Asjatundlikkuse ja tipptasemel tehnoloogia ühendamine

Kärcher on juba aastakümneid puhastustehnoloogia arengus mänginud juhtivat rolli kogu maailmas. Meie autonoomsed puhastusmasinad ühendavad endas ettevõtte laiaulatusliku kogemuse ning tipptasemel tehnoloogia – ülitäpsete andurite, võimsate arvutite ja nutika tarkvara näol – et luua uuenduslikke tootekontseptsioone autonoomseks puhastuseks.

Olgu ülesandeks autonoomne põrandapesu või tolmuimemine – KIRA platvormil töötavad puhastusrobotid liiguvad turvaliselt ja usaldusväärselt nii avarates kui ka keerukates keskkondades Robotid tuvastavad kiiresti inimesi ja füüsilisi takistusi ning töötlevad andurite infot murdosa sekundi jooksul, vajadusel tehes koheseid vältimismanöövreid. Masinate suutlikkust vastata intelligentse ja täiesti turvalise navigeerimise kõrgetele tehnilistele nõuetele kinnitavad ka turvasertifikaadid, mis tõendavad nende vastavust standardile IEC 63327 – tagades ohutu töö ka avalikus ruumis.