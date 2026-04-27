Veefiltrikann WFP 12

Nautige puhast jooginaudingut WFP 12 veefiltrikannuga, mis on valmistatud 65% ulatuses bioplastikust.* Veefilter parandab vee kvaliteeti ja maitset, eemaldades kraaniveest katlakivi, raskemetalle ja jääkaineid. Taaskasutatavad filtrikassetid aitavad vältida jäätmete teket.

*Kann, kannu sisemus, filtri kest.

Valmistatud 65% bioplastikust*

WFP 12 veefiltrikann aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse, kuna selle materjalist 65% moodustab bioplastik.*

Taaskasutatav filterkassett

Veefiltri kassett on taaskasutatav; regulaarselt tuleb välja vahetada vaid teekotilaadne filtripadi. Filtri maht on piisav 100 liitri vee filtreerimiseks või ligikaudu 4 nädalaks. 3-ühes Active Soft Bag Filter eemaldab kloori, parandab vee maitset ning vähendab vee kareduse ja katlakivi teket.

Patareivaba filtri vahetuse indikaator

Kaane sisemusse on integreeritud manuaalne filtri vahetuse indikaator, mis töötab ilma patareideta. Kärcher on jäätmekäitluse lihtsustamiseks loobunud kõigist elektroonilistest komponentidest.

Ei mingeid kriimustusi, ei libisemist.

Tänu kummist alusele välditakse pindade kriimustamist. WFP 12 seisab kindlalt paigal ega libise.

Lihtne täita ja valada ilma pritsmete ja tilkumiseta.

Kaane magnetiline avamine ja ergonoomiliselt lai käepide tagavad, et kannu on lihtne täita, kaas jääb täitmise ajal avatuks ja sulgub, kui vesi vajab kaitset. Lai valamisnokk takistab tilkumist.

Külmkapisõbralik

Selle kitsas disain võimaldab veefiltrikannul sobida igasse külmikuukse taskusse.

Kuidas WFP 12 töötab

3-ühes Active Soft Bag Filter eemaldab kloori, parandab vee maitset ning vähendab vee kareduse ja katlakivi teket – tagades lihtsa ja vaevatu hüdratsiooni. See tähendab, et ka sellised seadmed nagu kohvimasinad on kaitstud katlakivi kahjulike mõjude eest. Vee kvaliteeti parandab veelgi peene filterkanga struktuur, mis eemaldab ka raskemetallid ja veevarrustest pärinevad jääkaineid. Filterkassett on taaskasutatav; regulaarselt tuleb välja vahetada vaid teekotilaadne Active Soft Bag Filter. Filtri maht on piisav 100 liitri vee jaoks või umbes 4 nädalaks.

Veefiltrikannude kasutusvaldkonnad

Kontoris või kodukontoris

Inimesed joovad tihti kontoris või kodukontoris liiga vähe vett. WFP 12 veefiltrikannuga seda enam ei juhtu. Filtrikannu saab kanda laudadele ja tööjaamadesse või kasutada koosolekuruumides.

Kodus

WFP 12 veefiltris olev Active Soft Bag Filter vähendab katlakivi, muutes vee pehmemaks ning parandades vee kvaliteeti ja maitset. Ei ole enam vaja kanda raskeid veekanistreid ega osta plastpudeleid.

Liikvel olles

WFP 12 veefilter on ideaalne kasutamiseks ka mootorratastes, karavanides või puhkemajades.

Mida teeb Kärcher WFP 12 veefiltrikann?

WFP 12 veefiltrikann filtrib usaldusväärselt kraaniveest katlakivi, kloori, raskemetalle ja jääkaineid ning parandab vee maitset. Samuti tagab see, et elektriseadmete, nagu kohvimasinate ja veekeetjate, eluiga pikeneb.

Katlakivi

Maitse

Kloor

Raskemetallid

Osakesed ja mikroplast

Kolm põhjust WPC 120 UF veefiltrisüsteemi kasutamiseks

Tõhus filtreerimine

Võimas 4-astmeline filtrisüsteem eemaldab usaldusväärselt osakesed nagu mikroplast, vähendab raskemetallide ja ravimijääkide sisaldust vees ning eemaldab ka bakterid ja viirused. Samas säilitab veefilter väärtuslikke, organismile olulisi mineraale ning parandab vee maitset.

