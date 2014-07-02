Tööstuslikud tolmuimejad / Tolmueemalduslahendused | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Olenemata sellest, kas tegemist on paindliku või statsionaarselt paigaldatud lahendusega, väikeste või suurte kogustega, vedelate või tahkete jäätmetega, ohutute või ohtlike imemisjäätmetega – Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad ja tolmueemaldajad võimaldavad isegi kõige keerukamad puhastustööd sekunditega lahendada.

Kärcher IVM Range

Kärcher IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40 Food

IVR L 200

Kärcher industrial vacuum storage

    Meie kvaliteedistandard: Valmistatud Saksamaal

    Lubadus, millele võite kindel olla


    Kõrge kvaliteediga  komponendid, põhjalik oskusteave, suur lisandväärtus ja professionaalselt koolitatud personal tagavad, et meie aastate jooksul testitud tooted pakuvad erakordset kvaliteeti ja vastupidavust.

    Me näeme end teie partnerina, kes seisab teie kõrval igas tööstuslikus tolmuimemise väljakutses. Teie kogemused ja tagasiside on meile äärmiselt väärtuslikud, sest meie eesmärgid on samad mis teil – arendada innovaatilisi lahendusi ja tooteid, mis aitavad teil oma sihid kiiremini ja tõhusamalt saavutada.

    Rasked tingimused? Meie tolmuimejad on valmis!

    Igal tööstusharul on unikaalsed puhastusvajadused – olgu selleks protsessiintegratsioon, suurtootmine, ohtlikud ained, lühikesed ajaraamid või muud keerukad tingimused. See nõuab nii universaalseid kui ka spetsiifilisi seadmeid ja süsteeme. Alates metallitöötlemisest ja autotööstusest kuni farmaatsia- ja toiduainetööstuseni – Kärcher on tööstuslike tolmuimejate valdkonna esirinnas:

    • Paindlikult liikuvad või statsionaarselt paigaldatud tolmuimejasüsteemid
    • Ideaalne nii väikeste kui ka suurte koguste imemiseks
    • Tahkete ainete, vedelike ja suurte tolmukoguste täielik eemaldamine
    • Ohtlike jäätmete ohutu imemine ja utiliseerimine
    • Vastupidavad masinad pikaajaliseks tööstuslikuks kasutamiseks
    Kärcher industrial vacuums for liquids/swarf

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD VEDELIKE JA METALLILAASTU JAOKS

     
    Kärcher industrial vacuums for solid materials/dust

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD TAHKETE AINETE JA TOLMU JAOKS

     
    Ex industrial vacuums

    PLAHVATUSOHTLIKE KESKKONDADE TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD

     
    Industrial dust extractors

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUEEMALDAJAD

     

    Uus nimi – sama tuntud kvaliteet. Ringlerist saab Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Ringler GmbH läbib ulatusliku kaubamärgi uuenduse tööstuslike tolmuimejate valdkonnas. Tulevikus läheb kogu tooteportfell Kärcheri kaubamärgi alla. Meie tooted tarnitakse standardina uues antratsiithallis korporatiivvärvis, välja arvatud juhul, kui klient soovib teisiti. Selle algatusega tugevdab Kärcher kogu kontserni toodete ühtset visuaalset identiteeti ning strateegilist suunitlust, kus keskmes olete teie – meie klient.

    Teie eelised: Nüüdsest saate veelgi rohkem kasu ühtlustatud tooteportfellist, mida pakub tunnustatud rahvusvaheline kaubamärk – Kärcher.

    Kärcher Industrial Vacuuming toote- ja teenindusülevaade:

    • Standardmasinad on kohe laos saadaval
    • Tänu hästi varustatud ladudele saab individuaalseid kliendilahendusi toota kiiresti
    • Projekthinnangute ajakava jääb muutumatuks kuna müügi- ja projektiplaneerimine toimib täielikult
    • Varuosade tarned on tagatud tänu kõrgetele laoseisudele

    Ootame teie kõnet numbril +49 (0) 7195 9030.
    Esmaspäevast reedeni: 07:00–20:00
    Laupäeval: 08:00–16:00

    Oma klientide, tarnijate ja töötajate kaitsmiseks oleme muidugi kohandanud kehtivaid hügieeni- ja ohutusmeetmeid. Seejuures järgime Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Robert Kochi Instituudi juhiseid.

