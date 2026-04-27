VEEFILTRIKANNUD
Veefiltrikann WFP 12
Nautige puhast jooginaudingut WFP 12 veefiltrikannuga, mis on valmistatud 65% ulatuses bioplastikust.* Veefilter parandab vee kvaliteeti ja maitset, eemaldades kraaniveest katlakivi, raskemetalle ja jääkaineid. Taaskasutatavad filtrikassetid aitavad vältida jäätmete teket.

*Kann, kannu sisemus, filtri kest.
*Kann, kannu sisemus, filtri kest.
Valmistatud 65% bioplastikust*
WFP 12 veefiltrikann aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse, kuna selle materjalist 65% moodustab bioplastik.*
Taaskasutatav filterkassett
Veefiltri kassett on taaskasutatav; regulaarselt tuleb välja vahetada vaid teekotilaadne filtripadi. Filtri maht on piisav 100 liitri vee filtreerimiseks või ligikaudu 4 nädalaks. 3-ühes Active Soft Bag Filter eemaldab kloori, parandab vee maitset ning vähendab vee kareduse ja katlakivi teket.
Patareivaba filtri vahetuse indikaator
Kaane sisemusse on integreeritud manuaalne filtri vahetuse indikaator, mis töötab ilma patareideta. Kärcher on jäätmekäitluse lihtsustamiseks loobunud kõigist elektroonilistest komponentidest.
Ei mingeid kriimustusi, ei libisemist.
Tänu kummist alusele välditakse pindade kriimustamist. WFP 12 seisab kindlalt paigal ega libise.
Lihtne täita ja valada ilma pritsmete ja tilkumiseta.
Kaane magnetiline avamine ja ergonoomiliselt lai käepide tagavad, et kannu on lihtne täita, kaas jääb täitmise ajal avatuks ja sulgub, kui vesi vajab kaitset. Lai valamisnokk takistab tilkumist.
Külmkapisõbralik
Selle kitsas disain võimaldab veefiltrikannul sobida igasse külmikuukse taskusse.
Kuidas WFP 12 töötab
3-ühes Active Soft Bag Filter eemaldab kloori, parandab vee maitset ning vähendab vee kareduse ja katlakivi teket – tagades lihtsa ja vaevatu hüdratsiooni. See tähendab, et ka sellised seadmed nagu kohvimasinad on kaitstud katlakivi kahjulike mõjude eest. Vee kvaliteeti parandab veelgi peene filterkanga struktuur, mis eemaldab ka raskemetallid ja veevarrustest pärinevad jääkaineid. Filterkassett on taaskasutatav; regulaarselt tuleb välja vahetada vaid teekotilaadne Active Soft Bag Filter. Filtri maht on piisav 100 liitri vee jaoks või umbes 4 nädalaks.
Veefiltrikannude kasutusvaldkonnad
Kontoris või kodukontoris
Inimesed joovad tihti kontoris või kodukontoris liiga vähe vett. WFP 12 veefiltrikannuga seda enam ei juhtu. Filtrikannu saab kanda laudadele ja tööjaamadesse või kasutada koosolekuruumides.
Kodus
WFP 12 veefiltris olev Active Soft Bag Filter vähendab katlakivi, muutes vee pehmemaks ning parandades vee kvaliteeti ja maitset. Ei ole enam vaja kanda raskeid veekanistreid ega osta plastpudeleid.
Liikvel olles
WFP 12 veefilter on ideaalne kasutamiseks ka mootorratastes, karavanides või puhkemajades.
Mida teeb Kärcher WFP 12 veefiltrikann?
WFP 12 veefiltrikann filtrib usaldusväärselt kraaniveest katlakivi, kloori, raskemetalle ja jääkaineid ning parandab vee maitset. Samuti tagab see, et elektriseadmete, nagu kohvimasinate ja veekeetjate, eluiga pikeneb.
Katlakivi
Maitse
Kloor
Raskemetallid
Osakesed ja mikroplast
Kolm põhjust WPC 120 UF veefiltrisüsteemi kasutamiseks
Tõhus filtreerimine
Võimas 4-astmeline filtrisüsteem eemaldab usaldusväärselt osakesed nagu mikroplast, vähendab raskemetallide ja ravimijääkide sisaldust vees ning eemaldab ka bakterid ja viirused. Samas säilitab veefilter väärtuslikke, organismile olulisi mineraale ning parandab vee maitset.
Lihtne paigaldamine ja kasutamine
Pole pumpa ega toiteühendust: WPC 120 UF veefilter vajab ainult veeühendust ja natuke ruumi; näiteks veefiltri veeühendus võib olla köögivalamu all olevas kapis. Filtreeritud vee väljavõtmiseks mõeldud projekteerimisliitmikku saab hõlpsasti paigaldada ja kasutada nagu tavalist kraani ning see kuulub juba komplekti. Liitmik toimib seega veefiltri kraanina.
Lihtne hooldus
Usaldusväärseks tööks piisab filtri regulaarsest vahetamisest. Filtrit saab lihtsalt ühe pöördega eemaldada. Pre-Pure filtrit tuleb vahetada ligikaudu iga 3–6 kuu järel (või pärast 2500 l järel); Hy-Protect ja Post-Protect filtrid peavad vastu kuni 12 kuud (või 2500 l filtreerimise korral).
Kuidas veefiltrisüsteemid töötavad
Pre-Pure filter
Esimeses ja teises etapis eemaldavad osakeste filter ja aktiivsüsinikfilter veest suuremad hõljuvad aineosakesed, pikendades sellega allavoolu filterite eluiga.
Hy-Protect filter
Kolmandas etapis eemaldab ultrafiltratsioonimembraan isegi väga väikesed osakesed, ulatudes 0,1 mikromeetrini (500 korda peenem kui inimkarv) – ning eemaldab seega üle 99,9999% bakteritest.
Post-Protect filter
Neljas filteretapp sisaldab aktiivsüsinikfiltrit, mis eemaldab kloori, ravimijäägid ja raskemetallid ning parandab vee maitset, mõjutamata mineraalide sisaldust.
Mida teeb Kärcher WPC 120 UF veefilter?
WPC 120 UF veefilter eemaldab usaldusväärselt kahjulikud ained ja osakesed kraaniveest, pakkudes kõrgekvaliteedilist filtreeritud joogivett, sealhulgas: