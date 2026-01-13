Põrandapesumasinad – Kärcheri võimas lahendus sinu põrandate puhtuseks
Kas otsid lahendust, mis muudaks põrandate pesemise kiireks ja efektiivseks? Kärcheri põrandapesumasinad on loodud just selleks, et taastada sinu põrandate endine sära vaevata. Meie aku-põrandapesurid puhastavad nii märja kui ka kuiva mustuse ühe ja sama liigutusega, säästes sinu aega ja energiat.
Unusta ämber ja mopp, mis teevad põrandad ainult niiskeks ja ei eemalda sügavamat mustust. Kärcheri põrandapesumasinad on tõhusad igat tüüpi põrandakatetel, alates laminaadist ja puitpõrandast kuni kivi- ja plaaditud põrandateni. Meie laia valiku hulgast leiad kindlasti endale sobiva põrandapesuri, mis vastab täpselt sinu vajadustele ja muudab puhastamise lihtsaks.
Muuda põrandapesu nauditavaks ja avasta Kärcheri põrandapesumasinate mugavus ja efektiivsus!
Juhtmevaba põrandapesumasin FC 7 – meie tippmudel
Sama lihtsalt nagu juhtmevaba põrandapesumasin FC 7 pühib põrandalt igat tüüpi igapäevase märja ja kuiva mustuse, saadab see ka prügikasti vana põhimõtte, et enne põranda pesemist tuleb see tolmuimejaga puhastada. Selle kaks üksteise vastu pöörlevat rullikupaari puhastavad tõhusalt ja muudavad teie põranda säravpuhtaks poole lühema ajaga. Lihtsalt vajutage käepidemel olevat nuppu, et kohandada veevool ja rullikute kiirus puhastatava põrandaga, või kasutage tõrksamate plekkide eemaldamiseks turbofunktsiooni Boost. Selle masinaga saab igaüks teha kahte asja korraga ja ilma käsi mustaks tegemata!
- Seadme seadistamine ja kasutuselevõtt (0:03)
- Õrnade põrandate puhastamine (0:31)
- Võimendusrežiimi aktiveerimine (1:03)
- Puhta vee paagi tühjendamine (1:13)
- Kõvade põrandate puhastamine (1:26)
- Musta vee paagi tühjendamine ja isepuhastusrežiimi käivitamine (1:42)
- Lõplik masina puhastamine ja kokkupa kkimine (2:14)
Eelised, mis loevad
20% paremad puhastustulemused kui mopiga*
Teie põrand on teie näitelava ja meie põrandapesumasinad annavad sellele sära – puhastavad umbes 20% põhjalikumalt nõudes palju vähem vaeva kui mis tahes mopp.* Mustuse edasi-tagasi pühkimise asemel korjavad isepuhastusfunktsiooniga automaatselt juhitavad rullid selle lihtsalt üles ja suunavad eraldi musta vee paaki. Põrandale jääb väga vähe jääkniiskust, mis tähendab, et etendus võib näitelaval jätkuda juba 2 minuti pärast!
Automaatne niisutamine
Puhas vesi muudab põrandad puhtamaks. Seetõttu niisutatakse Kärcheri põrandapesumasinate pöörlevate rullide üht poolt pidevalt puhta veega, samas kui teiselt poolt kraabitakse must vesi maha ja kogutakse paaki. Erinevalt pesemisest mopiga mustus tegelikult pigem korjatakse üles, mitte ei määrita laiali.
Põrandad saavad puhtaks 50% kiiremini**
Meie kõik-ühes põrandapesumasinaga tagate veatu tulemuse. Pesemisega samal aja jooksul korjate samas etapis kokku igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse. Isegi nurkadest ja servadest. Harjadesse integreeritud kammid eemaldavad kergesti ka karvad.
Puhastustasemed on reguleeritavad erinevat tüüpi põrandatele ja mustusele.
Juhtmeta mudelitel FC 4-4 ja FC 7 Cordless saate reguleerida rulli pöörlemist ja veevoolu vastavalt mustuse ja põranda tüübile (nt tase 1 puitpõrandate korral, tase 2 kivipõrandate korral). Masinaga FC 7 Cordless saab kangekaelseid plekke eemaldada ka võimendusrežiimis.
Vahetatav akusüsteem mis tahes pikkusega tööajaks.
