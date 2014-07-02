Betræk til strygebræt
Strygebrætbetræk af bomuld og skumunderlag, giver større luftighed, og dampen trænger lettere ind i vasketøjet. Det ideelle betræk med førsteklasses strygeresultat.
Strygebrætbetræk bestående af bomuld og skumplast. Betrækket er permeabel og tillader derfor dampen at trænge godt ind i strygetøjet. Perfekt betræk til perfekt strygning. Passer til strygebræt AB 1000.
Funktioner og fordele
Førsteklasses materiale
- Stryger uden at krølle
- Optimal damp- og luftgennemtrængelighed
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1200 x 380 x 5