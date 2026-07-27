Aiatööriistad

Varustus ja tehnoloogia suuremaks jõudluseks välitingimustes Kärcheri uue akutoitel töötavate pargi- ja linnalahenduste seeria masinate 50-V-tehnoloogia abil on loodud võimas alternatiiv bensiinimootoriga masinatele. Masinad ei tekita heitgaase ja kaitsevad seega nii kasutajat kui keskkonda, samuti on neil suuri eeliseid müratundlikes piirkondades, näiteks elamurajoonides ning koolide ja haiglate läheduses kasutamise korral, kuna need on oluliselt madalama müratasemega. Seega on need masinad täiuslikuks täienduseks igapäevaseid puhastustöid teostavatele ning teid, kõnniteid ja haljasalasid korrastavatele munitsipaalsõidukitele. Akutoitel töötavate seeria Park & City Solutions seadmete hulka kuuluvad näiteks leheimur ja kettsaag.