Tööstuslikud tolmuimejad / Tolmueemalduslahendused | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Olenemata sellest, kas tegemist on paindliku või statsionaarselt paigaldatud lahendusega, väikeste või suurte kogustega, vedelate või tahkete jäätmetega, ohutute või ohtlike imemisjäätmetega – Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad ja tolmueemaldajad võimaldavad isegi kõige keerukamad puhastustööd sekunditega lahendada.
Meie kvaliteedistandard: Valmistatud Saksamaal
Lubadus, millele võite kindel olla
Kõrge kvaliteediga komponendid, põhjalik oskusteave, suur lisandväärtus ja professionaalselt koolitatud personal tagavad, et meie aastate jooksul testitud tooted pakuvad erakordset kvaliteeti ja vastupidavust.
Me näeme end teie partnerina, kes seisab teie kõrval igas tööstuslikus tolmuimemise väljakutses. Teie kogemused ja tagasiside on meile äärmiselt väärtuslikud, sest meie eesmärgid on samad mis teil – arendada innovaatilisi lahendusi ja tooteid, mis aitavad teil oma sihid kiiremini ja tõhusamalt saavutada.
Rasked tingimused? Meie tolmuimejad on valmis!
Igal tööstusharul on unikaalsed puhastusvajadused – olgu selleks protsessiintegratsioon, suurtootmine, ohtlikud ained, lühikesed ajaraamid või muud keerukad tingimused. See nõuab nii universaalseid kui ka spetsiifilisi seadmeid ja süsteeme. Alates metallitöötlemisest ja autotööstusest kuni farmaatsia- ja toiduainetööstuseni – Kärcher on tööstuslike tolmuimejate valdkonna esirinnas:
- Paindlikult liikuvad või statsionaarselt paigaldatud tolmuimejasüsteemid
- Ideaalne nii väikeste kui ka suurte koguste imemiseks
- Tahkete ainete, vedelike ja suurte tolmukoguste täielik eemaldamine
- Ohtlike jäätmete ohutu imemine ja utiliseerimine
- Vastupidavad masinad pikaajaliseks tööstuslikuks kasutamiseks
Uus nimi – sama tuntud kvaliteet. Ringlerist saab Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Ringler GmbH läbib ulatusliku kaubamärgi uuenduse tööstuslike tolmuimejate valdkonnas. Tulevikus läheb kogu tooteportfell Kärcheri kaubamärgi alla. Meie tooted tarnitakse standardina uues antratsiithallis korporatiivvärvis, välja arvatud juhul, kui klient soovib teisiti. Selle algatusega tugevdab Kärcher kogu kontserni toodete ühtset visuaalset identiteeti ning strateegilist suunitlust, kus keskmes olete teie – meie klient.
Teie eelised: Nüüdsest saate veelgi rohkem kasu ühtlustatud tooteportfellist, mida pakub tunnustatud rahvusvaheline kaubamärk – Kärcher.
Kärcher Industrial Vacuuming toote- ja teenindusülevaade:
- Standardmasinad on kohe laos saadaval
- Tänu hästi varustatud ladudele saab individuaalseid kliendilahendusi toota kiiresti
- Projekthinnangute ajakava jääb muutumatuks kuna müügi- ja projektiplaneerimine toimib täielikult
- Varuosade tarned on tagatud tänu kõrgetele laoseisudele
Rohkem kui 50 aastat kogemust
Kärcheri tööstusliku tolmuimejasüsteemiga saate kasu enam kui 50-aastasest kogemusest. Oleme tihedas kontaktis oma klientidega üle maailma, et analüüsida nii olemasolevaid kui ka uusi ülesandeid ning kohandada oma tooted optimaalselt nende rakenduste jaoks.
TEIE TÖÖSTUS – MEIE TOLMUIMEJAD. KÄRCHERI TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJASÜSTEEMID ON EDUKAD PALJUDES SEKTORITES JA SIHTRÜHMADES. IGAPÄEVASELT.
Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad igale sektorile.
TEIE MUSTUS ON MEIE MURE. KÄRCHER PAKUB SOBIVAID LAHENDUSI IGAKS RAKENDUSEKS.
Õige lahendus igale probleemile
Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad ja tööstuslikud tolmueemaldajad pakuvad lahendusi igale puhastustööle: kas mobiilselt või statsionaarselt, jämedast metallilaastust kuni peenemate õhus hõljuvate osakesteni, väikestes või suurtes kogustes, vedelikele või tahketele ainetele, tavalistele või ohtlikele materjalidele.
Tööstuslikud tolmuimejad
Tööstuslikud tolmuimejad on ette nähtud märja ja kuiva puru, suuremate mustuseosakeste ja muu tolmu statsionaarseks või mobiilseks imemiseks. Tööstuslikel tolmuimejatel on suur imemisvõimsus ja suhteliselt väike õhuvool.
Tööstuslikud tolmuärastajad
Tolmuärastaja on statsionaarne seade, mis imeb õhust ära seal oleva tolmu ja peene puru. Tööstuslikel tolmuärastajatel on väike imemisvõimsus ja suhteliselt suur õhuvool.
TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD VEDELIKE JA LAASTUDE JAOKS
TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD SUURTE KOGUSTE ABRASIIVSETE LAASTUDE JA MÄÄRDEAINETE JAOKS
Tööstuses on vaja tolmuimejaid, mis taluvad vaevata mitmetunnist igapäevast kasutust või pidevat 24/7 töörežiimi. Töötluses esinevate ainete spekter ulatub väikestest kuni väga suurte kogusteni, hõlmates abrasiivseid laaste ja jämedaid osakesi, väljutatud aineid ning vedelikke nagu õli, jahutusemulsioon ja vesi.
TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD TAHKETE MATERJALIDE JA TOLMU JAOKS
TOLMUIMEJAD ERILISE FILTRITEHNOLOOGIAGA
Erinevates tööstusharudes tuleb imeda mitmesuguseid aineid ja materjale. Väljutatud ained, ohtlik tolm, peened ja jämedad laastud, liiv, pihustusained, kõikvõimalikud kiud, toidujäägid, orgaanilised ained ning väga kerged kuni väga rasked materjalid seavad kasutatavale filtritehnoloogiale kõrged nõuded. Meie Kärcheri tööstusliku tolmuimejate süsteemis leiate iga ülesande jaoks optimaalse filtri – olgu see igapäevaseks kasutamiseks, tunniajaste intervallidega või pidevaks 24/7 tööks.
EX TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD
SERTIFITSEERITUD OHUTUS POTENTSIAALSELT PLAHVATUSOHTLIKES KESKKONDADES
Tolmuimemine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas seab masinate kvaliteedile kõrgeimad nõudmised. Kärcheri tööstuslikud Ex-tolmuimejad vastavad neile standarditele ning mõned on sertifitseeritud TÜV Süd ja IBExU poolt.
TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD
TÕHUSAKS ