessen.
- Beskytter batteriet mod overladning, overopvarmning og afladning.
- Længere batterilevetid.
Temperaturhåndtering
- En ydeevne, der er helt i top, takket være effektivt varmespildskoncept.
Sikkert konatktsystem i høj kvalitet med fembenet stik
- Højeste sikkerhedsniveau ved brug og opladning af maskinen.
- Det samme gælder for elektrisk højspænding.
Robust hylster
- Kärchers batterihylstre er utrolig modstandsdygtige over for stød.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Sikkerhedsklasse
|IPX4
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|97 x 30 x 37