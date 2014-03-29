Kuivjää puhastus
Kõik puhta tööstuse heaks. Kärcher pakub tööstuslike puhastussüsteemide valdkonnas innovatiivseid ja täiustatud lahendusi, mis vastavad kõikidele nõudmistele. Tootevalik sisaldab kõrgsurvepesureid, tööstuslikke tolmuimejaid, paakide ja osade puhastamise süsteeme ning ka kuivjääga puhastusmasinaid.
Laitmatu puhtus
Määrdunud vorme, detaile ja masinaid on tihti raske puhtaks saada. Probleem: liivaprits võib maha jätta pihustatud vahendit, näiteks liiva või klaasi graanuleid. See tähendab, et peale puhastamist tuleb uuesti puhastada. Kärcheri kõrgtehnoloogilise jääpihustajaga ei pea selle pärast enam muretsema. Peale pihustamist aurustuvad kuivjää graanulid täielikult süsihappegaasiks (CO2). Tulemuseks on laitmatu puhtus.
Kuivjää pihustaja eelised
- Mingeid ettevalmistusi enne puhastamist ei ole vaja teha
Masinaid ei ole vaja puhastamiseks lahti võtta. Graanulid jõuavad kergesti iga väiksemagi nurgani.
- Masinate seisakuaeg on minimaalne
tänu kiirele ja efektiivsele kuivjää puhastusele.
- Keskkonnasõbralik puhastusprotsess,
mis ei kasuta täiendavaid kemikaale või pihustusvahendeid.
- Ei kahjusta pindu
- Ei jäta maha jääkaineid
Kuivjää muutub täielikult CO2. Puuduvad jäägid nagu abrasiivained või reovesi.
Puhtus = külm x kiirus
Jääpihustaja kasutab suruõhku, et lennutada 3 mm suuruseid kuivjää graanuleid kiirusega üle 150 m/s. Mustus külmub temperatuuril -79°C ja praguneb. Kiiresti väljapaiskuvad kuiva jää graanulid suudavad mustuse seejärel kergesti eemaldada. See on väga efektiivne meetod peaaegu iga tüüpi mustuse õrnaks eemaldamiseks.
Süsinikdioksiidist jääks
Kuiva jää valmistamisel voolab vedel süsinikdioksiid graanulipressi surutrummlisse ja muutub surve langedes süsihappelumeks. Hüdrauliline trummel tihendab lume kokku ja surub läbi väljapressimisplaadi. Selle tulemusel moodustuvad kuiva jää kepid, mis murtakse graanuliteks.
Puhtus kõikidel aladel.
Kärcheri Jääpihustid ei kasuta mingeid puhastusvahendeid ega -kemikaale. Nad on sobivad kasutamiseks kõikjal, kus vee või liivaga puhastamine on keelatud. Kuna graanulid lahustuvad jälgi jätmata, ei teki ka reovett. Kuiva jää graanuleid on lihtne ise valmistada, kasutades Kärcheri üliefektiivset kuiva jää graanulipressi.
Terasest ja metallist konstruktsioonid ning masinad
Tootmisseadmete, keevitusrobotite, konveierlintide ja värvimistöökodade sügavpuhastus ja hooldav puhastus on Kärcheri Jääpihustit kasutades väga lihtsad ülesanded.
Trükikojad
Peale kuiva jääga pihustamist näevad kõik trükkimisseadmed (silindrid, tööriistad jne.) välja nagu uued.
Puidu- ja elektritööstus
Kuivjää pihustajad on ideaalsed puidutöötlusmasinate, generaatorite, turbiinide, kontrollkappide jne. puhastamiseks.
Plastiku- ja pakenditööstus
Kuivjää pihusti eemaldab nii silikooni ja kummi kui värvainete, värvide ja muu mustuse jäägid survevaluvormidelt ja tootmisliinidelt.
Autotööstus, valukojad and plastiku survevaluvormide tehased
Meie kuivjää puhastid eemaldavad sideaine ja vormimäärde jäägid kõikidelt osadelt ja töödeldavatelt detailidelt. Jääkaineid nagu silikoon, kumm, värvid, vormimäärded ja muu saab survevaluvormidelt, tööriistadelt ja tervetelt tootmisliinidelt lihtsalt eemaldada. Ideaalne puhtus jääke jätmata.
Toiduaine-, ravimi- ja kosmeetikatööstus
Jääpihusti on ideaalne vahend koksi, kõrbenud ja kuivanud jääkide, rasvade ja tärkliste eemaldamiseks täitmis- ja segamisseadmetelt, tootmisliinidelt, käitlussüsteemidelt ning paakidest ja kateldelt.
