TERVISLIK, VÄRSKE, STERIILNE ÕHK - KODUS, KONTORIS, MÜÜGISAALIS, RESTORANIDES JA HOTELLIDES
Puhas ja mikroobidevaba õhk on eriti tähtis töötamise piirkondades, näiteks kontorites, avalikes ja meditsiiniasutustes, hotellides ja restoranides. Praktikas on siiski täpselt nendes kohtades nii, et halb õhk muudab tihti enesetunnet halvemaks ja võib põhjustada terviseprobleeme. Võimalikeks tagajärgedeks on vähenenud suutlikkus ja töötajate seisuajad. Nakkatavaid mikroobe, mis levivad õhu kaudu, on samuti ka kõige raskem seal ohjeldada, mida kinnitab ka praegune koroona pandeemia.
Õhupuhasti AF 100
Kärcheri õhupuhasti AF 100 vähendab samuti kokkupuudet nakatavate mikroobide, kahjulike gaaside ja teiste ohtlike osakestega. See eemaldab 2 membraaniga filtrite ja aktiveeritud söega isegi tiheda suitsuse udu väga lühikese ajaga. See puhastab õhu 100-ruutmeetrises ruumis 20 minutiga ja püüab kinni kuni 99,98% kõikidest osakestest. Sõltuvalt kasutatavast filtrist - kasutajad saavad valida viie erineva aktiveeritud söe ja HEPA tehnoloogiaga spetsiaalselt kohandatud versioonide vahel - puhastab seade õhu lõhnadest, allergeensetest ainetest, nagu lestad ja õietolm, peenest tolmust, bakteritest ja gaasilistest süsivesinikest (VOC).