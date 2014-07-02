Kõrgsurvevoolikud

Kärcher Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga

Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga

Toodete juurde
Kärcher Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009

Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009

Toodete juurde
Kärcher Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992

Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992

Toodete juurde
Kärcher Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele kuni aastani 2007

Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele kuni aastani 2007

Toodete juurde
Kärcher Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus

Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus

Toodete juurde