    Parimate soovidega,
    Teie Kärcheri meeskond

    Rohkem kui 50 aastat kogemust

    Kärcheri tööstusliku tolmuimejasüsteemiga saate kasu enam kui 50-aastasest kogemusest. Oleme tihedas kontaktis oma klientidega üle maailma, et analüüsida nii olemasolevaid kui ka uusi ülesandeid ning kohandada oma tooted optimaalselt nende rakenduste jaoks.

    TEIE TÖÖSTUS – MEIE TOLMUIMEJAD. KÄRCHERI TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJASÜSTEEMID ON EDUKAD PALJUDES SEKTORITES JA SIHTRÜHMADES. IGAPÄEVASELT.

    Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad igale sektorile.

    Industrial vacuums from Kärcher to suit every sector.

    KIIRE. TURVALINE. PUHAS

    Metallitöötlemise tööstus, mis hõlmab metallurgiat, masinate projekteerimist ja autotööstust, on keerukate protsessidega võtmesektor. Metallitöötlemisel tekib suurtes kogustes abrasiivset metallilaastu, mis on sageli segatud jahutusmäärdeainetega. Töödetailide ja tööpinkide puhastamine, tihti ka töötamise ajal, on oluline ülesanne, mis mõjutab otseselt kulutõhusust ja tootmisprotsessi sujuvust. Meie tööstuslikud imemislahendused tagavad optimaalse protsessi töökindluse ja kvaliteedikontrolli.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Tööstuslikud tolmuimejad eemaldavad laastu ja vedelikke kõikidest laastu tekitavatest töötlemisprotsessidest nagu freesimine, treimine, puurimine, lihvimine, hööveldamine ja harjamine
    • Statsionaarne tolmuimejalahendus pidevaks laastu ja tolmu eemaldamiseks tootmisseadmetest

    Väljakutsed

    • Tootmisseadmete saastumine: teravad metallilaastud, lihvimistolm, värviosakeste tolm, šlakk, põlev tolm, jahutusvedelikud ja emulsioonid
    • Metallilaastude ja emulsioonide eraldamine tootmisprotsessis

    Eelised: 

    • Puhas tootmisprotsess ja minimaalne seisakuaeg
    • Lühem seadmete seisuaeg ja väiksem kulumine
    • Suurem tootmise täpsus ja töökindlus
    • Efektiivne metallilaastude ja vedelike eraldamine
    • Töökindlad ja vastupidavad lahendused pikaajaliseks kasutamiseks
    • Võimas imemisjõud võimaldab kiiret ja pidevat puhastust

    Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad tagavad puhas tootmiskeskkonna ja tõhusa töövoo igas metallitöötlemise etapis!

    Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

    TÖÖTA HÜGIEENILISELT – PUHASTA KULUEFEKTIIVSELT

    Puhas tootmisprotsess, garanteeritud kvaliteet, optimaalne hügieen ja saastumise ennetamine on toiduainetööstuse edu võtmetegurid. Selle käigus tekib suurtes kogustes peent ja plahvatusohtlikku tolmu.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Toidutolm nagu jahutolm, vitamiinipulber ja toiduainetepulber – nii mobiilselt kui ka statsionaarselt, integreerituna tootmisprotsessi.

    Väljakutsed:

    • Mitmekülgsed imemistööd ja mustusetüübid: toiduainete purud, erinevad tolmud (plahvatusohtlikud, õhus hõljuvad, kleepuvad, märjad), rasvad, õlid ja munavalged, vedelikud.
    • Tolmuplahvatuse oht
    • (Rist)saastumine, mikroobne saastumine, maitse muutumine, libisemisoht

    Eelised:

    • Hoia tootmisprotsess puhtana ja vähenda seisakuaega
    • Plahvatusohtlikku tolmu imemine ATEX-sertifitseeritud seadmetega
    • Vastupidavad, töökindlad ja kompaktse disainiga lahendused
    • Kuluefektiivsed lahendused
    • Tõhusad filtrid ja filterpuhastussüsteemid

     

    Kärcher industrial vacuums in the food industry

    TERVIS ON VÕTI. IGAS MÕTTES.

    The pharmaceutical industry must continuously meet extremely strict quality and hygiene standards in a variety of product ranges. At the same time, production processes must run as efficiently as possible. Our suction and dust extraction solutions achieve these goals on any industrial scale.

