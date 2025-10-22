Mobiilne puhastus

Miks kanda mustust kaasas, kui saad hetkega saavutada WOW-efekti? Mobiilne puhastus tähendab kergeid ja kompaktseid keskmise või madala rõhuga seadmeid, millega saab kiiresti ja õrnalt puhastada jalgrattaid, matkatoole, lapsevankreid, kärusid, matkajalatseid, koeri ja palju muud – seda kõike ilma, et oleks vaja elektri- või veevärgi ühendust. Oled sa keset loodust või vajab kodu kiiret puhastust – tänu võimsatele liitiumioonakudele ning veepaagile või imivoolikule saab puhastada seal, kus see tihti kõige mõistlikum on: kohe ja kohapeal.