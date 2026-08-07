WV 4-4, WV 6, WV 7 Sugelæbe (170mm)
Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader. Velegnet til de smalle sugemundstykker på vores WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 Window Vacs.
For permanent stribefrie resultater: Udskift sugelæben (170 mm) på det smalle sugemundstykke hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8.
Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
Xtra!Flex®-skraberblad
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|Gul
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|170 x 30 x 24
Anvendelsesområder
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kondens
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.