    Farmaatsiatööstus peab pidevalt vastama erakordselt rangetele kvaliteedi- ja hügieenistandarditele erinevates tooteseeriates. Samal ajal tuleb tootmisprotsessid hoida võimalikult tõhusatena. Meie imemis- ja tolmuärastuslahendused aitavad neid eesmärke saavutada igas tööstuslikus mahus.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Tablettide jääkide, ravimite toimeainete (vitamiinid, östrogeen) eemaldamine vaakumiga
    • Tolmu eemaldamine tootmisprotsessides

    Väljakutsed:

    • Tervisele ohtlik peentolm
    • Võimalik plahvatusohtlik tolm

    Eelised:

    • Hoidke tootmisprotsessid puhtad ja vähendage seisakuid, kasutades näiteks tootmisprotsessi integreeritud imemist.
    • Tervisekaitse ja tööohutus.
    • Kasutage tolmuimejaid eriti tundlikes piirkondades.
    • Tänu tolmuimeja sertifikaadile on tagatud ohtliku ja võimaliku plahvatusohtliku tolmu ning muude materjalide ohutu eemaldamine ja kõrvaldamine.
    Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

    TOOTLIKKUS JA PUHTUS – TÄIUSLIK KOMBINATSIOON.

    Kummi ja plastide tootmisel ning töötlemisel tekivad peened ja jämedad osakesed, mis ohustavad tervist. Neid aineid võib esineda suurtes kogustes transpordi ja hooldustööde käigus.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Masinate ja töökohtade puhastamine, eelkõige graanulite, plastilaastude ja tolmu, (agressiivsete) keemiliste segude, väetiste, värvipulbri, vee ja pesuvahendi imemine ja neelamine.
    • Tolmu eemaldamine tootmisprotsessidest (nt graanulite doseerimisel tekkiv tolm).

    Väljakutsed:

    • Tervisele ja keskkonnale ohtlikud tolmud
      Toodete saastumine

    Eelised:

    • Hoidke tootmisprotsessid puhtad ja vähendage seisakuid
    • Tagage tööohutus ja -tõhusus
    • Image võimaliku plahvatusohtliku tolmu ATEX-sertifikaadiga seadmetega
    • Saastevaba tühjendamine
    Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

    ALUSTA OMA EHITUSPROJEKTI PUHTALT!

    Kasutusvaldkonnad:

    • Erinevate mineraalide tolmu imemine (betoonitolm, tsemenditolm), jämedateralised kulumisjäägid, kruus, liiv
    • Tolmuimeja transportimine ehitusobjektidele ja paindlik kasutamine kohapeal

    Väljakutsed:

    • Tolm kui pikaajaline terviserisk
    • Suured kulumisjäägid kui tööohutuse oht

    Eelised:

    • Töö kvaliteedi parandamine
    • Tervisekaitse ja tööohutus
    • Otseimemine tööriista kasutamise ajal tänu tolmuimeja elektritööriista ühendusele
    • Manööverdusvõimelised ja mobiilsed seadmed
    • Vastupidavad ja kauakestvad masinad
    Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

    KÕIKJAL, KUS SAETAKSE, HÖÖVELDATAKSE JA LIHVITAKSE

    Puidutöötlemisel tekib pidevalt saepuru, laastusid ja lihvimistolmu, mis kujutavad endast tõsist terviseriski. Veelgi enam, need ained on kergesti süttivad või isegi plahvatusohtlikud. Meie spetsiaalsed imemissüsteemid aitavad tõhusalt vältida tolmu ja laastude kogunemist, muutes töökeskkonna ohutumaks.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Hooldus- ja masinapuhastus
    • Tööstuslikud tolmuimejad eemaldavad laastud ja tolmu freesidest, lihvmasinatest, saagidest, käsitööriistadest jne, pakkudes pidevat imemist.

    Väljakutsed:

    • Kergestisüttiv või plahvatusohtlik tolm
    • Tervisele kahjulik tolm
    • Suured tolmukogused sageli ja pidevalt

    Eelised:

    • Tervisekaitse ja tööohutus
    • Puhas ja ohutu töökeskkond
    Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

    OHUTU TÖÖSTUSLIK KIVI- JA KLAASITOOTMINE

    Kivi ja klaasi töötlemisel tekib imemisjäätmetest  äärmiselt peen, terav ja abrasiivne tolm. See väljakutse ei ole meie tööstuslike imemislahenduste jaoks probleem.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Masinate puhastamine, mõnikord suurte vedelikukogustega
    • Tsemenditolmu imemine konveierlintidelt, täitelehtritest, täiteseadmetest jne.