Paberitööstus
Paberitööstuses ladestuvad süsteemidesse liim, lubi, tolm ja poorsed materjalid. Selle tulemusel võivad masinad seiskuda ja töö kvaliteet väheneda. Kuiva jää abil saavad süsteemid kiiresti puhtaks ja taas kasutusvalmis.
Kohalik võim ja munitsipaalettevõtted
Grafiti ja närimiskumm: probleem mitme linna ja kohaliku omavalitsuse jaoks. Vajalik on tõhus meetod, mis puhastaks seinad ja muud pinnad õrnalt – nagu Kärcheri jääpihustid. Need pihustid eemaldavad mustuse pindu kahjustamata.
Kui oluline on kuiva jää kvaliteet?
Kogemused näitavad, et puhastamine äsja valmistatud graanulitega on palju kiirem ja tõhusam. Seepärast on oluline kasutada kuivjääpihustis nii värskelt valmistatud kuiva jääd kui võimalik.
Mitu päeva vana kuiva jää tiheduse vähenemisega väheneb ka puhastustõhusus. Nii on vaja iga ala puhastamiseks kasutada rohkem kuiva jääd. Pealegi aurustub kuiv jää pidevalt, nii et 100 kg kaalunud graanulite kogus kaalub ühe päeva möödudes umbes 92 kg.
Kuiva jääga pihustamise kokkusobivus keskkonnaga.
Kahjulikke aineid ei kasutata
Kuivjää pihustamise käigus ei kasutata mürgiseid või keskkonnale kahjulekke kemikaale või lahusteid. Seega ei eraldu mürgiseid või kahjulikke aure, ning puudub risk töötajate tervisele, mis tekiks ohtlike ainete kasutamisel.
Lihtne kõrvaldada
Kuiva jää pihustamise tulemusel ei teki jääkaineid. Eraldunud mustus kukub maha ja pühitakse kokku. Ainult puhastusprotsessi tulemusel tekkinud mustus tuleb kõrvaldada. Kasutades puhastamiseks kemikaale ja lahuseid tekib aga ohtlikke jäätmeid, millest on hiljem keeruline lahti saada.
Lisajäätmeid ei teki
Kui liiva-, sooda- ja veepihustitega on eemaldatud ohtlikku mustust, tekitavad pihustusvahendid ise ohtlikku jääkainet juurde. Juurde tekib suur kogus lisajäätmeid, mille eemaldamine võib olla vaevarikas ja kulukas.
Süsinikdioksiidi tootmine
CO2 on teiste tööstuslike tootmisprotsesside kõrvalsaadus. Süsinikdioksiid tekib näiteks CO2 puhastuse tulemusel ammoniaaki ja metanooli sünteesides. Suur osa kasutuses olevast CO2-st saadakse toorest süsinikdioksiidist, mis tekib heitgaasina toornafta ja -gaasi töötlemisel. Süsinikdioksiid tekib muuhulgas elektrijaamade töö käigus ja käärimisprotsesside tulemusel.
Seetõttu ei ole CO2 -te vaja tööstusriikides enam eraldi toota, ning fossiilkütuste põletamine CO2 -e saamiseks on ajalugu.
Ohutusvarustus.
Kuivjää pihustajaga töötamisel on vajalik alljärgnev kaitsevarustus.
Kuulmiskaitse
Kuna müra tase kuivjää pihustiga töötamisel võib ületada 85 dB(A), tuleb kanda kuulmiskaitset.
Kindad
Kinnaste kandmine on soovituslik, et kaitsta käsi külmakahjustuste eest.
Kaitseprillid
Silmade kaitseks õhus lendavate osakeste vastu soovitatakse kanda kaitseprille. Soovitame kasutada täielikku ohutussüsteemi: kiiver, visiir ja kuulmiskaitse ühes.
Hingamisseade
Olenevalt tolmu kogusest või CO2 kontsentratsioonist, tuleks kasutada kergemat või raskemat hingamisseadet.
Süsinikdioksiidi andur
Pihustamisega tegelevad töötajad peaksid kandma CO2 andurit, et tuvastada gaasi kontsentratsiooni ümbritsevas õhus. Anduri kandja saab hoiatuse niipea, kui gaasi kontsentratsioon muutub kriitiliseks.
Kontakt / Kuiva jää tellimine
Kui soovite rohkem infot meie uuendusliku lahenduse kohta, palun võtke meiega julgesti ühendust: pood@ee.kaercher.com; tel.: 6225830