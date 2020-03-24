KUI HÜGIEEN ON KÕIGE OLULISEM
Uudne koroonaviirus, mis on tuntud ka SARS-CoV-2 nime all, levib üle maailma. Selle peamine inimeselt inimesele levimise viis paistab olevat piisknakkus. Igaüks saab lihtsate hügieeninõuetega nii iseendid kui ka teisi selle eluohtliku kopsuhaiguse eest kaitsta ja selle kiiret levikut peatada. Meie eriväljaanne on pühendunud kõige tõhusamatele nakatumise vastastele meetmetele.
Kust koroonaviirus pärit on?
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas COVID-19 11. märtsil 2020. a. pandeemiaks. Kopsuhaigust põhjustab koroonaviirus SARS-CoV-2. Erinevalt epideemiast ei ole pandeemia korral nakkushaiguse levik lokaalne ning see võib levida üle kogu maailma, mida on praegu ka näha. Koroonaviirusesse nakatumine väljendub gripilaadsete sümptomitega nagu köha, palavik, nohu ja väsimus. Samuti võivad esineda hingamisraskused, kaela kangus, pea- ja lihasvalud, iiveldus, kõhulahtisus ja külmavärinad. Haiguse kulg on inimestel erinev ja varieerub palju. Võimalik on ka sümptomiteta haigestumine, samuti tõsine kopsupõletik kopsupuudulikkusega, mis lõpeb surmaga. Teadlased usuvad, et koroonapatogeen SARS-CoV-2 kandus inimesele edasi Hiina Wuhani linna (Hubei maakonnas) toiduturul metsikult loomalt. Siiski ei ole veel teaduslikult kinnitatud, milliselt loomalt viirus edasi kandus. Praegu ollakse arvamusel, et patogeen kandus edasi nahkhiirtelt teistele loomadele, mis täitsid SARS-CoV-2 patogeeni vaheperemehe rolli ja jõudsid turu kaudu arvatavasti loomse toiduna inimesteni.
Nakkushaiguste tekitaja
Nakkushaiguseid saavad esile kutsuda mitmed patogeenid, kaasa arvatud viirused, bakterid ja seened.
Kuidas levib koroonaviirus SARS-CoV-2?
Piisknakkus:
Praegu teadavaolevalt nakkab koroonapatogeen SARS-CoV-2 peamiselt piisknakkuse teel. See tähendab, et kui inimesed köhivad või aevastavad, levivad patogeenid läbi õhu. Teised inimesed hingavad neid patogeene sisse ning nakatuvad halvimal juhul ka ise.
Kaudne nakkus pindadelt:
Viirustesse võib nakatuda ka kaudselt. Inimesed, kes on eelnevalt oma kätesse köhinud või aevastanud, katsuvad näiteks ukselinke või mobiiltelefone, puudutavad ekraane või tooli seljatugesid. Viirus jääb nende esemete pinnale püsima ja jõuab sealt tervete inimesteni.
Kontaktnakkus (fekaalsel-oraalsel teel):
Kontaktnakkus on samuti üks viiruste levimise viisidest. Inimese väljaheite väikesed saastunud osakesed võivad terve inimese organismi jõuda näiteks pesemata käte kaudu. Nakatumine on võimalik ka siis, kui patogeen jõuab kehasse otsese läbi silmade, kurgu, nina või ülemiste hingamisteede limaskestade, näiteks suudeldes. Praegu ei ole veel kinnitatud, kas SARS-CoV-2 levib ka kontaktnakkuse teel. Üks tõhusamaid meetmeid selle ennetamiseks on käte põhjalik tavalise seebiga pesemine.
Kuidas end ja teisi nakatumise eest kaitsta?
Kuna koroonaviiruse vastast vaktsiini ei ole veel olemas, on väga oluline järgida lihtsaid hügieeninõudeid – nii kodudes, isiklikus hügieenis kui ka avalikes kohtades.
Miks on hügieenimeetmed koroonaviiruse ajal nii olulised
Puhtas, hästi hooldatud keskkonnas, mida puhastatakse sageli, on patogeenide levimise risk märkimisväärselt väiksem. Pinnad ei ole enam pisikute, bakterite ega viiruste paljunemispinnaks. Patogeenid on põhjalikumalt eemaldatud ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
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