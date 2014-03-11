Pumbad
Kärcher pakub võimsaid ja lihtsasti kasutatavaid veepumpasid igaks vajaduseks ja paljudeks erinevateks olukordadeks. Kas soovite väärtusliku joogivee säästmiseks oma kodus ja aias kasutada alternatiivsetest allikatest saadud vett? Kärcheri surve-tsentrifugaalpumbad pumpavad töökindlalt vihma- ja põhjavett tünnidest, tsisternidest ja kaevudest täpselt sinna, kuhu te soovite. Kärcheri survepumpa saab kasutada nii aia kastmiseks kui ka kodumajapidamises, kui valite pumba kodumajapidamistele mõeldud pumpade tootevalikust. Kui soovite oma basseini või aiatiigi enne kevadpuhastust tühjaks pumbata, on parimaks valikuks Kärcheri sukelpump. Valida saab nii puhta kui ka musta vee pumpade vahel. Tootjana on Kärcheril laialdased kogemused pumpade arenduse ja tootmise vallas, sh ka profipumpade tootmisel. Kasutage meie tööstuslikud teadmised enda kasuks ära.
Ideaalne pump igaks olukorraks
Sukelpumbad
Kärcheri sukelpumbad pumpavad vett kiiresti ja hõlpsasti – neid saab kasutada nii vee ringluse tagamiseks kui ka vee välja pumpamiseks. Valida saab nii musta kui ka puhta või ainult kergelt saastunud vee pumpade vahel.
Survepumbad
Survepumba kasutusvaldkond on väga lai – näiteks saab seda kasutada aia kastmiseks, siseruumides näiteks pesumasinale või tualetile vee tagamiseks, pumbates vett kas kaevust või kasutades põhja-, vihma- või allikavett.
Sukelpumbad: puhta vee väljapumpamiseks
Puhta vee sukelpumba abil saab puhta vee basseinidest, veetünnidest või põrandalt pärast pesumasina lekkimist ära pumbata nii efektiivselt, et alles jääb vaid 1 mm vett.
• Puhta vee sukelpumbad
• Kaks-ühes sukelpumbad
Sukelpumbad: musta vee väljapumpamiseks
Musta vee sukelpumbad sobivad üleujutuste kiireks likvideerimiseks või vee pumpamiseks aias olevatest veetünnidest või kraavidest.
• Musta vee sukelpumbad
• Kaks-ühes sukelpumbad
Survepumbad: aia kastmiseks
Kastmispumbad on ette nähtud vee pumpamiseks kaevudest, tsisternidest ja veetünnidest, et kasta taimi või muru.
- Aiapumbad
- Kodule ja aiale mõeldud pumbad
- Tünnipumbad
- Kaevupump
- Tsisternipumbad
Survepumbad: kodumajapidamisele
Kodumajapidamistele mõeldud pumbad pumpavad majapidamistesse vett alternatiivsetest allikatest (nt tualetipoti või pesumasina jaoks).
• Kodumajapidamiste pumbad
• Kodule ja aiale mõeldud pumbad
SINU AED ON SINU KUNINGRIIK! WOW!
Kärcher pakub õiget lahendust igale nõudmisele, sest meie innovatiivsed pumbad aitavad teil teie rohelist aiaoaasi kasta vaevata ja säästlikult. Survepumbad pumpavad vihma- ja pinnavee nii aias kui ka majas just sinna, kuhu vaja. Sukelpumbad aga eemaldavad kiirelt soovimatu vee või vee, mida enam ei vajata. Ja mis teil üle teha jääb? Teie võite rahus puhata ja lõõgastuda!
Sukelpumbad
Kärcheri võimsad sukelpumbad on kiired ja usaldusväärsed abilised nii puhta kui ka musta vee välja pumpamisel. Kärcheri sukelpumpadel on juba tuntud ja testitud keraamiline ligurõngastihend, mida kasutatakse profiseadmetes. See kõrgekvaliteetne tihend muudab pumbad töökindlamaks, pikendab nende kasutusiga ja tähendab, et pumbad on ideaalsed ka nõudlikemate tööde jaoks majas sees ja aias.
Isegi kui üleujutuse tõttu on vaja kiirelt tegutseda, on sukelpump ideaalseks lahenduseks. Olgu selleks lekkiv pesumasin, tugev vihmasadu või ummistunud toru, Kärcheri sukelpump eemaldab ebavajaliku vee ohutult, töökindlalt ja kiiresti.
SP Flat
Puhta vee sukelpumbad tooteseeriast SP Flat pumpavad kergelt saastunud või puhast vett nii, et jääkvee kihi paksuseks on vaid 1 mm. Seda tüüpi veepumpa saab kasutada näiteks vee pumpamiseks basseinist enne suurpuhastust või vee kiireks eemaldamiseks põrandalt pärast pesumasina leket.
