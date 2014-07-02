Vaibapesurid

Kärcheri vaibapuhastid on töökindlad, võimsad ja mitmekülgsed masinad vaipade sügav- ja vahepuhastuseks ning tekstiilidelt plekkide eemaldamiseks. Koos sobivate lisatarvikutega saab Kärcheri vaibapuhasteid kasutada ka polstri ja autoistmete sügavpuhastuseks.