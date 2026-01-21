Tolmuimejad
Kärcheri tolmuimejad ühendavad endas suure imemisvõimsuse, erakordse manööverdusvõime ja paindlikkuse. Meie laiast tootevalikust leiad sobiva lahenduse igale vajadusele – olgu tegemist traditsiooniliste tolmuimejatega või mugavate ja kergete varstolmuimejatega. Meie seadmed on loodud sobima igasse kodusse, olgu sinu elamine suur või väike. Valikust leiab sobiva mudeli ka allergikutele, tagades puhta ja tervisliku elukeskkonna.
Meie tolmuimejad eemaldavad efektiivselt tolmu, mustuse ja karvad igat tüüpi põrandakatetelt. Lisaks on Kärcheri tolmuimejatel lai valik lisatarvikuid, mis muudavad puhastamise veelgi lihtsamaks ja mugavamaks.
Vali Kärcheri tolmuimeja ja naudi puhast kodu iga päev.
Juhtmevabad tolmuimejad
Uuenduslik tolmuanduri tehnoloogia
Juhtmeta varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax muudab tolmu imemise veelgi tõhusamaks ja lihtsamaks. Uuenduslik tolmuandur tagab tolmu automaatse tuvastamise ja võimsuse juhtimise funktsiooni. Võimsuse nutikas reguleerimisvõimalus tagab aku tööaja efektiivse kasutamise, mis võib ulatuda kuni 60 minutini. Tolmu imemine ei ole kunagi olnud nii lihtne ja mugav!
Juhtmeta vabadus liitiumioonakuga
Kärcheri juhtmevabad varstolmuimejad eristuvad massist oma maksimaalse liikumisvabaduse, suure imemisvõimsuse ja kerge kaaluga. Võimsad akud võimaldavad vaevata puhastada ka kõik pinnad kuni viimsete nurgatagusteni välja. Erinevate lisatarvikute abil saab juhtmevabu tolmuimejaid veelgi mitmekülgsemaks muuta.
LIhtne kasutada
Võimsust saab vastavalt konkreetsele puhastustoimingule reguleerida kiiresti ja lihtsalt. Tänu käepärasele lukustusnupule ei pea te toitenuppu pidevalt all hoidma ning turborežiim on hea abiline intensiivseks kohtpuhastuseks.
Liikuv põrandaotsik
Motoriseeritud rullikud ja äärmiselt hea manööverdusvõime tagavad mustuse optimaalse üles korjamise ja vaevata koristamise mööbli alt.
Varstolmuimeja VC 6 Cordless põrandaotsikul on tööala valgustav LED-valgustus, et kõik üleskorjatav mustus oleks hästi näha.
Lai kasutusvaldkond
Lisatarvikute nutikad paigutusvõimalused muudavad juhtmevabad varstolmuimejad VC 4 Cordless ja VC 6 Cordless veelgi mitmekülgsemaks..
Lisatarvikute nutikad paigutusvõimalused muudavad varstolmuimejad VC 4 Cordless ja VC 6 Cordless veelgi mitmekülgsemaks.
Kolmeetapiline filtrisüsteem, mis koosneb tsüklonist, õhu sissevõtuava filtrist ja HEPA hügieenifiltritest* (VC 6 Cordless), muudab masinast väljapuhutava õhu eriti puhtaks.
Filtreid on lihtne puhastada ja vahetada ja puhtad filtrid tagavad ka tolmuimeja pikema kasutusea.
*EN 1822:1998.
Tolmukonteineri tühjendamine vaid ühe klõpsuga
Mustuse saab konteinerist lihtsasti ja hügieeniliselt eemaldada vaid ühe nupuvajutusega, nii et kasutaja ei pea tolmuga üldse kokku puutumagi.
Praktiline seinakinnitus
Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada ning see on samas alati käepärast, kui te seda vajate. Juhtmevaba varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily seinakinnitus toimib mugavalt ka laadijana.
