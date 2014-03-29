Konteinerite puhastamine

Idee, kavandamine, esialgne käivitamine

Ülesanded, mis Kärcherile esitatakse, on sama mitmekesised kui kliendid, kellele meie oma optimaalseid lahendusi pakume. Me saadame oma kliente idee, kavandamise ja ehitamise faasist kuni käivitamise ja süsteemi jätkuva töötamiseni.

Meie klientide usalduse alus on suur hulk lõpetatud projekte kõikvõimalikes paakide ja konteinerite puhastamise sektorites. Kärcher, globaalne liider kõrgsurvepesurite tehnoloogias usaldusväärse partnerina annab mitmeid eeliseid. Ettevõtted üle kogu maailma ja tööstuse erinevates harudes saavad kasu sellest lahenduskontseptsioonist.