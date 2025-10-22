Mobiilne puhastus

Miks kanda mustust kaasas, kui saad hetkega saavutada WOW-efekti? Mobiilne puhastus tähendab kergeid ja kompaktseid keskmise või madala rõhuga seadmeid, millega saab kiiresti ja õrnalt puhastada jalgrattaid, matkatoole, lapsevankreid, kärusid, matkajalatseid, koeri ja palju muud – seda kõike ilma, et oleks vaja elektri- või veevärgi ühendust. Oled sa keset loodust või vajab kodu kiiret puhastust – tänu võimsatele liitiumioonakudele ning veepaagile või imivoolikule saab puhastada seal, kus see tihti kõige mõistlikum on: kohe ja kohapeal.

Kaasaskantav survepesur

Kärcher Käeshoitav survepesur

Käeshoitav survepesur

Ühendage voolik ja see on töövalmis: Uuenduslik Kärcher KHB 5 18 V vahetatava liitiumioonakuga survepesur kiireks, mitmekülgseks puhastuseks kodus ja kodu ümbruses, ilma elektriühenduse vajaduseta.

Toodete juurde
Kärcher Kaasaskantav survepesur

Kaasaskantav survepesur

Äärmiselt kompaktne kaasaskantav, sisseehitatud aku ja veepaagiga survepesurit on lihtne transportida ja kaasas kanda. Väga erinevateks elektri- ja veeühendusega kasutuskohtadeks igal ajal ja igal pool.

Toodete juurde

Milline on just see õige?

Puhas liikumises olles

Ilma Kärcherita ei saa: olenemata sellest, kus sa oled, ei pea sa kunagi loobuma Kärcheri puhastuslahenduste võimsusest. Liikvel olles tagavad akuõhusurvepesurid OC 3 ja OC 4 koos veepaagiga madala rõhu, mis sobib ideaalselt kiireks jalanõude, lapsevankrite, jalgrataste või isegi koerte puhastamiseks. Meie kesksurvepesuritega saab vett võtta nii kraanist kui ka imivooliku abil alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnist. Üks aku annab nüüd kogu vajaliku paindlikkuse ja võimsuse, et taastada WOW-efekt pea kõikjal. Mobiilne puhastus just nii, nagu see olema peab.

OC 6-18 Premium

Puhas. Kõikjal. Alati.

Ühtegi pistikupesa ega veekraaniei ole silmapiiril aga jalgrattad või aiamööbel vajavad kiiret värskendust, et taas WOW-efekt saavutada? Meie OC 6-18 Premium Battery Set keskrõhupesuriga on see lihtne!

Mobiilne puhastusseade

Võimsa 18 V Kärcher Battery Power vahetatava akuga ja 12-liitrise veekäru abil on seadmel kõik, mida on vaja tõhusaks keskrõhupuhastuseks. Tänu nutikale voolikuliidesele saab vett võtta nii kodusest kraanist kui ka alternatiivsetest veeallikatest, kasutades selleks lisavarustusena saadaval olevat imivoolikut.

icon_arrow

KHB 6 aku

Juhtmevaba puhastus

Olgu tegemist väikese alaga maja ümbruses, aiamööbli, jalgratta või koerakuudiga – puhastamiseks piisab meie KHB-seeria keskrõhupesurist ja aiavoolikust.

Käeshoitav puhastusjõud

Need kompaktsed ja kerged energiapommid, varustatud 18 V vahetatava akuga, ei vaja elektriühendust ega eraldi seadet. Võta lihtsalt käeshoitav seade, kinnita voolik ja täiuslikult tasakaalustatud lamejoaotsik, mille rõhk on täpselt reguleeritud keskrõhule, hakkab võluväel tööle. Töö saab tehtud hetkega!

icon_arrow

OC 4

WOW liikvel olles

Akutoitel töötavad mobiilsed välipesurid pakuvad madalat rõhku, et õrnalt puhastada jalanõusid, lapsevankreid, jalgrattaid ja isegi koeri. Ideaalne kaasavõtmiseks – seadmel on veepaak ning lai valik tarvikuid nagu koonusjoa otsik või imivoolik. Ja loomulikult võimas liitiumioonaku.

Kärcher kaasa võtmiseks

Mini suurus, suurepärane puhastusvõime: OC 4 madalsurvepesuriga ei pea mustust enam autosse või majja vedama – mustad esemed saab särama lüüa kohapeal. Tõhus mobiilne puhastus tänu pikale aku tööajale (22 minutit) ja suurele veepaagile (8 liitrit) – ideaalne neile, kes soovivad paindlikkust ja võimalust puhastada seal, kus parasjagu viibitakse, või kellel puudub veevõtukoht, kuid kes siiski soovivad survepesuri mugavust. Lekkevaba paak sobib ka autos transportimiseks. Nutikas disain: tühjana saab seadme põhja hoiustada paagi sees, säästes ruumi. Seadet saab kombineerida praktiliste tarvikukomplektidega, mis on loodud spetsiaalselt jalgratturitele, koeraomanikele ja teistele välitegevuste armastajatele.

icon_arrow

Pressure washers

Meie survepesurid

Vahel on vaja veidi rohkem survet – kõrgsurvet. Alates kompaktsest seadmest juhuslikuks kasutamiseks kuni võimsa, rakendusega juhitava survepesurini, mis teeb lihtsaks ka suurte pindade ja esemete puhastamise – meil on kindlasti just sulle sobiv lahendus.

Survepesurid

TARVIKUD

Meie kesk- ja madalsurvepesuritega saavad esemed taas kiiresti WOW-välimuse, isegi reisi ajal ja kaugel elektriühendusest. Veelgi lihtsamaks teeb puhastamise spetsiaalselt liikumises kasutamiseks loodud tarvikud – need muudavad töö veelgi mugavamaks ja tõhusamaks.

VAATA ROHKEM TOOTEID (4)

Kärcher Battery Power akuplatvorm

Devices from the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Tutvu lähemalt 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmetega

The low-pressure and medium-pressure devices for on-the-go cleaning all form part of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform. Discover the full range of different products and see what other devices can use the 18 V battery installed in the Kärcher low-pressure and medium-pressure devices.

Toodete juurde