Professionaalsed kuivpühkimismasinad – kiire ja tõhus puhastus

Kärcheri kuivpühkimismasinad ja vaakumiga kuivpühkimismasinad on loodud tagama laitmatu puhtuse rekordajaga. Meie võimsad ja kompaktsed masinad on asendamatud tööriistad igas professionaalses keskkonnas, kus on vaja kiiresti eemaldada lahtine mustus ja praht.

Tänu kiirelt pöörlevatele harjadele ja suurele puhastusjõudlusele on Kärcheri pühkimismasinad ideaalsed lahendused suurte pindade, nagu laohooned, parklad, tehaste sise- ja välialad, puhastamiseks. Meie masinad on vastupidavad ja mugavad kasutada, mis aitab säästa aega ja vähendada tööjõukulusid.

Vali Kärcheri professionaalne kuivpühkimismasin ja koge puhtust, mis saavutatakse hetkega – igal pool ja mis tahes ajal.

Kärcheri kuivpühkimismasinad ja vaakumiga kuvpühkimismasinad
Kärcher Pealistutavad kuivpühkimismasinad

Pealistutavad kuivpühkimismasinad

Ökonoomsed ja tõhusad keskmise suurusega ja suurtel aladel: tänu laiale tootevalikule vastavad Kärcheri kuivpühkimismasinad kõikidele nõudmistele. Eritähelepanu oleme alati pööranud uusimale, klientidele suunatud tehnoloogiale ning ka lihtsale käsitsemisele, masinaosadele juurdepääsule ja hooldusele.

Toodete juurde
Kärcher Järelkõnnitavad kuivpühkimismasinad

Järelkõnnitavad kuivpühkimismasinad

Hoovide, jalgradade, töökodade ja hallide puhastamiseks. Hooldajatele, kaupmeestele, professionaalsetele puhastusfirmadele ja tööstustele. Järelkõnnitavad pühkimismasinad ja kuivpühkimismasinad on ergonoomilised ja lihtsad kasutada. Need pühivad põhjalikult ja ei paiska tolmu õhku — ja seda isegi nurkades. Veoajamiga masinad sobivad suurepäraselt alates 300 m² pindade puhastamiseks.

Toodete juurde
Kärcher Tööstuslikud kuivpühkimismasinad

Tööstuslikud kuivpühkimismasinad

Olgu tegemist logistikasektori, terasetöötlemise, ehituse või tsemenditöödega: Kärcheri tööstuslikud kuivpühkimismasinad on usaldusväärsed ja tõhusad. Need on valmistatud kasutamiseks kõige karmimates tööstuslikes tingimustes, kus on vaja puhastada suuri pindu ja suuri mustusekoguseid. Auhinnatud filtrisüsteem tagab tolmuvaba keskkonna isegi ekstreemsetel juhtudel.

Toodete juurde

Üks masin, palju võimalusi

Kasutuspaindlikkus ja reaalne tõhusus – Kärcheri kuivpühkimismasinad ja vaakumiga kuivpühkimismasinad avaldavad kõikjal muljet. Nende kasutuspaindlikkus, lihtne käsitsemine ja täiuslik puhastustulemus muudavad pühkimise lihtsamaks kui kunagi varem.

Meesterahvas puhastamas lükatava kuivpühkimismasinaga

Mis on vaakumiga kuivpühkimismasin?

Suure puhastusjõudlusega pühkimine – vaakumiga kuivpühkimismasin eemaldab sise- ja välispindadelt mis tahes mustuse. Mille poolest see erineb tavalisest kuivpühkimismasinast? Vaakumiga kuivpühkimismasinat kasutades hajutatakse tolm rullharja abil, seejärel imetakse tolm imiturbiini (ventilaator) abil ja ladestatakse see filtrisüsteemi.

Milline vaakumiga kuivpühkimismasin on minu jaoks sobiv?

Täiuslik mudel iga väljakutse jaoks – alates manuaalsetest kuivpühkimismasinatest kuni tööstuslike pealistutavate kuivpühkimismasinateni. Kärcheri kuivpühkimismasinate ja vaakumiga kuivpühkimismasinate kasutuspaindlikkus ja kohandatavus vastavad klientide ootustele. Kärcher pakub ka iga kasutusvaldkonna jaoks kõiki asjakohaseid ajameid – bensiini-, diisli-, vedelgaasi- või elektripõhiseid.

Ülevaade meie kõikidest mudelitest:

Milline on vaakumiga kuivpühkimismasinate tööpõhimõte?

Eri mudelite korral rakendatakse erinevaid pühkimispõhimõtteid.

Kuivpühkimismasina prügikühvli tööpõhimõte

Prügikühvli tööpõhimõte

Rullhari pöörleb masina liikumissuunale vastupidises suunas. Seeläbi suunatakse mustus kuivpühkimismasina ette ja prügikogumiskonteinerisse (otsene mustusekorje). Kärcheri lükatavad kuivpühkimismasinad ja tööstuslikud vaakumiga kuivpühkimismasinad töötavad selle põhimõtte kohaselt.