    Väljakutsed:

    • Suured tolmukogused
    • Teravate materjalide imemine
    • Suured jahutusvee kogused

    Eelised:

    • Tagab kvaliteedi ja sujuvad tööprotsessid
    Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

    TEKSTIILITÖÖSTUS ILMA TOLMU JA KIUDUDETA

    Tekstiilitööstuses tootmisprotsessis tekkivate jäätmete eemaldamine toob kaasa unikaalsed väljakutsed. Imemise käigus kipuvad kiud ja udemete kogumid kokku kleepuma, ummistades filtreid, voolikuid ja torustikke, mis võib põhjustada tootmisseisakuid. Meie rätseplahendused tagavad sujuva ja tõrgeteta tootmisprotsessi.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Kõikide suuruste ja koguste udemete ning kiudude imemine

    Väljakutsed:

    • Tekstiilikiud ummistavad filtreid
    • Kiud kogunevad torustikes ja voolikutes, moodustades ummistusi

    Eelised:

    • Hoidke tootmisprotsessid puhtad ja vähendage seisakuid
    •  Pidevalt kõrge imemisvõimsus
    •  Vastupidavad, usaldusväärsed, kompaktsed ja kulutõhusad lahendused
    Kärcher industrial vacuums in the textile industry

    100% TOLMUVABA TOOTMINE.

    Elektroonika- ja optikatööstuses tekib tootmisprotsesside käigus äärmiselt peen tolm, mis võib kahjustada komponente ning tuleb kohe protsessi käigus eemaldada. Meie imemissüsteemid, sealhulgas tööstuslikud tolmuimejad, eemaldavad peentolmu tõhusalt, aidates teil saavutada kõrgeid kvaliteedistandardeid ja kaitsta keerukaid tootmissüsteeme.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Elektrikomponentide freesimine
    • Optiliste elementide poleerimine

    Väljakutsed:

    • Väga abrasiivne tolm
    • Tolm, mis võib hävitada komponente

    Eelised:

    • Tagab kvaliteedi ja sujuvad tööprotsessid
    Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

    PUHAS TOOTMINE PABERIST TRÜKINI

    Trükimeedia tootmisel tekib pabertolm, värvipulber, vedelad värvained ja toonerid. Osa neist ainetest on väga mürgised ja nõuavad suure jõudlusega tööstuslikke imemislahendusi – mida oleme trükitööstuse jaoks arendanud juba aastakümneid.

    Kasutusvaldkonnad:

    • Tselluloosikiudude imemine masinate puhastamisel pabertööstuses
    • Peen- ja jämedapaberijääkide eemaldamine lõikemasinatest
    • Trükimasinate puhastamine
    • Värvipulbri imemine

    Väljakutsed:

    • Äärmiselt peen ja plahvatusohtlik tolm
    • Suured paberijäägid

    Eelised:

    • Tagab kvaliteedi ja sujuvad tööprotsessid
    • Parandab tervise- ja tööohutustingimusi
    Kärcher industrial vacuums in the printing industry

    TEIE MUSTUS ON MEIE MURE. KÄRCHER PAKUB SOBIVAID LAHENDUSI IGAKS RAKENDUSEKS.

    Õige lahendus igale probleemile

    Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad ja tööstuslikud tolmueemaldajad pakuvad lahendusi igale puhastustööle: kas mobiilselt või statsionaarselt, jämedast metallilaastust kuni peenemate õhus hõljuvate osakesteni, väikestes või suurtes kogustes, vedelikele või tahketele ainetele, tavalistele või ohtlikele materjalidele.

    Kärcher Tööstuslikud tolmuimejad

    Tööstuslikud tolmuimejad

    Tööstuslikud tolmuimejad on ette nähtud märja ja kuiva puru, suuremate mustuseosakeste ja muu tolmu statsionaarseks või mobiilseks imemiseks. Tööstuslikel tolmuimejatel on suur imemisvõimsus ja suhteliselt väike õhuvool.

