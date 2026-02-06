Elektriline põrandapesumasin EWM 2 - alati värskelt pestud põrand

Puhastusvahendid ja lisatarvikud

Kärcheri juhtmevabadele puhastusseadmetele saadaolev lisatarvikute valik tagab mis tahes põrandapinnale ideaalselt sobiva puhastuse ja hoolduse. Universaalne põrandapuhastusvahend sobib näiteks igale kõvale põrandapinnale, samal ajal kui spetsiaalsed puidu- ja kivipindade pesuained tagavad lisaks asjakohase põrandakatte hoolduse ja kaitse.

Meie mikrokiust eripinnalised pesurullid on oma tööpõhimõtte poolest ühesugused, kuid neid saab vastavalt värvikoodile kasutada erinevate kasutusvaldkondade tarbeks, nt kollaseid pesurulle vannitoas ja halle pesurulle elutoas.