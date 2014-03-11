Sukelpumbad

Kärcheri võimsad sukelpumbad on kiired ja usaldusväärsed abilised nii puhta kui ka musta vee välja pumpamisel. Kärcheri sukelpumpadel on juba tuntud ja testitud keraamiline ligurõngastihend, mida kasutatakse profiseadmetes. See kõrgekvaliteetne tihend muudab pumbad töökindlamaks, pikendab nende kasutusiga ja tähendab, et pumbad on ideaalsed ka nõudlikemate tööde jaoks majas sees ja aias.

Isegi kui üleujutuse tõttu on vaja kiirelt tegutseda, on sukelpump ideaalseks lahenduseks. Olgu selleks lekkiv pesumasin, tugev vihmasadu või ummistunud toru, Kärcheri sukelpump eemaldab ebavajaliku vee ohutult, töökindlalt ja kiiresti.