Konteinerite puhastamine
Kärcher on üle 40 aasta tähendanud usaldusväärseid ja võimsaid konteinerite sisemuse puhastamise süsteeme. Professionaalsete puhastussüsteemide turuliidrina pakume teie vajadustele kohandatud moodulkomponentidele üles ehitatud lahendusi. Meie kõrge kvaliteediga süsteemid on tõhusad, säästlikud ja hoiavad kokku energiat - see on meie aastatepikkuse kogemuse tulemus. Oleme oma klientidele toeks konsultatsioonidest ja kavandamisest kuni ehitamise, kohaletoomise ja süsteemi hooldamiseni. Pakume uuenduslikke ideid ja ulatuslikke teenuseid.
Konteinerite puhastussüsteemid igaks olukorraks.
Usaldusväärseid tsisternide ja mahutite puhastussüsteeme on vaja nii transpordis ja logistikas kui keemiatööstuses. Globaliseerumise tulemusel kasvanud kaubavood on endaga kaasa toonud kõrgemad puhastuskvaliteedi nõuded. Lisaks rangetele kvaliteedistandarditele nagu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ja SQAS (Safety and Quality Assessment System) tuleb jälgida ühtlustatud puhtusesertifikaate nagu ECD (European Cleaning Document). Pikaajaline kogemus on vajalik, et olla kursis kokku umbes 200 000 ainega. Iga Kärcheri puhastussüsteem on eraldi välja töötatud asjakohaste ainete jaoks. Spetsiaalselt loodud Kärcheri puhastusvahendid on selle süsteemi oluline osa. Tööohutuse tagamine paakide sisepindade puhastamise juures on elutähtis. Selle juurde kuuluvad plahvatusohu kaitsemeetmed (ATEX) ning heitgaaside ja reovee puhastamine. Kärcheri loodud moodullahendused vastavad mitmesugustele puhastussüsteemi vajadustele ja toovad tarbijatele maksimaalset kasu. Moodulsüsteem võimaldab muudatusi ja laiendusi vastavalt vajadusele.
Rakendusvõimalused
Kärcher pakub palju erinevaid rakendusvõimalusi - sõidukite paakide sisemuse puhastamisest polükristalsest ränist pindade pesuni.
Komponendid
Kõrge kvaliteediga komponentide kasutamine on paakide sisemuse puhastamise pädevuse tuum.
Võrdlussüsteemid
Sellelt lehelt leiate valiku meie süsteeme, millest juba rohkem kui 250 on kavandatud ja paigaldatud üle kogu maailma.
Sihtrühmad - alati õige lahendus.
Freight logistics on ülemaailmne logistikateenuse pakkuja peaaegu kõigis tööstusvaldkondades. Nende teenused hulka kuulub väga suure kauba- ja materjalikoguse transportimine. Vedelaid, pastataolisi, pulbrilisi või tahkeid materjale. Täidetud paagid, konteinerid, vaadid ja muud tüüpi veomahutid ladustamiseks, käitlemiseks või transpordiks. Kärcher pakub puhastussüsteeme igas suuruses ettevõtetele kõikides tööstusharudes ja igat tüüpi mahutite jaoks.
Keemiatööstus ja -kaubandus
Ravimid/farmaatsiatooted, värvid ja värvained, metall, puit, mineraalõlid, plastid, liimid, ehitusmaterjalid, betoon.
Transport ja logistika
Kaupade edastamisega tegelevad agentuurid, ladustamis- ja hoiustusettevõtted, silo transport, üldkauba ja puistmaterjalide, betooni, tsemendi, asfaldi, prügi ning eriveoste transport.
Toiduainetööstus
Meiereid ja õllevabrikud, toorainete tootjad, õlide ja rasvade, glükoosi ja tärklise, šokolaadi, suhkru, valgu ja toidulisandite, jookide ja mahlade, valmistoitude ja lemmikloomatoidu valmistajad.