Maksimaalne liikumisvabadus ja paindlikkus ning tööaeg, mida saab mudelitel FC 4-4 ja FC 2-4 pikendada vastavalt vajadusele vahetatavate akudega 4 V Kärcher Battery Power. Kauakestev ja võimas tänu liitium-ioonelementidele. Lisaks saab vahetatavat akut kasutada kõigis teistes 4 V Kärcher Battery Power seadmetes.
Põrandate vaevata puhastamine
Aitab kätega küürimisest. Ei enam mingit põrandapesulappide tüütut väljaväänamist, kuna isepuhastusfunktsioon eemaldab mustust rullidelt pidevalt. Ei enam ämbri lohistamist tänu integreeritud ja kergesti eemaldatavatele puhta ja musta vee eraldi paakidele.
Sobib kõigile kõvadele põrandatele
Vähe jääkniiskust tähendab, et see sobib kõigile kõvadele põrandatele (kivi, plaadid, parkett, laminaat, vinüül). Põrandal saab kõndida kohe pärast puhastamist. Täiuslik põrandahooldus Kärcheri pesu- ja hooldusvahenditega.
Täiuslik servapuhastus
Akuga FC 4-4 masina FC 7 Cordless keskrull tagab suurepärased nurkade ja servade puhastustulemused.
Pestavad rullikud
Mikrokiudrullikute kinnitamine ja eemaldamine on kiire ja lihtne. Rullid on ka masinpestavad temperatuuril kuni 60 °C.
Kasutab kuni 90% vähem vett***
Võrreldes pesemisega traditsioonilise mopi ja ämbriga.***
Taastage oma kodu ednine sära. WOW!
Põranda puhastamine ei pea olema raske! Puhastamine on palju lihtsam, kui kasutate Kärcheri põrandapesumasinat. Meie tootevalikus on nii mugavad kõik-ühes seadmed kui ka akutoitel kerged mudelid.
JUHTMETA FC 7
Pindalajõudlus aku ühe laadimisega u 135 m²
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse
- Pesemine + tolmu eemaldamine + jämeda mustuse eemaldamine
- Aku tööaeg umbes 45 min
- Sobib kõigile kõvadele põrandatele + 2 puhastustaset + võimendusrežiim
- Täiuslik nurkade ja servade puhastus
- Komplektis 4 rullikut + 1 universaalne põrandapuhastusvahend
- Väga sujuv töö tänu vastastikku pöörlevatele rullidele
- Nelja rulliku ajami tehnoloogia
AKUKOMPLEKTIGA FC 4-4
Pindalajõudlus aku ühe laadimisega u 90 m²
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse
- Pesemine + tolmu eemaldamine + jämeda mustuse eemaldamine
- Kuni 30 min tööaega aku ühe laadimisega
- Sobib kõigile kõvadele põrandatele + 2 puhastustaset
- Täiuslik nurkade ja servade puhastus
- Komplektis 2 rullikut + 1 universaalne põrandapuhastusvahend
+ 2 x 4 V vahetatavad akud
AKUKOMPLEKTIGA FC 2-4
Pindalajõudlus aku ühe laadimisega u 70 m²
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse
- Pesemine + tolmu eemaldamine + jämeda mustuse eemaldamine
- Kuni 20 min tööaega aku ühe laadimisega
- Sobib kõigile kõvadele põrandatele
- Optimaalne nurkade ja servade puhastus
- Komplektis 1 rull + 1 universaalne põrandapuhasti + 4V vahetatav aku
Puhastusvahendid ja tarvikud
Tänu Kärcheri põrandapesumasinate tarvikute laiale valikule saab puhastamise ja hooldamise ideaalselt sobitada teie põrandaga. Näiteks universaalne põrandapuhasti sobib igale kõvale põrandale, samas kui eripesuained puu- ja kivipõrandatele tagavad seda tüüpi põrandate erilise hoolduse ja kaitse.
*Kärcheri põrandapesumasinad tagavad katsekategoorias „Wiping“ (pühkimine) kuni 20% parema puhastustulemuse kui tavaline pühkimislapiga mopp. Tähendab keskmist puhastustõhususe, mustuse eemaldamise ja servade puhastamise katsetulemust.
**Masin FC 7 Cordless suurendab puhastuskiirust kaks korda, kuna tavalist majapidamismustust saab kõvadelt põrandatelt eemaldada ühes etapis kasutamata enne pesemist tolmuimejat.
***60 m² suuruse põranda puhastamisel kasutab masin FC 7 Cordless kuni 90% vähem vett (tarbimine: 0,4 l) kui tavaline mopp koos 5 liitri veega täidetud ämber (tarbimine: 5,0 l).