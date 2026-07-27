Koristustarvikud

Käsitsipuhastusseadmed on hädavajalikud põrandate, pindade või akende igapäevaseks hoolduspuhastuseks. Eriti kohtades, kuhu masinatega on raske ligi pääseda. Pakume kohandatud lahendusi tõhusate, professionaalsete puhastusprotsesside ja kõrgeimate standardite jaoks. Kvaliteetsed, ergonoomilised käsitööriistad teevad absoluutse puhtuse võimalikuks.

Kärcher Koristuskäru, transpordikäru ja mobiilsed ämbrisüsteemid

Koristuskäru, transpordikäru ja mobiilsed ämbrisüsteemid

Erinev põhivarustus, modulaarne ja ergonoomiline konstruktsioon ning meie koristuskärude vastupidavus võimaldavad tõhusat ja ökonoomset hoolduspuhastust.

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Kärcher Põrandate ja pindade kuivpuhastus

Põrandate ja pindade kuivpuhastus

Meie kvaliteetsed tooted muudavad pindade ja põrandate kuivpuhastuse väga lihtsaks. Tänu kasulikule abilisele saab puhastuse tehtud kiirelt – vaevata ja lihtsalt.

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Kärcher Põrand - märgpuhastus

Põrand - märgpuhastus

Õige varustus põrandate ökonoomseks ja tõhusaks märjaks puhastamiseks – eriti alades, kuhu on masinaga raske ligipääseda.

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Kärcher Pindade märgpuhastus

Pindade märgpuhastus

Ergonoomiliselt kujundatud tooted pindade märgpuhastuseks. Suurepärane puhastustõhusus tippkvaliteediga, mis garanteerib usaldusväärse puhtuse.

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Kärcher Aknapesu

Aknapesu

Tippkvaliteet professionaalidele. Triibuvaba klaasi puhastamine nõuab ergonoomilist disaini, turvalisi ühendusdetaile ja mitmekülgseid komponente. Turvaliseks ja ökonoomseks tööks.

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Kärcher Tarvikud

Tarvikud

Rohkem aega oluliste asjade jaoks: ideaalselt koordineeritud puhastustavikud käsitsi puhastamiseks. Suurema tõhususe ja kiiruse jaoks hetkega.

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Kärcher