    Ülevaate juurde
    Kärcher Tööstuslikud tolmuärastajad

    Tööstuslikud tolmuärastajad

    Tolmuärastaja on statsionaarne seade, mis imeb õhust ära seal oleva tolmu ja peene puru. Tööstuslikel tolmuärastajatel on väike imemisvõimsus ja suhteliselt suur õhuvool.

    Ülevaate juurde

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD VEDELIKE JA LAASTUDE JAOKS

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD SUURTE KOGUSTE ABRASIIVSETE LAASTUDE JA MÄÄRDEAINETE JAOKS

    Tööstuses on vaja tolmuimejaid, mis taluvad vaevata mitmetunnist igapäevast kasutust või pidevat 24/7 töörežiimi. Töötluses esinevate ainete spekter ulatub väikestest kuni väga suurte kogusteni, hõlmates abrasiivseid laaste ja jämedaid osakesi, väljutatud aineid ning vedelikke nagu õli, jahutusemulsioon ja vesi.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD TAHKETE MATERJALIDE JA TOLMU JAOKS

    TOLMUIMEJAD ERILISE FILTRITEHNOLOOGIAGA

    Erinevates tööstusharudes tuleb imeda mitmesuguseid aineid ja materjale. Väljutatud ained, ohtlik tolm, peened ja jämedad laastud, liiv, pihustusained, kõikvõimalikud kiud, toidujäägid, orgaanilised ained ning väga kerged kuni väga rasked materjalid seavad kasutatavale filtritehnoloogiale kõrged nõuded. Meie Kärcheri tööstusliku tolmuimejate süsteemis leiate iga ülesande jaoks optimaalse filtri – olgu see igapäevaseks kasutamiseks, tunniajaste intervallidega või pidevaks 24/7 tööks.

    KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

    EX TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD

    SERTIFITSEERITUD OHUTUS POTENTSIAALSELT PLAHVATUSOHTLIKES KESKKONDADES

    Tolmuimemine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas seab masinate kvaliteedile kõrgeimad nõudmised. Kärcheri tööstuslikud Ex-tolmuimejad vastavad neile standarditele ning mõned on sertifitseeritud TÜV Süd ja IBExU poolt.

    Kärcher Ex industrial vacuums

    TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD

    TÕHUSAKS ÕHUS HÕLJUVATE OSAKESTE KOGUMISEKS

    Õhus hõljuvad osakesed võivad olla väga erinevad: peen tolm, ohtlik tolm, peenlaast ja igasugune kulumisosakeste jääk. Paljudes tööstusharudes on metallide, klaasi, kivi, tekstiilikiudude, põllumajandustoodete või kemikaalide töötlemisel tekkiva protsessitolmu pidev eemaldamine otse tootmisprotsessis hädavajalik. Meie tööstuslikud tolmuimejad püüavad usaldusväärselt kinni õhus ringlevad osakesed, isegi suurtes kogustes, tagades 24/7 katkematu töö otse ühendatud töötlemiskeskuste või täitmisjaamade juures.

    Kärcher industrial dust extractors

    EX TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD

    KÕIGELE, MIS ON ÕHUS RIPPUV JA POTENTSIAALSELT PLAHVATUSOHTLIK 

    Rippuvate ja plahvatusohtlike osakeste pidev äratõmme otse nende tekkekohas seab tööstuslikele tolmuimejatele äärmiselt kõrged nõudmised. Meie tolmueemaldussüsteemid ja EX-tolmimejad on end tõestanud juba aastaid katkematus 24/7 statsionaarses kasutuses paljudes tööstusharudes – eriti metalli- ja puidutöötlemises, autotööstuses, keemia- ja farmaatsiatööstuses, toiduainetööstuses, paberi tootmises ning kummi- ja plastitööstuses, samuti tsoonis 22.

    Kärcher Ex fitted extraction unit

    Kliendipõhised lahendused konkreetseteks ülesanneteks

    Kärcher customer-specific suction solution

    Personaalsed lahendused

    Tööstuslike tolmuimemissüsteemide nõuded võivad olla väga spetsiifilised. Planeerime iga süsteemi individuaalselt vastavalt sinu konkreetsetele vajadustele. Meie teenused hõlmavad kõike alates lihtsatest mobiilsetest lahendustest kuni keerukate, spetsiaalselt kohandatud ja tihedalt torustatud tööstuslike tolmuimemissüsteemideni. Rohkem kui 50-aastase kogemusega tööstuslike tolmuimemissüsteemide arenduses ja teostuses oleme sinu usaldusväärne partner. Nii saad tõhusa ja tervikliku lahenduse ühest kohast.

