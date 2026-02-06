Elektriline põrandapesumasin EWM 2 - alati värskelt pestud põrand
EWM 2 puhul tavapärane mopp lihtsalt ei tule kõne allagi. See aeg, mil tuli ämbrit kaasas kanda ja põrandat määrdunud veega pesta, on juba ammu möödas. Kärcheri elektrilise põrandapesumasina EWM 2 puhul niisutatakse pöörlevaid pesurulle pidevalt puhta veega ja määrdunud vesi kogutakse kokku määrdunud vee mahutisse. Ja vähese jääkniiskuse tõttu saab seda kasutada kõikidel kõvadel põrandapindadel – isegi parketil.
Kuidas saavutatakse "värskelt pestud põranda" tulemus?
Kärcheri põrandapesumasin EWM 2 libiseb peaaegu automaatselt üle põrandapinna. Pöörlevaid pesurulle niisutatakse pidevalt puhta veega puhta vee mahutist, kaabits aga tagab mustuse kokkukogumise määrdunud vee mahutisse. See tähendab, et põrandapesuks kasutatakse alati puhast vett ja selle asemel, et lihtsalt mustust laiali ajada, saavutate hetkega sädelevalt puhta põrandapinna. Elektriline puhastusmopp EWM 2 tagab ilma pingutust nõudmata hügieenilise puhastuse.
Olulised eelised
Tänu isepuhastustehnoloogiale alati värskelt pestud põrand
- Pidev pesurullide niisutamine puhta veega.
- Kokkukogutud mustuse ja vee segu suunatakse otse määrdunud vee mahutisse.
- 20% parem puhastustulemus*.
Lihtne kasutada ka mööbli all
- Õhuke tootedisain ja pöördliigendiga põrandapesupea.
- Lihtne puhastada mööbli alt ja esemete ümbrusest.
- Puhastus kuni servani, mis tagab suurepärase puhastustulemuse nurkades ja servade ääres.
Sobib kõikidele kõvadele põrandapindadele
- Sobib kõikidele kõvadele põrandapindadele – sh parkett, laminaat, kivi, keraamilised plaadid ja plast.
- Vähene jääkniiskus tagab selle, et põrandapinnal saab uuesti kõndida umbes kahe minuti pärast.
- Suur valik pesu- ja hooldusaineid
Maksimaalne liikumisvabadus
- Võimas liitiumioonaku tagab 20-minutilise tööaja.
- Puhastage vooluvõrgust sõltumatult.
- Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Kerge pesuprotsess
- Ettepoole pöörlevad pesurullid tagavad selle, et olete nüüd vaba väsitavast küürimisest.
- Veeämbri kaasaskandmine on tänu puhta ja määrdunud vee mahutitele kauge minevik.
- Rullide isepuhastusfunktsioon tähendab, et põrandapuhastuslappi ei pea enam välja väänama.
Ressursisäästlikkus
- 90% vee kokkuhoid** võrreldes tavapärase mopi ja ämbriga puhastusega.
Kasutusetapid
Paigaldage pesurullid
Täitke puhta vee mahuti
Puhastage põrand
Tühjendage määrdunud vee mahuti
Puhastage pesurullid (60 °C masinpesu)
Pange seade hoiule
Enne põranda pesemist ei ole vaja tolmu imeda. Kärcheri põrandapesumasinatega on see võimalik!
Avasta Kärcheri põrandapesumasinate valik, mis koguvad suure mustuse ja märgpuhastavad põranda ühes sammuga. Kiirem ja põhjalikum kui tolmuimeja ja märja lapiga eraldi puhastamine.
Puhastusvahendid ja lisatarvikud
Kärcheri juhtmevabadele puhastusseadmetele saadaolev lisatarvikute valik tagab mis tahes põrandapinnale ideaalselt sobiva puhastuse ja hoolduse. Universaalne põrandapuhastusvahend sobib näiteks igale kõvale põrandapinnale, samal ajal kui spetsiaalsed puidu- ja kivipindade pesuained tagavad lisaks asjakohase põrandakatte hoolduse ja kaitse.
Meie mikrokiust eripinnalised pesurullid on oma tööpõhimõtte poolest ühesugused, kuid neid saab vastavalt värvikoodile kasutada erinevate kasutusvaldkondade tarbeks, nt kollaseid pesurulle vannitoas ja halle pesurulle elutoas.
* Kärcheri elektriline puhastusmopp EWM 2 saavutab kuni 20% parema puhastustulemuse võrreldes tavapärase pühkimislapist kattega mopiga põrandapesu katsekategoorias. Viidatakse puhastustõhususe, mustuse kokkukogumise ja servade puhastamise keskmisele katsetulemusele.
** 60 m² põrandapinna puhastamiseks tarbib EWM 2 (veekulu: 0,4 l) kuni 90% vähem vett võrreldes tavapärase mopi ja 5 liitri veega täidetud ämbriga (veekulu: 5,0 l).