Põrandapoleerija

Põranda poleerimine kõrgläike saavutamiseks. Kärcheri põrandapoleerija poleerib optimaalsete tulemustega nii parketi, laminaadi, kivi, PVC, korgi kui ka linoleumi. See on võimalik tänu poleerimispea kolmnurksele kujule, millega saab ideaalselt poleerida ka nurkadest, ja mitmetele uutele funktsioonidele. Seade imeb ka poleerimistolmu.