Eelised:

  • tolmu ei paisata pühkimise käigus õhku tänu väiksemale harja pöörlemiskiirusele ja väiksele pühkimisalale
  • hari kulub vähem
  • ideaalselt sobiv ulatusliku ja tugeva mustuse ning peene tolmu eemaldamiseks.
Kuivpühkimismasina visketööpõhimõte

Visketööpõhimõte

Mustus kogutakse kokku liikumissuunale vastupidises suunas ja see suunatakse peamise rullharja abil
tagumisse mustusemahutisse. Kärcheri järelkõnnitavad vaakumiga kuivpühkimismasinad ja
pealistutavad vaakumiga kuivpühkimismasinad töötavad selle põhimõtte kohaselt.

Eelised:

  • mahuti võimaldab kuni 100%-list täituvust
  • sobib ideaalselt jämedateralise ja kerge mustuse puhastamiseks
  • kogub jämedateralise mustuse vastava mustuseklapi abil kergesti kokku
  • hea ülevaade tänu eesmisele istumisasendile.
Meesterahvas puhastab ladu pealsõidetava pühkimismasinaga

Millised on vaakumiga kuivpühkimismasinate kasutusvaldkonnad?

Üks masin, palju kasutusvaldkondi – vaakumiga kuivpühkimismasinaid kasutatakse eelkõige suuremate sise- ja välispindade jaoks. Tavapärase harjaga võrreldes eemaldavad need minimaalse pingutusega isegi ühtlase mustusekihi ning tõrksa mustuse, tolmu ja prahi kiiresti ja tõhusalt.

Kuivpühkimismasinate ja vaakumiga kuivpühkimismasinate tüüpilised kasutusvaldkonnad on järgmised:

  • laod ja logistikaruumid
  • tehased
  • parklad ja laadimisrambid
  • toidu- ja joogitööstus
  • spordi- ja vaba aja veetmise rajatised
  • terase- ja metallitööstus
  • elektroonikatööstus
  • farmaatsia- ja keemiatööstus
  • transport ja transporditööstus
  • messi- ja konverentsikeskused.

Millistel põrandapindadel saab kasutada kuivpühkimismasinaid ja vaakumiga kuivpühkimismasinaid?

Erinevad põrandakatted ja eri laadi mustus seavad ka vaakumiga kuivpühkimismasinatele ja vastavale süsteemile erinevad nõudmised. Standardne peamine rullhari on tavapärane valik ning see eristub oma kasutuspaindlikkuse ja pika kasutusea poolest. Kõikide põrandakatete jaoks aga ei sobi sama rullhari. Seetõttu pakub Kärcher mitmesuguseid lahendusi, mis aitavad teil saavutada optimaalse puhastustulemuse.

Naisterahvas puhastab kunstmuru lükatava vaakumiga kuivpühkimismasinaga

Ülevaade erinevatest rullharjadest:

Standadne peamine rullhari Kärcheri kuivpühkimismsinatele

Standardne peamine rullhari

  • Keskmise kõvadusega harjased.
  • Kasutatakse tavapärase tänavamustuse, lehtede või tolmuse keskkonna jaoks asfaldil, pindkihil või tänavakividel.
Peamine rullhari, kõva, Kärcheri kuivpuhastusmasinatele

Peamine rullhari, kõva

  • Märkimisväärsemalt kõvemad harjased, millest mõnel on ka terasest sisekomponendid.
  • Kasutatakse karedate pindade ja tõrksa mustuse või raskelt eemaldatava prügi eemaldamiseks.
Peamine rullhari, pehme, Kärcheri kuivpühkimismasinatele

Peamine rullhari, pehme

  • Pehmed harjased.
  • Kasutatakse mustuse ja peene tolmu eemaldamiseks siledatelt põrandatelt siseruumides.
Peamine rullhari, antistaatiline, Kärcheri kuivpühkimismasinatele

Peamine rullhari, antistaatiline

  • Pehmed harjased.
  • Kasutatakse tõhusa vaipkatte puhastuse tagamiseks näiteks messi- ja spordirajatistes ning hotellides.
  • Vaipade ja kunstmuru puhastamiseks on soovitatav kasutada järgmisi mudeleid: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Naisterahvas kasutamas pealistutavat kuivpühkimismasinat

Milline on vaakumiga kuivpühkimismasinate pinna puhastusjõudlus?

Vaakumiga kuivpühkimismasinate puhastusjõudlus varieerub ning see sõltub mudelist ja varustusest. Ülevaadet erinevate vaakumiga kuivpühkimismasinate pinna puhastusjõudluse (tunnis) kohta näete allolevas tabelis. Võrdluseks: müügiloleva käsiharja puhastusjõudlus on vahemikus 120–160 m² (max).

Kuivpühkimismasinad

Tööstuslikud vaakumiga kuivpühkimismasinad

Pinna puhastusjõudlus (tunnis)

7200–28,000 m²

Kuivpühkimismasinad

Pealistutavad kuivpühkimismasinad

Pinna puhastusjõudlus (tunnis)

5100–13,600 m²

Kuivpühkimismasinad

Järelkõnnitavad kuivpühkimismasinad

Pinna puhastusjõudlus (tunnis)

3375–4725 m²

Kuivpühkimismasinad

Lükatavad kuivpühkimismasinad ja vaakumiga kuivpühkimismasinad

Pinna puhastusjõudlus (tunnis)

2800–3680 m²