Saaste liigid:
- Vedelad tooted (nagu toit, õlid ja kemikaalid)
- Puistmaterjalid
- Gaasid
Saaste liigid
- Vedelad tooted (nagu toit, õlid ja kemikaalid)
- Puistmaterjalid
- Gaasid
Puhastusvahendid
- Vesi, vesilahused (aluselised, happelised)
- Osmoos
- Leeliselised lahused, happed, lahustid
Teie jaoks kohandatud lahendused moodulitest kasutusvalmis süsteemideni.
Kärcheri paakide ja konteinerite puhastussüsteemid on süsteemsed moodullahendused, mis on loodud arvestades kindla saaste tüübi ja puhastussagedusega. Vajaduste hindamine, mis keskendub kvaliteedile, kasutusohutusele ja tõhususele on esimene samm hästi kavandatud süsteemi suunas. Insenerikunst – valmistatud Saksamaal.
Idee, kavandamine, esialgne käivitamine
Ülesanded, mis Kärcherile esitatakse, on sama mitmekesised kui kliendid, kellele meie oma optimaalseid lahendusi pakume. Me saadame oma kliente idee, kavandamise ja ehitamise faasist kuni käivitamise ja süsteemi jätkuva töötamiseni.
Meie klientide usalduse alus on suur hulk lõpetatud projekte kõikvõimalikes paakide ja konteinerite puhastamise sektorites. Kärcher, globaalne liider kõrgsurvepesurite tehnoloogias usaldusväärse partnerina annab mitmeid eeliseid. Ettevõtted üle kogu maailma ja tööstuse erinevates harudes saavad kasu sellest lahenduskontseptsioonist.
Paindlik, kasutusvalmis ja efektiivne
Suurem osa meie kliente eelistab täielikult kasutusvalmis süsteemi. Seepärast pakume lisaks moodsatele, järeleproovitud ja efektiivsetele lahendustele ka rakendatavatele standarditele vastavaid kasutuslubasid. Näiteks plahvatuskaitset vastavalt vormile ATEX 94/9 või reovee ja heitgaaside puhastussüsteeme, mis tuginevad föderaalsel reostuse kontrollimise määrusele (Federal Control of Pollution Act).
Kärcher varustab teid vajaliku kuuma veega, kuivatamisvõimaluse ja kukkumiskaitsega, ning heitgaaside ja reovee puhastussüsteemidega.
Tuleme vastu teie nõudmistele ja vähendame energiakulu ning CO2 emissiooni usaldusväärselt töötavate, kuid uuenduslike, end õigustanud töötlemistehnoloogiate abil. Spetsiaalsed Kärcheri puhastusvahendid konteinerite puhastamiseks pakuvad paremat puhastustulemust, on tõhusamad ja vähendavad mõju keskkonnale.
Isehäälestumine ("Plug & Play") – leidliku mahuti mõiste.
Kärcheri konteineri kontseptsioonid pakuvad kasutusvalmis, end õigustanud terviklahendusi. Selle printsiibi üheks eriliseks tunnusjooneks on täielikult integreeritud lahendus konteineritele. Lihtne paigaldus ja suur liikuvus teevad võimalikuks selle kasutamise igal pool maailmas. Kasutusvalmis kohe peale konteineri paigaldamist. Kärcheri mahutite puhastussüsteemi saab vajadusel laiendada lisamoodulitega isehäälestumise põhimõttel.
Tõhus lahendus
Kärcheri mahutite puhastamise kontseptsioonid on järeleproovitud: kõik vajalikud elektrijuhtmete ja torude ühenduskohad on konteineri seintel kergesti ligipääsetavad.
Komponendid baasüksustest kuni premium klassini
Statsionaarseid kuumavee kõrgsurvekomponente konteinerite ja paakide sise- ning välispindade puhastamiseks on mitmekülgseks kasutamiseks erinevate lisatarvikutega põhjalikult katsetatud.
TSC kontseptsiooni eelised:
- Lihtne paigaldus
- Vastab kokku lepitud kavandile ja maksumusele
- Võimalikult suur mitmekülgsus ja mobiilsus
- Mooduldisain järeleproovitud komponentidega
Kontaktandmed
Kui soovite rohkem infot meie uuendusliku lahenduse kohta, palun võtke meiega julgesti ühendust: