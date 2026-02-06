Puhastusrobotid
Optimeeri tööprotsesse, vabasta meeskonnad, suurenda tootlikkust. Oskustööjõudu on hoonekoristussektoris vähe, tööstusharu tööjõu voolavus on kõrge ja samal ajal muutuvad koristustööd üha keerukamaks. Meie vastus nendele väljakutsetele on: Kärcher Intelligent Robotic Application ehk lühidalt "KIRA" – Kärcheri koristusrobotid.
Kärcheri intelligentne robotirakendus
KIRA esindab uut tootekategooriat kiiresti kasvavas professionaalsete puhastusrobotite valdkonnas. Need seadmed on loodud selleks, et vabastada koristustöötajad rutiinsetest ja ajamahukatest ülesannetest nagu põrandate puhastamine, võimaldades neil keskenduda samaaegselt keerukamatele töödele.
KIRA robotid on lihtsasti kasutatavad, töötavad turvaliselt ja usaldusväärselt ning kohanevad erinevate keskkondadega. Seda tänu tipptasemel anduritehnoloogiale ja arenenud tarkvarale, mis tagavad täpse liikumise ja tõhusa puhastuse igas olukorras.
Asjatundlikkuse ja tipptasemel tehnoloogia ühendamine
Kärcher on juba aastakümneid puhastustehnoloogia arengus mänginud juhtivat rolli kogu maailmas. Meie autonoomsed puhastusmasinad ühendavad endas ettevõtte laiaulatusliku kogemuse ning tipptasemel tehnoloogia – ülitäpsete andurite, võimsate arvutite ja nutika tarkvara näol – et luua uuenduslikke tootekontseptsioone autonoomseks puhastuseks.
Olgu ülesandeks autonoomne põrandapesu või tolmuimemine – KIRA platvormil töötavad puhastusrobotid liiguvad turvaliselt ja usaldusväärselt nii avarates kui ka keerukates keskkondades Robotid tuvastavad kiiresti inimesi ja füüsilisi takistusi ning töötlevad andurite infot murdosa sekundi jooksul, vajadusel tehes koheseid vältimismanöövreid. Masinate suutlikkust vastata intelligentse ja täiesti turvalise navigeerimise kõrgetele tehnilistele nõuetele kinnitavad ka turvasertifikaadid, mis tõendavad nende vastavust standardile IEC 63327 – tagades ohutu töö ka avalikus ruumis.
Lihtne kasutada – alati ühtlaselt puhas tulemus
KIRA tehnoloogia on sama muljetavaldav kui selle puhastustulemus.
Masinate kasutuselevõtuks ei ole vaja eriteadmisi – vastupidi, robotid on loodud lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks. Piisab vaid lühikesest sissejuhatavast juhendamisest ning seadmed on valmis tööle asuma.
Nii paindlik kui võimalik, nii spetsialiseerunud kui vajalik
Meie koristusrobotid on spetsiaalselt kohandatud koristusprofessionaalide igapäevatöö vajadustele, et rahuldada erinevaid nõudmisi. Näiteks peab KIRA robottolmuimeja olema võimalikult manööverdusvõimeline ja kohe kasutusvalmis – näiteks hotellitubade ja koridoride puhastamisel – ning seetõttu on see varustatud vastupidavate 36 V Kärcher Battery Power+ akudega. Samal ajal tagavad dokkimisjaamad, et KIRA B 50 põrandapesurobot töötab täielikult autonoomselt – võimaldades masinal võtta värsket vett, tühjendada must vesi, loputada paaki ja laadida vastupidavat liitiumioonakut. Isegi väga suuri lao- ja tööstuspindu saab puhastada ilma inimsekkumiseta.
Puhastus alates suurtest saalidest kuni kitsaste kohtadeni laudade all
Alates suurtest pindadest kuni kitsaste ja isegi täislaotud aladeni – sõltuvalt mudelist ja kasutusvaldkonnast on meie koristusrobotid äärmiselt mitmekülgsed. See teeb neist ideaalse lahenduse transpordisektoris (lennujaamad, rongijaamad, logistikalaod), jaekaubanduses (supermarketid, kaubanduskeskused), tervishoiuasutustes (haiglad, hooldekodud), avalikes hoonetes (koolid, ülikoolid, muuseumid, spordisaalid, konverentsikeskused), büroohoonetes (fuajeed, koridorid, kontoriruumid), hotellinduses (külalistoad, vestibüülid, hotellikoridorid) ning loomulikult ka tööstuskeskkondades tootmis- ja tööhallide puhastamiseks.
Tipptasemel ühenduvus ja andmekaitse
Dokumenteerimise ja kaugjälgimise eesmärgil saavad volitatud isikud igal ajal ja kõikjalt vaadata üksikasjalikke puhastusaruandeid, teavitusi ning masina hetkeseisundit vastavas veebipõhises portaalis või Kärcheri KIRA Robotsi mobiilirakenduse kaudu. Turvalisuse tagamiseks on kogu andmeside krüpteeritud ning andmed kaitstud volitamata välise juurdepääsu eest. Soovi korral võivad volitatud isikud saada teavitused otse oma telefoni. Kõigis olukordades tagame tundlike andmete vastutustundliku ja sihipärase käsitlemise ning loomulikult järgime GDPR nõudeid.