Juhtmevaba varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax
Muutke töö tolmuimejaga suurepäraseks puhastuselamuseks. Tolmuimeja VC 7 Cordless yourMax avaldab muljet oma tipptehnoloogia ja mitmekesise varustusega ning on mugavalt kasutatav. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse, reguleerib sellele vastavalt imemisvõimsust, tagades aku tõhusa kuni 60-minutilise töö. Võimas 350-vatine BLDC-mootor ja 25,2 V akupinge muudavad töö tolmuimejaga lihtsaks. Võimendusfunktsioon tagab nupuvajutusega maksimaalse imemisvõimsuse. Muud eelised on tolmumahuti lihtne tühjendamine 1 klõpsuga, ergonoomiline disain, mis sobib isegi raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks, ning kasutatava põrandaotsaku LED-tuled, mis toovad tolmu paremini esile. Tänu kaasasolevale tööriistale ja asendusfiltrile ei saa filtri puhastamine olla enam kergem. Tänu erinevatele otsakutele on puhastamine lihtne kõikjal: praootsak eemaldab mustuse süvenditest ja pragudest, kaks-ühes-otsak on ideaalne vahend mööbli ja katteriide puhastamiseks ja pehme hari sobib isegi õrnade pindade puhastamiseks. Muud mugavusomadused on aku oleku näidik ja laadimisfunktsiooniga seinakinnitus
Juhtmevaba varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily
Koristamine võibki olla nii lihtne: varstolmuimejaga VC 6 Cordless ourFamily on koristamine lihtsalt lust. Selle nutikate funktsioonide hulka kuulub näites tolmukonteineri tühjendamine ühe klõpsatusega, turbofunktsioon, ergonoomiline disain raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja LED-tuled liikuval põrandaotsikul, mis muudavad tolmu põrandal paremini nähtavaks ja tagavad selle, et kogu tolm saab masinasse imetud.
Lisaks sellele on seadmel muljetavaldav 50-minutiline tööaeg, vaikne töörežiim, eraldi filtri puhastamise tööriist ja lihtsasti loetav aku oleku ekraan, mis kuvab reaalajas aku laetuse taseme ja muud olulised teated.
Juhtmevaba varstolmuimeja VC 4 Cordless myHome
Maksimaalne liikumisvabadus ja mugavus: kuni 30-minutilise tööajaga varstolmuimeja VC 4 Cordless myHome säästab kasutajat suure tolmuimeja kaasas tassimisest. Selle mitmed nutikad funktsioonid muudavad tolmuimemise lausa nauditavaks: tolmukonteineri tühjendamine vaid ühe klõpsuga, turbofunktsioon, vaikne töötamine, ergonoomiline disain ja liikuv põrandaotsik tagavad mustuse usaldusväärse eemaldamise kõvadelt põrandatelt ja vaipadelt.
Tolmukotiga tolmuimeja
VC 2
Kärcheri kompaktne kanistertolmuimeja VC 2 on ideaalne korterite ja väiksemate eramute puhastamiseks. Seda tolmuimejat saab hoiustada ka kitsastes oludes ja see on usaldusväärne abimees koristamisel. Lisaks sellele on mudelil VC 2 palju mugavusfunktsioone, näiteks juhtme automaatne tagasikerimine, mis võimaldab juhtme pärast kasutamist mugavalt seadmesse kerida, allalükatav kandesang, mille abil saab masinat mugavalt treppidest üles ja alla kanda, võimsuse astmeteta reguleerimise võimalus otse seadmelt ja hoiukoht lisatarvikutele. Tippklassi mudeli Premium komplekti kuulub ka parketiotsik parkett- ja kõvade põrandapindade õrnatoimeliseks puhastamiseks.
Juhtme automaatne tagasikerimine
Pärast seadme kasutamist saab toitejuhtme kiiresti ja lihtsasti masinasse kerida.
Allalükatav kandesang
Tänu allalükatavale kandesangale on tolmuimejat eriti lihtne kõikjal kodus ringi kanda, isegi treppidel.
Võimsuse astmeteta reguleerimine otse seadmelt
Kohandatav võimsus: seadme imemisvõimsust saab kohandada vastavalt kasutaja soovile.
Hoiukoht lisatarvikute jaoks
Lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel, nii et need on alati käepärast.
Tolmukotita tolmuimejad
VC 3
Kärcheri uus multitsükloniline tolmuimeja VC 3 sobib oma kompaktse suuruse tõttu ideaalselt korterite ja väiksemate eramute koristamiseks. See ei puhasta mitte ainult kõvad põrandapinnad ja vaibad, vaid saavutab tänu pragude puhastamise otsikule ja pehmele tolmuharjale suurepärased puhastustulemused ka kitsastes vahedes ja tundlikel pindadel.
Lisaks on tolmuimejal ka HEPA hügieenifilter, mis peab kinni ka kõige peenema mustuse, näiteks õigetolmu või teised allergiat tekitavad osakesed, ja praktiline parkimisasend. Tippklassi mudeli Premium komplekti kuulub ka parketiotsik parkett- ja kõvade põrandapindade õrnatoimeliseks puhastamiseks.
Parkimisasend
Käepärane parkimisasend võimaldab kasutajal seadme tööpauside ajaks kiiresti ja turvaliselt seisma jätta.
Läbipaistev jäätmekonteiner
Lisaks sellele, et konteineri tühjendusvajadus on alati nähtav, saab selle sisu ka äärmiselt kiiresti kõrvaldada.