    Pipelines

    Torusüsteemid – täiuslikult ühendatud jõudlus.

    Our stationary industrial vacuums can be used as single- or multi-user systems with hand-held suction points or directly integrated into the process. To enable this, we can provide you with all the necessary components, from the suction points and accessories to individually configured pipelines.

     

    Meie statsionaarseid tööstuslikke tolmuimejaid saab kasutada nii ühe- kui ka mitmekasutajasüsteemidena, kas käsitsi juhitavate tolmuimemispunktidega või otse tootmisprotsessi integreerituna. Selle võimaldamiseks pakume kõiki vajalikke komponente – alates tolmuimemispunktidest ja tarvikutest kuni individuaalselt konfigureeritud torusüsteemideni.

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    TEENINDUS

    Võite meie peale loota. Meie põhjalik teenindus ei lõpe pärast tööstusliku tolmuimejasüsteemi üleandmist. Tutvuge meie pakutavate võimalustega ja võtke meiega ühendust.

    LISAINFO

    Kärcher Industrial Vacuuming references

    VIITED

    Saavutus, mille üle võime uhked olla: meie süsteeme kasutavad tuntud ettevõtted üle kogu maailma. Olgu see standardlahendus või kohandatud süsteem, pakume igale kliendile täiusliku lahenduse vastavalt nende vajadustele.

    LISAINFO

    MEIST
    Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

    Meie DNA

    Kes me oleme: Tööstuslike imemislahenduste ekspert.

    Rohkem kui 50-aastase kogemusega selles valdkonnas võid olla kindel, et oled asjatundlikes kätes. Meie professionaalne meeskond töötab koos sinuga, et kujundada täiuslikud lahendused vastavalt sinu vajadustele, kasutades meie laia tootevalikut ning pakkudes põhjalikku ekspertnõu. Oleme pühendunud oma klientide toetamisele puhaste ja ohutute töökeskkondade loomisel tõhusate puhastuslahenduste abil.

    Mida me pakume: Kvaliteetsed lahendused, millele saad kindel olla.

    Meie lahendused koosnevad kvaliteetsetest tööstuslikest tolmuimejatest ja mitmekülgsetest tarvikutest, mis sobivad erinevateks rakendusteks, muutes sinu igapäevase tootmisprotsessi märgatavalt lihtsamaks. Meie lahendusi täiendavad teeninduskontseptsioonid, mis tagavad, et sinu tööstuslik tolmuimemissüsteem on alati kasutusvalmis. Oleme alati sinu kõrval, et pakkuda abi ja nõu. See on lubadus, millele saad kindel olla.

    Mis meid kujundab: Ühe mündi kaks poolt – aastakümnete pikkune kogemus Ringler GmbH nime all ja selle muutumine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH-ks.

    Kvaliteetsed komponendid, põhjalik ekspertiis, suur lisandväärtus ja professionaalne personal on taganud, et meie läbiproovitud lahendused on juba aastakümneid silma paistnud erakordse kvaliteedi ja vastupidavuse poolest. Oma kombineeritud kogemusega arenduse, tootmise, müügi, teeninduse ja rakendustehnika vallas aitame sul luua puhtama, ohutuma ja keskkonnasõbralikuma tootmiskeskkonna.

    Individual Kärcher industrial suction systems

    KEEVITAMINE

    Meie suur lisandväärtus võimaldab meil paindlikult reageerida sinu vajadustele.

    Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

    VÄRVIMINE

    Meil on hea meel pakkuda oma tööstuslikke tolmuimemissüsteeme vastavalt sinu värvinõuetele.

    Kärcher top-quality industrial suction systems

    PAIGALDUS

    Valmistatud Saksamaal – optimaalselt korraldatud tööprotsessid tagavad kõrgeimad kvaliteedistandardid.

    Koduks Švaabi mägedes.

