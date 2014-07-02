Vaibapesurid
Kärcheri vaibapuhastid on töökindlad, võimsad ja mitmekülgsed masinad vaipade sügav- ja vahepuhastuseks ning tekstiilidelt plekkide eemaldamiseks. Koos sobivate lisatarvikutega saab Kärcheri vaibapuhasteid kasutada ka polstri ja autoistmete sügavpuhastuseks.
Tekstiilipesurid
Põrandakatted, polster, kontoritoolid ja istmed — Kärcheri võimsad ja käepärased tekstiilipesurid puhastavad kõik tekstiilpinnad ning lahustavad ja eemaldavad mustuse vaid ühe tõmbega. Võimsad imemisturbiinid tagavad enneolematult madala jääkniiskuse.
Vaibapesurid
Kärcheri vaibapuhastid puhastavad põhjalikult ka suured vaibaga kaetud pinnad. Need masinad sobivad ka tavaliseks tekstiilipesuks kui ka kiiremaks vahepuhastuseks.
Õhupuhur
Kärcheri õhupuhurid on tõhusad, võimsad, väga kompaktsed ja vaiksed. Need kuivatavad kiiresti märjaks saanud esemed ja vaibad pärast märgpuhastust. Kandesanga ja integreeritud juhtmehoidikuga.