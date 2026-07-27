Koristustarvikud

Käsitsipuhastusseadmed on hädavajalikud põrandate, pindade või akende igapäevaseks hoolduspuhastuseks. Eriti kohtades, kuhu masinatega on raske ligi pääseda. Pakume kohandatud lahendusi tõhusate, professionaalsete puhastusprotsesside ja kõrgeimate standardite jaoks. Kvaliteetsed, ergonoomilised käsitööriistad teevad absoluutse puhtuse võimalikuks.