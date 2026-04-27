Kuidas WFP 12 töötab

3-ühes Active Soft Bag Filter eemaldab kloori, parandab vee maitset ning vähendab vee kareduse ja katlakivi teket – tagades lihtsa ja vaevatu hüdratsiooni. See tähendab, et ka sellised seadmed nagu kohvimasinad on kaitstud katlakivi kahjulike mõjude eest. Vee kvaliteeti parandab veelgi peene filterkanga struktuur, mis eemaldab ka raskemetallid ja veevarrustest pärinevad jääkaineid. Filterkassett on taaskasutatav; regulaarselt tuleb välja vahetada vaid teekotilaadne Active Soft Bag Filter. Filtri maht on piisav 100 liitri vee jaoks või umbes 4 nädalaks.