    Kärcher (varem Ringler) on juba 50 aastat olnud tunnustatud kvaliteetsete tööstuslike tolmuimemislahenduste tootja. Ettevõte asub Waldstettenis, Švaabimaa piirkonnas, umbes 50 kilomeetri kaugusel Stuttgartist, maaliliste "Dreikaiserberge" mägede vahel. Peaaegu kõik meie tooted valmivad just siin. Meie tootevalik hõlmab kõike alates väikestest, mobiilsetest tööstuslikest tolmuimejatest kuni statsionaarsete imemissüsteemideni koos torustikustruktuuridega ning individuaalselt kujundatud kogumisüksustega tolmutussüsteemideni.

    Meie tööstuslikud imemislahendused teevad vahe selgeks. Need paistavad silma oma kõrge kvaliteedi, vastupidavuse, tehnilise tipptaseme ja robustse disaini poolest.

     

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

     

     

    7. juuli 1967: Bernhard Ringler asutab oma ettevõtte – rendipinnal tegutseva lepingulise tootmisettevõtte, mis keskendub keevitatud ja treitud detailide tootmisele.

    1970: Bernhard Ringler asutab Ringler Apparatebau GmbH, eesmärgiga leida lahendus küsimusele: Kuidas muuta masinatööriistade laastude ja emulsioonide puhastamine võimalikult tõhusaks ja ohutuks? Ettevõtte visiooniks on lõpetada tavapärane tava pühkida laastud lihtsalt ära.

    1973: Läbimurre klassikalise RI 300 tööstusliku laastuimeja turuletulekuga. See uuenduslik lahendus ühendab tööstuskeskkondade tõhusa puhastamise, laastude ja emulsioonide eraldamise, jahutusemulsiooni masina juurde tagastamise ning laastude tühjendamise kallutusmehhanismi abil. Toona revolutsiooniline toode osutus Saksamaal müügihitiks. RI 300 järglasmudel on siiani tööstuslike tolmuimejate valdkonnas klassika ning populaarne tänu oma teraskonstruktsioonile, vastupidavale disainile ja suurepärasele kasutusmugavusele.

    1976: Esimese tootmishalli ja laohoone ehitus (750 m²) koos lisakontoritega. Ettevõte keskendub eranditult metallitööstuse tolmuimejate tootmisele.

    1982: Tootmis- ja laopinna laiendamine 600 m² võrra ning lisaks 200 m² kontoripinda.

    1995: Paigaldus- ja lähetusala laienemine.

    Kolmas ehitusetapp. Uue montaažihalli ehitus, täiendavad paigalduse- ja lähetusvõimekused ning 600 m² suurune testimiskeskus. Kogupind kasvab ligikaudu 2200 m²-ni.

    2003: Kogu ettevõtte sertifitseerimine vastavalt ISO 9001 ja VDA 6.4 standarditele.

    2010: Alfred Kärcheri ülevõtmine

    2010. aasta septembris omandab Alfred Kärcher SE & Co.KG ettevõtte Ringler Apparatebau GmbH.

    2012: Tootmise süvendamine – Made in Germany
    Ettevõte investeerib tootmisprotsesside süvendamisse ja laiendab tootmispinda, sealhulgas uue tootmishalli ost ja käikulaskmine terasraamide ja põhikomponentide tootmiseks.

    2013: Paindlik ja kliendikeskne tootmine tänu uuele värvitöökojale
    Kahe tipptasemel värvimiskabiini kasutuselevõtt lühendab tarneaegu oluliselt, muutes tootmise kliendikesksemaks ja paindlikumaks.

    1. oktoober 2013: Ettevõtte nime muutus Ringler GmbH-ks.

    2014: Rahvusvahelise müügi laienemine ja uued kontoriruumid
    Rahvusvahelise müügi kasvu toetamiseks avatakse uus kontorihoone, mis sisaldab müügi- ja administratiivruume, koolitusruume ning toodete esitlussaali.

    2017: 50. juubeliaasta
    Ettevõte tähistab oma 50. tegevusaastat ning vaatab tagasi edukale arengule, mille jooksul on sellest saanud Saksamaa ja Euroopa juhtiv tööstuslike imemislahenduste pakkuja.

