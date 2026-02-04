Terrassipesurid

Kurnav küürimine võib minevikku jääda: uus rõdu- ja terrassipesumasin PCL 4 aitab välitingimustes puitpõrandad taas käsitsi puhtaks teha. Ühenda vaid toitejuhe voolu- ja veevoolik veevõrguga ja peagi võid puhtal terrassil jahutavat jooki nautida. Pöörlevad rullharjad ja vesi puhastavad pindu ühtlaselt, eemaldavad puidult ka kangekaelse ja pinna sisse sööbinud mustuse. Veekogus on kergesti reguleeritav, mis tähendab, et kasutada ainult nii palju vett, kui vajad. Masin eemaldab ühe etapiga mustuse ja peseb selle pinnalt maha. Pinda ei ole tarvis mitu korda üle pesta.

Kärcher

Sinu kindel abiline terrasside puhastamisel.

Unusta kurnav küürimine: tänu terrassipuhastajale ei pea sa enam kunagi käsitsi välialade puitpõrandaid puhastama. Ka kaugemad kohad saab kiiresti ja mugavalt puhtaks ilma vooluühenduseta. Juhtmevaba terrassipuhastaja ei vaja eraldi toiteallikat, pakkudes maksimaalset liikumisvabadust ja paindlikkust. Pöörlevad rullharjad ja vesi puhastavad ühtlaselt, eemaldades isegi kangekaelse ja sügavale tunginud mustuse puidult. Veekogust saab hõlpsalt reguleerida, nii et kasutad ainult nii palju vett, kui tegelikult vaja. Mustus eemaldatakse ja loputatakse ühe sammuga. Koos sobivate rullharjadega saab terrassipuhastaja tõhusalt ja vaevata puhastada ka kiviplaatidelt mustuse.

Loo suveks ideaalne atmosfäär – ilma liigse vaevata.

Enam ei ole vaja pistikupesa ega pikendusjuhet, et oma terrassi või rõdu põhjalikult ja õrnalt puhastada. Uus PCL 3-18 terrassipuhastaja suudab ühe aku täislaadimisega puhastada kuni 20 ruutmeetrit puit-, WPC- või kiviplaate. Lisaks saate ise valida, kui palju vett kasutate, muutes hooldamata terrassid hõlpsalt taas säravaks.

Põhjalik ja ühtlane puhastus

Innovatiivsed, tagurpidi pöörlevad rullharjad tagavad põhjaliku ja ühtlase puidust terrassi puhastuse.

Kärcher Patio Cleaner

2-in-1 funktsioon

Kaks integreeritud veeotsikut lõtvuvad ja loputavad mustuse välja ühe sammuga.

Kärcher Patio Cleaner

Toiteallikat pole vaja

Terrassipesur on saadaval koos 18 V Kärcher vahetatava akuga veelgi paindlikumaks kasutuseks ilma toiteallika või juhtmeta suuremate alade puhastamiseks.

Kärcher Patio Cleaner

Saab kasutada erinevatel välispindadel

Tänu tööriistavabade muudatuste võimalusele saab tarnekomplekti kuuluvad puiduharjad kiiresti asendada siledate kiviplaatide puhastamiseks mõeldud harjadega.

Kärcher Patio Cleaner

Kasutamiseks sobivad pinnad

PCL terrassipuhastaja sobib kasutamiseks puidust ja WPC-materjalist terrasside ja rõdude põrandatel. Kivi jaoks mõeldud harjadega (saadaval eraldi) saate olenevalt seadme tüübist puhastada ka erinevaid kivipindu.

Application

Puit

PCL 4 and PCL 3-18

jah

PCL 6

jah

Application

WPC (puit plastik komposiit)

PCL 4 and PCL 3-18

jah

PCL 6

jah

Application

Siledad kiviplaadid

PCL 4 and PCL 3-18

jah

PCL 6

jah

Application

Peenepoorilised kiviplaadid ja -plaadid

PCL 4 and PCL 3-18

ei

PCL 6

ei

Application

Jämedad kiviplaadid ja ühenduvad sillutuskivid

PCL 4 and PCL 3-18

ei

PCL 6

ei

Omadused

Spring after spring: the patio is in desperate need of general cleaning. Sun, rain, snow and ice have left their traces, and organic growth, moss and other dirt are spoiling the surface. Luckily the broom, scrubber and bucket can stay just where they are: in the cupboard. Cleaning is now not only considerably faster, but also much more thorough and easy: with the patio cleaner from Kärcher.

Terrassipesuri KKK

The PCL patio cleaner is suitable for surfaces such as wooden decking and WPC. With the roller brushes for stone surfaces (available separately), you can also clean smooth stone tiles in outside areas. The surface of the stone slabs must be smooth and sealed (PCL 4 and PCL 3-18). Fitted with roller brushes for stone surfaces (available separately), the PCL 6 patio cleaner can clean not only smooth but also fine-pored stone tiles and slabs.

The cleaning width is 300 millimetres.

The scope of supply includes a set of roller brushes for wooden surfaces. On the PCL 4 and PCL 3-18, the set contains two roller brushes; on the PCL 6, it contains four roller brushes, because it has an extra drive axle.

The roller brushes can be easily replaced by hand, without the need for any tools.

The PCL 3-18 is compatible with all 18 V Battery Power exchangeable batteries from Kärcher.

The battery run time depends on the composition of the surface that is to be cleaned. With the 2.5 Ah battery, the device can clean wooden surfaces for up to 18 minutes.

The PCL 3-18 does not have a water tank. As with the corded device, it needs to be connected to a tap via a water garden hose.

The maximum water pressure is 10 bar and therefore corresponds to the low-pressure range.

The maximum water consumption at a water pressure of 4 bar is 180 l/h.

The PCL cleans using only water; it is not possible to add cleaning agent via the device.

Kärcher Battery Power akuplatvorm

PCL 3-18 juhtmeta  umbrohueemaldi on tooted, mis põhineb 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormil. Avastage kogu tootevalik ja vaadake, millised muud tooted teie 18 V akuga ühilduvad.

18 V Battery Power

Siit leiate kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmed
Terrassipuhastaja tarvikud

Sobivad tarvikud oma terrassipuhastajale leiate otse tootelehelt või kasutades meie tarvikute leidjat.