Juhtme automaatne tagasikerimine
Pärast seadme kasutamist saab toitejuhtme kiiresti ja lihtsasti masinasse kerida.
Eemaldatav põrandaotsik
Võimalus lisada lisatarvikuid, et kõik pinnad kodus saaksid optimaalselt puhtaks.
Käsitolmuimeja
Võimas abimees igapäevasteks koristustöödeks
Kärcheri akutoitel käsitolmuimeja ei jäta mustusele mingit võimalus: tolmuimeja CVH 2 on kerge, kompaktne, lihtsasti käsitsetav ja teie usaldusväärseks abiliseks köögi, elutoa, magamistoa ja auto koristamisel.
Müslipuru laua all? Kassiliiv vannitoas? Tõrksa mustuse plekid vaibal?
Koos oma uue võimsa abilisega on see kõik minevik. Taaslaetav käsitolmuimeja on kompaktne, võimas ja maksimaalselt mobiilne – sellega saab pindadelt igal ajal eemaldada ka suuremad purud.
Tõhus filtrisüsteem
Mustuse ideaalne eemaldamine: Tänu peenest metallvõrgust eelfiltrile peab kaheastmeline filtrisüsteem tõhusalt kinni kõik suuremad mustuseosakesed. Üheks tolmuimeja eriomaduseks on ka HEPA 12 hügieenifilter (EN 1822:1998), mis tagab puhta heitõhu, püüab efektiivselt kinni ka kõige väiksemad tolmuosakesed ning on lihtsasti puhastatav ja asendatav. See pikendab käsitolmuimeja kasutusiga veelgi.
Auto sisepuhastus
Lihtsasti käsitsetav ja võimas: akutoitel käsitolmuimeja puhastab pinnad, armatuurlaua, autoistmed ja porimatid ning kõik raskesti ligipääsetavad kohad vaid hetkega, taastades teie auto endise sära.
Kaks-ühes pragude puhastamise otsik
Raamaturiiulitest ja klaviatuuridest kuni vuukide ja pragudeni: kokkuklapitav kombiotsik sobib eriti hästi tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks.
Lihtne puhastada
Keera küljest, eemalda filter ja tühjenda: plastist jäätmekonteinerit saab hõlpsasti eemaldada ja puhta veega loputada.
Tippklassi omadus: võimas mootor*
BLDC-mootor avaldab muljet oma harjadeta tehnoloogiaga, muutes seadme kergemaks, kauakestvamaks ja veelgi võimsamaks. See tähendab, et mustuse saab kõrvaldada kiiresti ja ilma igasuguste jääkideta.
*Tippklassi versioon on saadaval valgena.
Tippklassi omadus: praktiline laadimisjaam*
Hoiustage stiilselt, laadige tõhusalt. Kasutage kaasaegset ja kompaktset laadimisjaama käsitolmuimeja ruumisäästlikuks hoiustamiseks ja laadimiseks. See tähendab, et seade on lihtsasti kättesaadav ja igal hetkel kasutusvalmis.
*Tippklassi versioon on saadaval valgena.
Veefiltriga tolmuimeja
DS 6
DS 6 on veefiltriga tolmuimeja, mis puhastab põhjalikult põrandad ja tagab ka värskema, 99.5% ulatuses tolmuvaba heitõhu. See parandab märgatavalt siseõhu kvaliteeti ja sellest tulenevalt ka sisekliimat. Kasulik kõikidele, mitte ainult allergikutele.
Veefiltriga tolmuimeja tööpõhimõte
Erinevalt tavalistest tolmukotiga tolmuimejatest toimib mudel DS 6 Waterfilter vee looduslikul jõul. Vesi hakkab filtris imemisvõimsuse poolt tekitatud suurel kiirusel pöörlema. Keerlev vesi filtreerib sisseimetud mustuse õhust efektiivselt välja ja kogu mustus jääb vette pidama. Tulemuseks on äärmiselt värske heitõhk, mis on piisavalt puhas ka allergikute jaoks. Kuna tolmuimejas ei ole tolmukotti, kus allergeenid saaksid paljuneda, eemaldatakse masinast koos musta veega pärast iga kasutamist ka tolmulestade heitmed. Hea uudis allergikutele on ka see, et tolmuimeja tühjendamisel ei paisku tolmu ka õhku.
1. Tõhus põhifiltreerimine läbipaistvas veefiltris. Kõik suurem mustus koguneb ohutult sinna. Tolm ei paisku õhku ja masina imemisvõimsus säilib.
2.Vahefilter on pestav ja seega kauakestev. See peab kondenseerunud niiskest õhust kinni väikesed õhus lendlevad osakesed.
