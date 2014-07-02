Betræk til strygebræt

Strygebrætbetræk af bomuld og skumunderlag, giver større luftighed, og dampen trænger lettere ind i vasketøjet. Det ideelle betræk med førsteklasses strygeresultat.

Strygebrætbetræk bestående af bomuld og skumplast. Betrækket er permeabel og tillader derfor dampen at trænge godt ind i strygetøjet. Perfekt betræk til perfekt strygning. Passer til strygebræt AB 1000.

Funktioner og fordele
Førsteklasses materiale
  • Stryger uden at krølle
  • Optimal damp- og luftgennemtrængelighed
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 2,9
Mål (L x B x H) (mm) 1200 x 380 x 5