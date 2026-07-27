Elektrigeneraatorid ja reoveepumbad

Tugevad masinad suure võimsusega Elektrit pole? Palju musta vett? Saage täiesti iseseisvaks. Meie bensiinimootoriga generaatorite ja reoveepumbaga saate oma probleemid professionaalselt lahendada. Meie bensiinimootoriga generaatorid PGG 3/1, 6/1 ja 8/3 on iseseisvaks toiteallikaks näiteks külma ja kuuma vee survepesurite kasutamiseks ehitusplatsidel, omavalitsustes, põllumajanduses, metsanduses ja aianduses. Ning Kärcheri reoveepump WWP 45 lahendab teie probleemid, kui ehituskaevudes, keldrites, maa-alustes garaažides või kaablišahtides on palju vett.