SP Dirt
Musta vee sukelpumpa saab kasutada väga musta ja mudase vee välja pumpamiseks. Pumbale ei ole probleemiks ka suured mustuseosakesed, mille läbimõõt on kuni 30 mm. See tähendab, et need pumba sobivad vee pumpamiseks näiteks aiatiikidest või üleujutuste ajal vee eemaldamiseks või veega täitunud kaeveaukude tühjendamiseks.
SP Dual
Mitmekülgne kaks-ühes pump: Pumbad seeriast SP Dual võimaldavad pumbata vett kuni 1 millimeetrini, saades samas hakkama ka musta vee pumpamisega, milles on kuni 20 mm suurused osakesed. Korpuse alaosas olevat filtrikorvi saab mistahes ülesande jaoks kiiresti ja hõlpsasti kohandada. Pump SP Dual on ideaalne vee välja pumpamiseks üleujutatud keldritest, aiatiikidest ja basseinidest.
Survepumbad
Kraanivesi on väärtuslik ja kallis. Seega on alternatiivsetest allikatest pärineva vee kasutamine mitmes mõttes hea otsus. Aiaomanikud saavad valida sobiva pumba vihmavee pumpamiseks tsisternidest ja veetünnidest ning kasutada seda vett taimede ja muru kastmiseks.
BP Garden
Need pumbad on ette nähtud muru kastmiseks sprinklerite abil ning taimede kastmiseks kastmisotsiku või pihustustoru abil. Selleks võib kasutada alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja tsisternidest pärinevat vett. Ergonoomiline sisse ja välja lülitamise lüliti on mugavuse suurendamiseks jalaga vajutatav, mistõttu puudub vajadus kummarduda.
BP Home
Seeria BP Home pumbad võimaldavad teil kodumajapidamises kasutada kaevudest, tsisternidest jms allikatest pärinevat vett näiteks tualetipotis või pesumasinas.
Pumbad lülituvad automaatselt sisse ja välja vastavalt vajadusele.
Nendel on sisseehitatud tagasilöögiklapp, survenäidik ja surve kompenseerimise mahuti.
BP Home & Garden
Kõikehõlmav lahendus pidevalt ühtlase survega, et töökindlalt pumbata koju või aeda alternatiivsetest, looduslikest allikatest pärinevat vett.
Veevajaduse korral käivituvad need pumbad automaatselt ja lülituvad pärast ise ka automaatselt välja.
Tooteseeria mitmeastmelised pumbad on veelgi võimsamad. Sama vooluhulga juures vajavad need umbes 30% vähem energiat kui tavalised pumbad. Tänu ergonoomilisele jalglülitile ei ole pumba sisse ja välja lülitamiseks enam vaja kummarduda.
BP Barrel
Seeria BP Barrel pumbad muudavad aia kastmise veetünnist äärmiselt lihtsaks.
Pumpade käitamine on lihtne. Sisse ja välja lülitamise lüliti paigaldatakse otse tünni äärele, mistõttu on seda äärmiselt lihtne kasutada.
Juhtmeta, 18 V akuga töötav mudel ei vaja töötamiseks isegi vooluvõrku. Tänu oma saledale disainile mahuvad tünnipumbad BP Barrel hõlpsasti IBC-mahutitesse.
BP Cistern
Need pumbad paigutatakse veetsisternidesse, tünnidesse või kaevušahti, et pumbata sealt kastmisvett – lisaks vastavad need pumbad ka veel paljudele muudele nõudmistele. Korrosioonikindel roostevabast terasest korpus kaitseb pumba mehhanismi pika perioodi vältel. Pump on mugav ja ohutu: liiga madala veetaseme korral ei ole seda võimalik käitada, kuna pump lülitub ise automaatselt välja.
BP Deep Well
Tänu oma väikesele läbimõõdule saab sügavatele kaevudele ette nähtud BP Deep Well pumpasid kasutada kitsastes avades ja sügavate kaevude šahtides. Need pumbad on ette nähtud vee pumpamiseks suurtest sügavustest. Pumba mitmeastmeline hüdraulika tagab selleks vajaliku surve.
Kuna pumbad on kasutuses olles kogu aeg vee all, on neil mehhanismi kaitseks roostevabast terasest korpus.
Pumpadel on ka täiendav survelüliti, mistõttu saab neid kasutada ka majapidamisvee pumpamiseks.
Pikendatud garantii
Siin saate seadmete BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ja SP Dirt, SP Dual ja SP Flat garantiid pikendada 5 aastani! NB: BP 1 Barrel 5 aasta garantii alla ei lähe!