Kui hügieen on kõige olulisem

Viirused, näiteks koroonaviirus SARS-CoV-2 ei ole palja silmaga nähtavad ning on vaid umbes 20-300 nanomeetri suurused. Nad tungivad loomade, taimede või inimeste rakkudesse ja kasutavad elavaid rakke niinimetatud peremeesrakkudena. Nad võivad mõnikord ellu jääda ka kokkupuutel õhuga ja püsida nakkavana väga kaua aega. Siiski on pikemaajaliseks ellujäämiseks oluline leida uus peremeesrakk – kui nad seda ei leia, surevad viirused varem või hiljem.

Kõik viirused ei põhjusta haiguseid. Meie immuunsussüsteem reageerib sageli kiirelt ja võitleb sissetungijatega kiiresti. Viirused hakkavad kehas paljunema kohe, kui nakatumine on toimunud. Ravimid on viiruste vastu sageli piiratud toimega ja antibiootikumid on viirushaiguste korral ebaefektiivsed. Olemas on viirusevastased ravimid, mis mõjuvad vaid konkreetsete viiruste vastu. Kuna viirused võivad muunduda (näiteks gripp), suudavad nad organismis eksisteerivatest kaitsemehhanismidest kergemini mööda pääseda. Inimene jääb immuunseks vaid siis, kui tema keha on konkreetse patogeeniga tegelenud. Siiski ei ole ka haiguse möödudes immuunsus alati garanteeritud. Viirustel puudub enda ainevahetus.