Lihtne paigaldamine ja kasutamine

Pole pumpa ega toiteühendust: WPC 120 UF veefilter vajab ainult veeühendust ja natuke ruumi; näiteks veefiltri veeühendus võib olla köögivalamu all olevas kapis. Filtreeritud vee väljavõtmiseks mõeldud projekteerimisliitmikku saab hõlpsasti paigaldada ja kasutada nagu tavalist kraani ning see kuulub juba komplekti. Liitmik toimib seega veefiltri kraanina.

Lihtne hooldus

Usaldusväärseks tööks piisab filtri regulaarsest vahetamisest. Filtrit saab lihtsalt ühe pöördega eemaldada. Pre-Pure filtrit tuleb vahetada ligikaudu iga 3–6 kuu järel (või pärast 2500 l järel); Hy-Protect ja Post-Protect filtrid peavad vastu kuni 12 kuud (või 2500 l filtreerimise korral).

Kuidas veefiltrisüsteemid töötavad

Pre-Pure filter

Esimeses ja teises etapis eemaldavad osakeste filter ja aktiivsüsinikfilter veest suuremad hõljuvad aineosakesed, pikendades sellega allavoolu filterite eluiga.

Hy-Protect filter

Kolmandas etapis eemaldab ultrafiltratsioonimembraan isegi väga väikesed osakesed, ulatudes 0,1 mikromeetrini (500 korda peenem kui inimkarv) – ning eemaldab seega üle 99,9999% bakteritest.

Post-Protect filter

Neljas filteretapp sisaldab aktiivsüsinikfiltrit, mis eemaldab kloori, ravimijäägid ja raskemetallid ning parandab vee maitset, mõjutamata mineraalide sisaldust.

Mida teeb Kärcher WPC 120 UF veefilter?

WPC 120 UF veefilter eemaldab usaldusväärselt kahjulikud ained ja osakesed kraaniveest, pakkudes kõrgekvaliteedilist filtreeritud joogivett, sealhulgas:

Viirused ja bakterid

Ravimijäägid

Kloor

Osakesed ja mikroplast

Raskemetallid

A 3-in-1 filter consisting of a fine filter mesh, activated carbon and softener resin is used. It removes chlorine, improves the taste of the water, reduces water hardness and limescale, removes residues from the water pipe and protects against limescale on devices.

Plastic is usually made from fossil oils such as crude oil. The WFP 12 consists of 65 per cent* bioplastic. This means that 65 per cent comes from local household kitchen waste, Scandinavian wood waste and vegetable oil, cooking oil and fish oil waste.

* Jug, inner container, filter cartridge

The water filters differ only in the number of filters included. WFP 12 + 1 comes with one filter and WFP 12 + 3 with 3 filters.

The filter is sufficient for 100 litres of filtered water or 4 weeks.

The filter replacement interval can be set on the underside of the cover to the month of the next filter replacement. A reminder can also be scheduled in the Home & Garden app.

Yes, all parts are BPA-free.

No. For optimum cleaning performance, tap water between 5 and 25 °C should be used.

KKK veefiltrite süsteemid

The water filter system for drinking water must be installed at the extraction site (generally the kitchen) and operated with tap water that satisfies the minimum WHO standards for drinking water. The system is not suitable for filtering salt or well water.

The system can be connected to all normal household 3/8" water connections. Using the connection piece included in the set, the filter system can also be connected to the existing tap. A power connection or a special water filter house connection is not required.

The water filter tap included in the scope of delivery is only intended for the hygienic extraction of filtered water, e.g., for drinking, cooking or washing fruit and vegetables. Water can also be taken from the household tap and is used, e.g., for washing the dishes or cleaning; this does not need to be filtered. This relieves the filters and extends their lifetime.

Compared to osmosis systems, the ultrafiltration of our water filter system does not need a power connection or an additional wastewater installation and is much more affordable.