3. Spetsiaalne HEPA 12 filter püüab kinni 99,5% õietolmust, seeneeostest, bakteritest ja tolmulestade heitmetest.
Võimas veefilter
Veefilter ei taga mitte ainult heitõhu eriti hea kvaliteedi, vaid seda on ka lihtne tühjendada ja tänu praktilisele disainile ka puhastada.
Muudetav teleskooptoru
Teleskoop-imitoru saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele, et tolmu imemine oleks eriti mugav.
Juhtme automaatne tagasikerimine
Pärast seadme kasutamist saab toitejuhtme kiiresti ja lihtsasti masinasse kerida.
Praktiline parkimisasend
Seadme saab tööpauside ajaks kiiresti ja lihtsasti parkida.
Lihtne puhastus
Eemaldatavat veefiltrit on lihtne täita ja puhastada.
Parkimisasend vertikaalseks hoiustamiseks
Mudelit DS 6 saab ruumi säästmiseks hoiustada ka vertikaalselt.
Lisatarvikute praktiline hoidik
Kõiki lisatarvikuid saab korrektselt ja käepäraselt hoiustada lisatarvikute hoidikus.
Ergonoomiline kandesang
Mudeli DS 6 ergonoomiline kandesang muudab masina transportimise eriti lihtsaks.
Pestav vahefilter
Pestav vahefilter tagab pika kasutusea ja optimaalsed puhastustulemused.
Tolm ja lemmiklooma karvad? Meie pakume täpselt seda, mida vajate!
Tolmuga kaetud
Kust kogu see tolm tuleb? Seda küsimust on vist kõik endalt kodus ringi vaadates küsinud. Kodu on just äsja puhastatud, kuid juba hetke pärast on õhuke tolmukiht näha mööblil, toataimedel, raamatutel ja põrandal. Tegelikult keerutab liikumine tolmu eluruumides pidevalt üles ja paiskab tuppa laiali. Sinna ei saagi midagi parata – kuid vähemalt saab olukorra kiiresti parandada. Uue juhtmeta varstolmuimeja mudelitega saate maksimaalset paindlikkust säilitades majapidamisest vaevata eemaldada ebameeldiva tolmu.
Millest tolm tegelikult koosneb?
Surnud naharakkudest ja vaibakiududest kuni õietolmu ja lemmiklooma karvadeni välja – tolm on segu erineva suurusega osakestest, mis üksteisega segunevad ja üksteise külge haakuvad. Sõltuvalt osakeste suurusest ja kaalust kandub tolm ringleva õhu abil igasse nurka või keerleb pidevalt ringi ilma kuhugi laskumata.
Suure osa tolmu kanname me oma koju jalatsitega. Seetõttu on oluline hoida esikus võrguavadega, kookosest, tekstiilist või kummisektsioonidega jalamatte, mis enamiku mustuse kinni püüavad.
Koristage tihedamini, kui kodus on lemmikloomi
Kui teil on lemmikloomaks koer, kass, merisiga või jänes, siis ühest puhastuskorrast nädalas ei piisa: mudased käpajäljed põrandal, toit toidukausi kõrval maas ja ebameeldivad karvad leiavad tee kõikjale teie kodus. Kodu korras hoidmiseks tuleb teie puhastusseade selle hoiukohast regulaarselt välja võtta – lisaks ka veel kiirete vahepuhastuste teostamiseks. Kärcheri juhtmeta varstolmuimejad on alati käepärast ja valmis ületama mistahes puhastusväljakutsed isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest, aidates teil kodu teile meelepäraselt kiirelt ja paindlikult korda teha.
Hüvasti, lemmiklooma karvad!
Lemmiklooma omanikuna olete te kindlasti selle probleemiga tuttavad: teie neljajalgse sõbra karvad leiavad kiiresti tee kõikjale majapidamises. Ja seda isegi siis, kui te just olete pühkimise ja puhastamise lõpetanud. Lemmiklooma karvad haakuvad eriti tõrksalt vaipade ja uksemattide külge. Tavalisest harjast siin ei piisa, kuna see peenikesi loomakarvu eemaldada ei pruugi. Millise seadme võiks harja asemel appi võtta? Loomulikult Kärcheri uue juhtmeta varstolmuimeja. Selle liikuv põrandaotsik on väga tõhus abiline lemmiklooma karvade eemaldamisel tekstiilist põrandakatetelt.
Kassiliiv vedeleb kõikjal? Pole probleem!
Kassid peidavad viisakalt oma mustuse, kuid see tähendab üldjuhul ka seda, et suur kogus kassiliiva satub põrandale liivakasti ümbruses. Selle puhastusülesandega tuleb Kärcheri tolmuimeja toime vaid hetkega. Väikesed graanulid saab tolmuimejasse tõmmata kiiresti ja hõlpsasti. See on vägagi soovituslik, kuna graanulid võivad põrandakatet kriimustada, kui neile peale astutakse.