Kuivjää puhastus

Kui oluline on kuiva jää kvaliteet?

Kogemused näitavad, et puhastamine äsja valmistatud graanulitega on palju kiirem ja tõhusam. Seepärast on oluline kasutada kuivjääpihustis nii värskelt valmistatud kuiva jääd kui võimalik.

Mitu päeva vana kuiva jää tiheduse vähenemisega väheneb ka puhastustõhusus. Nii on vaja iga ala puhastamiseks kasutada rohkem kuiva jääd. Pealegi aurustub kuiv jää pidevalt, nii et 100 kg kaalunud graanulite kogus kaalub ühe päeva möödudes umbes 92 kg.