Tuhaimurid
Olgu tegemist grillituhaga suvel või kaminatuhaga talvel, Kärcheri tuhaimurid eemaldavad tuha vaevata ja põhjalikult. Spetsiaalselt väljatöötatud testimisprotseduur tagab ohutuse kõige kõrgemal tasemel. Tänu suurele ja kauakestvale imemisvõimsusele ja ainulaadsele filtrisüsteemile saab kiiresti eemaldada ka suured mustusekogused.
Kõrgpunktid
Uus 1200 vatise turbiiniga tuha- ja tolmuimejal on tugev ja ühtlane imemisvõimsus ning tagab tuha imemisel kõrgetasemelise turvalisuse. Seadmel on TÜV-sertifikaat ja on läbinud spetsiaalselt välja töötatud TÜV katseprogrammi, mis tähendab, et tuha imemine korstnatest ja grillidest on lihtne ning turvaline. Imemistoru ja põrandaotsikuga saab AD 3.200 kasutada täielikult funktsionaalse tolmuimejana.
Tõhus filtrisüsteem
Tänu unikaalsele filtrisüsteemile, mis koosneb lamedast kurdfiltrist ja jämedakoelise mustuse filtrist on tolmuimejaga võimalik imeda muljetavaldavalt suur hulk tuhka.
TÜV-testitud
Spetsiaalselt Kärcherile loodud katsemeetodiga kinnitas TÜV Süd, et tuha- ja tolmuimeja on tuha imemisel maksimaalselt ohutu.
Täisfunktsionaalne kuivtolmuimeja
Standard tarnekomplekti kuulub ka põrandaotsik. Kõrgekvaliteetsete kroomiga kaetud imemistorudega ühendatult muutub AD 3.200 tavaliseks kuivtolmuimejaks.
Organiseeritud lisatarvikud
Toitejuhet ja kõik standard lisatarvikuid saab kiiresti ja kompaktselt hoiustada lisatarvikute hoidikus.