Mobiilne puhastus
Miks kanda mustust kaasas, kui saad hetkega saavutada WOW-efekti? Mobiilne puhastus tähendab kergeid ja kompaktseid keskmise või madala rõhuga seadmeid, millega saab kiiresti ja õrnalt puhastada jalgrattaid, matkatoole, lapsevankreid, kärusid, matkajalatseid, koeri ja palju muud – seda kõike ilma, et oleks vaja elektri- või veevärgi ühendust. Oled sa keset loodust või vajab kodu kiiret puhastust – tänu võimsatele liitiumioonakudele ning veepaagile või imivoolikule saab puhastada seal, kus see tihti kõige mõistlikum on: kohe ja kohapeal.
Kaasaskantav survepesur
Käeshoitav survepesur
Ühendage voolik ja see on töövalmis: Uuenduslik Kärcher KHB 5 18 V vahetatava liitiumioonakuga survepesur kiireks, mitmekülgseks puhastuseks kodus ja kodu ümbruses, ilma elektriühenduse vajaduseta.
Kaasaskantav survepesur
Äärmiselt kompaktne kaasaskantav, sisseehitatud aku ja veepaagiga survepesurit on lihtne transportida ja kaasas kanda. Väga erinevateks elektri- ja veeühendusega kasutuskohtadeks igal ajal ja igal pool.
Milline on just see õige?
Puhas liikumises olles
Ilma Kärcherita ei saa: olenemata sellest, kus sa oled, ei pea sa kunagi loobuma Kärcheri puhastuslahenduste võimsusest. Liikvel olles tagavad akuõhusurvepesurid OC 3 ja OC 4 koos veepaagiga madala rõhu, mis sobib ideaalselt kiireks jalanõude, lapsevankrite, jalgrataste või isegi koerte puhastamiseks. Meie kesksurvepesuritega saab vett võtta nii kraanist kui ka imivooliku abil alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnist. Üks aku annab nüüd kogu vajaliku paindlikkuse ja võimsuse, et taastada WOW-efekt pea kõikjal. Mobiilne puhastus just nii, nagu see olema peab.
OC 6-18 Premium
Puhas. Kõikjal. Alati.
Ühtegi pistikupesa ega veekraaniei ole silmapiiril aga jalgrattad või aiamööbel vajavad kiiret värskendust, et taas WOW-efekt saavutada? Meie OC 6-18 Premium Battery Set keskrõhupesuriga on see lihtne!
KHB 6 aku
Juhtmevaba puhastus
Olgu tegemist väikese alaga maja ümbruses, aiamööbli, jalgratta või koerakuudiga – puhastamiseks piisab meie KHB-seeria keskrõhupesurist ja aiavoolikust.
OC 4
WOW liikvel olles
Akutoitel töötavad mobiilsed välipesurid pakuvad madalat rõhku, et õrnalt puhastada jalanõusid, lapsevankreid, jalgrattaid ja isegi koeri. Ideaalne kaasavõtmiseks – seadmel on veepaak ning lai valik tarvikuid nagu koonusjoa otsik või imivoolik. Ja loomulikult võimas liitiumioonaku.
Meie survepesurid
Vahel on vaja veidi rohkem survet – kõrgsurvet. Alates kompaktsest seadmest juhuslikuks kasutamiseks kuni võimsa, rakendusega juhitava survepesurini, mis teeb lihtsaks ka suurte pindade ja esemete puhastamise – meil on kindlasti just sulle sobiv lahendus.
TARVIKUD
Meie kesk- ja madalsurvepesuritega saavad esemed taas kiiresti WOW-välimuse, isegi reisi ajal ja kaugel elektriühendusest. Veelgi lihtsamaks teeb puhastamise spetsiaalselt liikumises kasutamiseks loodud tarvikud – need muudavad töö veelgi mugavamaks ja tõhusamaks.
Kärcher Battery Power akuplatvorm
Tutvu lähemalt 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmetega
