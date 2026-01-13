Kärcheri vee- ja tolmuimejad – mitmekülgsed puhastuslahendused igaks olukorraks.
Otsid üht ja ainsat seadet, mis saaks hakkama nii kuiva kui ka märja mustusega? Kärcheri vee- ja tolmuimejad on just see, mida vajad! Olgu tegemist jämeda mustuse, vedelike, peeneteralise tolmu või isegi klaasikildudega, meie võimsad ja multifunktsionaalsed tolmuimejad on loodud toime tulema igasuguste puhastusülesannetega.
Kärcheri vee- ja tolmuimejad on ideaalsed abimehed nii kodumajapidamises, garaažis kui ka auto puhastamisel. Tänu unikaalsele disainile, erakordselt tugevale imemisvõimsusele ja kõrgele energiatõhususele tagavad need seadmed laitmatu tulemuse igas olukorras. Igale mudelile on saadaval lai valik lisatarvikuid, mis laiendavad seadme kasutusvõimalusi veelgi.
Avasta Kärcheri tolmuimejate mitmekülgsus ja leia endale sobiv lahendus, mis muudab puhastustööd imelihtsaks.
TAASTAGE OMA KODU ENDINE SÄRA. JUHTUGU MISTAHES.
Märg või kuiv mustus – vahet pole! Tooteseeria WD tolmuimejad imevad igat tüüpi mustust. Tutvuge Kärcheri tolmuimejatega, mis suudavad teha kõike. Kärcheri tolmuimejate kõrge imivõimsus ning kiire põrandapuhastus mistahes jääke jätmata taastavad teie kodu endise sära. Olgu tegemist märja või kuiva mustusega, seeria WD tolmuimejad koos oma mitmete lisatarvikutega on teie usaldusväärseks liitlaseks mistahes mustuse koristamisel.
Erinevad kasutusvõimalused
Multifunktsionaalsus on Kärcheri vee- ja tolmuimejatesse juba sisse kodeeritud. Need vastupidavad ja multifunktsionaalsed masinad puhastavad keldris, garaažis, hobitöökojas ja aias. Seeria WD masinad on abiks renoveerimistöödel, auto koristamisel, kildude ja maha valgunud vee eemaldamisel. Ükskõik, kas tegemist on märja, kuiva, suurema või väiksema mustusega – Kärcheri võimsad masinad koristavad maast ka suured veekogused.
Suurepärane puhastus- ja imivõimsus
Seal, kus tavalised tolmuimejad hätta jäävad, saavad Kärcheri vee- ja tolmuimejad hõlpsasti hakkama. Võimas imivõimsus koos esmaklassilise energiatõhususega – Kärcheri vee- ja tolmuimejad korjavad üles igasuguse mustuse tänu ideaalselt koordineeritud seadmele ja lisatarvikutele, tehes pinnad kiiresti ja põhjalikult puhtaks. Tolmuimeja kasutamine saagimisel, lihvimisel ja muude toimingute juures vähendab kokkupuudet tolmu ja mustusega ning hoiab tööruumid puhtad.
Veelgi mugavam
Mugavus uuel tasemel: kompaktne disain võtab hoiustamisel vähe ruumi. Vooliku ja lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel. Uuendusliku disainiga filter muudab vee- ja tolmuimeja kasutamise mugavaks – kasutajal puudub igasugune kokkupuude tolmuga. Vee- ja tolmuimejate eriliseks omaduseks on ka nende kõrgest kvaliteedist tulenev pikk kasutusiga.
Omadused
Kasutusalad
Kärcheri töökindlad vee- ja tolmuimejad end juba tagasi ei hoia. Need eemaldavad kuiva mustust sama tõhusalt kui märga ning isegi suurte veekoguste sisseimemine ei ole neile probleem.
Autopuhastus
Puhastage on auto põhjalikult Kärcheri vee- ja tolmuimejaga. Selle lai valik lisatarvikuid võimaldab teil puhastada ka istmete vahelt ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Renoveerimistööd
Kärcheri vee- ja tolmuimejad saavad hakkama ka jämedateralise mustuse eemaldamisega. Uuenduslik filtrisüsteem ja pidevalt kõrge imemisvõimsus lihtsustavad puhastusprotsessi ja võimaldavad töötada väiksema energiakuluga. Isegi märja ja niiske kiviprügi eemaldamine ei ole enam probleem.
Töökoda
Puidutolmu ja muu mustuse mugav eemaldamine töökojast. Sisseehitatud toitepistikuga mudelitele saab elektritööriistu ühendada otse vee- ja tolmuimeja külge, mis imeb tekkiva saepuru kohe, kui alustate saagimist.
Vedelikud ja killud
Vee- ja tolmuimeja nimi ütleb juba kõik selle koristusvõimekuse kohta. Tänu suurele imivõimsusele, töökindlale konteinerile ja võimalusele imeda ilma tolmukotita ei ole katkised joogipudelid, väiksemad loigud ja niiske mustus selle tolmuimeja jaoks mingi probleem.
Lekkinud või maha valgunud vesi
Suurtel vedeliku loikudel võib olla mitmeid tekkepõhjuseid, kuid igal juhul saab need Kärcheri vee- ja tolmuimejaga täielikult eemaldada. Suur jäätmekonteiner tagab, et saate töötada pikalt järjest ning koristada ka suuri veekoguseid kiiresti ja vaevata.
Aed
Vee- ja tolmuimeja on teie heaks abiliseks ka aias. Selle abil saab hõlpsasti imeda oksi, killustikku ja lehti või puhuda lehti puhumisfunktsiooniga.
Välialad
Terrassid, garaažid, sissesõiduteed ja trepid on vee- ja tolmuimeja abil kiirelt jälle puhtad.
Siseruumid
Seeria WD masinaid saab eluruumide koristamiseks kasutada nagu tavalisi tolmuimejaid – need tagavad tänu oma eritarvikutele (näiteks vaibaotsik) parimad puhastustulemused.
Juhtmeta vee- ja tolmuimejad
Kärcheri võimsad akutoitel vee- ja tolmuimejad tagavad põhjaliku puhastuse seal, kuhu juhtmega vee- ja tolmuimejad ei ulatu, või raskesti ligipääsetavates kohtades – autos, auto varjualuse all, suvilas või aias, tagades täpselt sama funktsionaalsuse nagu juhtmega tolmuimejad. Pole juhet, pole probleemi. Suure 17-liitrise konteineriga mudel WD 3 Battery ja kompaktne akutoitel mudel WD 1.
Vee- ja tolmuimejate lisatarvikud: veelgi praktilisem ja põhjalikum
Kärcheri vee- ja tolmuimejatele on välja töötatud spetsiaalsed lisatarvikud. Koos seadmetega tagavad need muljetavaldava puhastustõhususe ja laiendavad seadmete kasutusvaldkondi veelgi.