    2020: Brändi ja värvikontseptsiooni uuendamine

    2020. aasta jaanuarist müüakse kogu tooteportfell Kärcheri kaubamärgi all. Selle sammuga soovib Kärcher tugevdada grupi ühtset kuvandit ja strateegilist suunitlust, hoides kliendi alati fookuses.
    2022: Ühendatud jõud – Ringler GmbH kvaliteet Kärcher Industrial Vacuuming nime all

    Alates 2022. aasta jaanuarist kannab ettevõte nime Kärcher Industrial Vacuuming. Meie pühendumus kvaliteedile on jätkuvalt meie igapäevase töö keskmes.

    Our goal: Continuously improving our environmental sustainability

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuum GmbH-i mitmekesised tööstuslikud imemislahendused aitavad oluliselt kaasa tootmisrajatiste puhtana hoidmisele, tööohutuse tagamisele, puhta õhu säilitamisele ja keskkonnakaitsele. Meie tooted paistavad silma kõrge kvaliteedi, vastupidavuse, tehnilise täiuslikkuse, tugevuse ja jätkusuutlikkuse poolest.

    Meie eesmärk on muuta iga uue tootepõlvkonnaga oma lahendused järjest keskkonnasõbralikumaks. Seetõttu pöörame suurt tähelepanu nii oma toodete tootmise keskkonnamõjude vähendamisele kui ka otsesele panusele keskkonnakaitsesse meie klientide töökeskkonnas – näiteks kogudes tööstuses tekkinud keskkonnale ohtlikke aineid.

    Keskkonnakaitse alates toote arendusest kuni utiliseerimiseni

    Jätkusuutlikkuse saavutamisel on tähtis kogu protsess – mitte ainult lõpptulemus. Oleme selle tulevikku suunatud tee ette võtnud juba aastakümneid, olles tööstuses eeskujuks. Uute toodete arendamisel järgime elutsüklimõtlemise põhimõtet, mis tähendab, et juba planeerimisfaasis kaalume kogu toote elutsüklit. Arenduse käigus analüüsime kõiki toote elutsükli etappe, keskendudes eelkõige keskkonnasäästlikkusele, ja optimeerime neid nii palju kui võimalik, et vähendada keskkonnamõju miinimumini.

    Toorainete tootmine: Kasutame kvaliteetseid tooraineid, mille pikaealisus aitab vähendada keskkonnakoormust.

    Komponentide tootmine: Valime tarnijaid, kes järgivad keskkonnasõbralikke tootmisprotsesse, väldivad kahjulikke aineid ja rakendavad tõhusaid keskkonnajuhtimismeetmeid.

    Tootmine: Oleme juba saavutanud madala keskkonnamõjuga tootmisprotsessid, kuid töötame pidevalt nende edasiseks täiustamiseks. Kasutame uuenduslikke tehnoloogiaid, näiteks jääksoojuse taaskasutust, vee ringlussevõttu ja päikeseenergiat.

    Jaotus: Eelistame võimalusel keskkonnasõbralikke transpordiviise, nagu raudteetransport. Kui veoautode kasutamine on vältimatu, optimeerime kaubamahud ja marsruudid, et vähendada tarbetuid sõite.

    Keskkonnakaitse meie klientide töökeskkonnas: Meie uuenduslikud lahendused aitavad vähendada tolmu ja müra heitkoguseid tootmisprotsessides, muutes tootmise puhtamaks ja ohutumaks.

    Remont: Meie tooted on konstrueeritud nii, et neid oleks lihtne parandada. Meie teeninduskeskused pakuvad professionaalset remonti kõikjal maailmas.

    Ringlussevõtt ja utiliseerimine: Vastavalt Euroopa õigusaktidele saab vanu seadmeid tasuta tagastada. Kuna meie seadmeid on lihtne lahti võtta ja need on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest, on need 90% ulatuses ümbertöödeldavad.

    Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
    Võtke meiega ühendust

    Päringud ja konsultatsioon

    Kui otsite tööstuslikku tolmuimejalahendust, mis vastab täpselt teie vajadustele – usaldusväärset, vastupidavat ja tõhusat professionaalidele mõeldud universaalseadet –, oleme siin, et pakkuda teile personaalset nõustamist.

    Müük Saksamaal
    Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
    Friedrich-List-Straße 4
    71364 Winnenden, Saksamaa

    Postkast 800
    71361 Winnenden, Saksamaa

    Tel: +49 (0) 7195 9030
    Faks: +49 (0) 7195 903 2805

    Meie infotelefon on avatud esmaspäevast reedeni: 07:00–20:00 ja laupäeval: 08:00–16:00