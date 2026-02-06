Aknapesurobotid

Üles, alla, vasakule, paremale – Kärcheri aknapuhastusrobotid saavad kõigege hakkama. Need hoiavad teie aknad automaatselt puhtad kuni äärte ja raskesti ligipääsetavate kohtadeni, tagades iga kord "WOW-efekti". RCW 2 on tänu kahele pöörlevale kettale eriti kiire ning tagab puhtad tulemused oma peente ultraheli-pihustusdüüsidega. RCW 4 suudab tänu anduritehnoloogiale tuvastada ka raamideta klaaspinnad. Autonoomse aknapuhastuse tagab eriti suur puhastuslapp, mida niisutatakse pidevalt kuue pihustusdüüsi abil.