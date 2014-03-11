Põrandapoleerija
Põranda poleerimine kõrgläike saavutamiseks. Kärcheri põrandapoleerija poleerib optimaalsete tulemustega nii parketi, laminaadi, kivi, PVC, korgi kui ka linoleumi. See on võimalik tänu poleerimispea kolmnurksele kujule, millega saab ideaalselt poleerida ka nurkadest, ja mitmetele uutele funktsioonidele. Seade imeb ka poleerimistolmu.
Eelised
Nüüd on poleerimine tõeliselt lihtne: paljude uute funktsioonidega FP 303 võimaldab teil saavutada optimaalsed poleerimistulemused mitmesugustel põrandakatetel, nagu näiteks parkett, laminaat, kivi, PVC, kork või linoleum. Põrandapoleerijaid on lihtne kasutada ja neil on mugavamaks puhastamiseks ergonoomiline käepide. Kõik poleerimistolmu jäägid imetakse ära ja voolujuhet saab mugavalt hoiustada käepidemel.
Kolmnurkne poleerotsik
Tänu poleerotsiku optimeeritud geomeetriale saab isegi nurgad lihtsalt puhtaks ja ei jää kunagi vahele.
Sisse- ja väljalülitamine ilma painutamata
FP 303 lülitatakse sisse ja välja lihtsalt jalgjuhtimisega kangi käepideme pööramisega (kuni see lahti lukustub). See säästab kasutajat masina sisse ja välja lülitamisel kummardumast.
Praktiline hoiustamine
Kõrgekvaliteetne tekstiilkott, milles on tolmuimeja filtrikott, on kinnitatud käepideme külge. Poleerpadjad saab kompaktselt hoiustada eraldi lahtrisse.
Lihtne transportida
FP 303 sujuvalt veerevad rattad teevad FP 303 täiesti mobiilseks ja seda on erinevate puhastusülesannete asukohtade vahel lihtne transportida.