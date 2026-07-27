Koristustarvikud
Käsitsipuhastusseadmed on hädavajalikud põrandate, pindade või akende igapäevaseks hoolduspuhastuseks. Eriti kohtades, kuhu masinatega on raske ligi pääseda. Pakume kohandatud lahendusi tõhusate, professionaalsete puhastusprotsesside ja kõrgeimate standardite jaoks. Kvaliteetsed, ergonoomilised käsitööriistad teevad absoluutse puhtuse võimalikuks.
Koristuskäru, transpordikäru ja mobiilsed ämbrisüsteemid
Erinev põhivarustus, modulaarne ja ergonoomiline konstruktsioon ning meie koristuskärude vastupidavus võimaldavad tõhusat ja ökonoomset hoolduspuhastust.
Põrandate ja pindade kuivpuhastus
Meie kvaliteetsed tooted muudavad pindade ja põrandate kuivpuhastuse väga lihtsaks. Tänu kasulikule abilisele saab puhastuse tehtud kiirelt – vaevata ja lihtsalt.
Põrand - märgpuhastus
Õige varustus põrandate ökonoomseks ja tõhusaks märjaks puhastamiseks – eriti alades, kuhu on masinaga raske ligipääseda.
Pindade märgpuhastus
Ergonoomiliselt kujundatud tooted pindade märgpuhastuseks. Suurepärane puhastustõhusus tippkvaliteediga, mis garanteerib usaldusväärse puhtuse.
Aknapesu
Tippkvaliteet professionaalidele. Triibuvaba klaasi puhastamine nõuab ergonoomilist disaini, turvalisi ühendusdetaile ja mitmekülgseid komponente. Turvaliseks ja ökonoomseks tööks.
Tarvikud
Rohkem aega oluliste asjade jaoks: ideaalselt koordineeritud puhastustavikud käsitsi puhastamiseks. Suurema tõhususe ja kiiruse jaoks hetkega.