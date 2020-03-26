TERVISLIK, VÄRSKE, STERIILNE ÕHK - KODUS, KONTORIS, MÜÜGISAALIS, RESTORANIDES JA HOTELLIDES

Puhas ja mikroobidevaba õhk on eriti tähtis töötamise piirkondades, näiteks kontorites, avalikes ja meditsiiniasutustes, hotellides ja restoranides. Praktikas on siiski täpselt nendes kohtades nii, et halb õhk muudab tihti enesetunnet halvemaks ja võib põhjustada terviseprobleeme. Võimalikeks tagajärgedeks on vähenenud suutlikkus ja töötajate seisuajad. Nakkatavaid mikroobe, mis levivad õhu kaudu, on samuti ka kõige raskem seal ohjeldada, mida kinnitab ka praegune koroona pandeemia.