Terrassipesurid
Kurnav küürimine võib minevikku jääda: uus rõdu- ja terrassipesumasin PCL 4 aitab välitingimustes puitpõrandad taas käsitsi puhtaks teha. Ühenda vaid toitejuhe voolu- ja veevoolik veevõrguga ja peagi võid puhtal terrassil jahutavat jooki nautida. Pöörlevad rullharjad ja vesi puhastavad pindu ühtlaselt, eemaldavad puidult ka kangekaelse ja pinna sisse sööbinud mustuse. Veekogus on kergesti reguleeritav, mis tähendab, et kasutada ainult nii palju vett, kui vajad. Masin eemaldab ühe etapiga mustuse ja peseb selle pinnalt maha. Pinda ei ole tarvis mitu korda üle pesta.
Sinu kindel abiline terrasside puhastamisel.
Unusta kurnav küürimine: tänu terrassipuhastajale ei pea sa enam kunagi käsitsi välialade puitpõrandaid puhastama. Ka kaugemad kohad saab kiiresti ja mugavalt puhtaks ilma vooluühenduseta. Juhtmevaba terrassipuhastaja ei vaja eraldi toiteallikat, pakkudes maksimaalset liikumisvabadust ja paindlikkust. Pöörlevad rullharjad ja vesi puhastavad ühtlaselt, eemaldades isegi kangekaelse ja sügavale tunginud mustuse puidult. Veekogust saab hõlpsalt reguleerida, nii et kasutad ainult nii palju vett, kui tegelikult vaja. Mustus eemaldatakse ja loputatakse ühe sammuga. Koos sobivate rullharjadega saab terrassipuhastaja tõhusalt ja vaevata puhastada ka kiviplaatidelt mustuse.
Loo suveks ideaalne atmosfäär – ilma liigse vaevata.
Enam ei ole vaja pistikupesa ega pikendusjuhet, et oma terrassi või rõdu põhjalikult ja õrnalt puhastada. Uus PCL 3-18 terrassipuhastaja suudab ühe aku täislaadimisega puhastada kuni 20 ruutmeetrit puit-, WPC- või kiviplaate. Lisaks saate ise valida, kui palju vett kasutate, muutes hooldamata terrassid hõlpsalt taas säravaks.
Põhjalik ja ühtlane puhastus
Innovatiivsed, tagurpidi pöörlevad rullharjad tagavad põhjaliku ja ühtlase puidust terrassi puhastuse.
2-in-1 funktsioon
Kaks integreeritud veeotsikut lõtvuvad ja loputavad mustuse välja ühe sammuga.
Toiteallikat pole vaja
Terrassipesur on saadaval koos 18 V Kärcher vahetatava akuga veelgi paindlikumaks kasutuseks ilma toiteallika või juhtmeta suuremate alade puhastamiseks.
Saab kasutada erinevatel välispindadel
Tänu tööriistavabade muudatuste võimalusele saab tarnekomplekti kuuluvad puiduharjad kiiresti asendada siledate kiviplaatide puhastamiseks mõeldud harjadega.
Kasutamiseks sobivad pinnad
PCL terrassipuhastaja sobib kasutamiseks puidust ja WPC-materjalist terrasside ja rõdude põrandatel. Kivi jaoks mõeldud harjadega (saadaval eraldi) saate olenevalt seadme tüübist puhastada ka erinevaid kivipindu.
Application
Puit
PCL 4 and PCL 3-18
jah
PCL 6
jah
Application
WPC (puit plastik komposiit)
PCL 4 and PCL 3-18
jah
PCL 6
jah
Application
Siledad kiviplaadid
PCL 4 and PCL 3-18
jah
PCL 6
jah
Application
Peenepoorilised kiviplaadid ja -plaadid
PCL 4 and PCL 3-18
ei
PCL 6
ei
Application
Jämedad kiviplaadid ja ühenduvad sillutuskivid
PCL 4 and PCL 3-18
ei
PCL 6
ei
Omadused
Spring after spring: the patio is in desperate need of general cleaning. Sun, rain, snow and ice have left their traces, and organic growth, moss and other dirt are spoiling the surface. Luckily the broom, scrubber and bucket can stay just where they are: in the cupboard. Cleaning is now not only considerably faster, but also much more thorough and easy: with the patio cleaner from Kärcher.
