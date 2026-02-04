Terrassipesurid

Kurnav küürimine võib minevikku jääda: uus rõdu- ja terrassipesumasin PCL 4 aitab välitingimustes puitpõrandad taas käsitsi puhtaks teha. Ühenda vaid toitejuhe voolu- ja veevoolik veevõrguga ja peagi võid puhtal terrassil jahutavat jooki nautida. Pöörlevad rullharjad ja vesi puhastavad pindu ühtlaselt, eemaldavad puidult ka kangekaelse ja pinna sisse sööbinud mustuse. Veekogus on kergesti reguleeritav, mis tähendab, et kasutada ainult nii palju vett, kui vajad. Masin eemaldab ühe etapiga mustuse ja peseb selle pinnalt maha. Pinda ei ole tarvis mitu korda üle pesta.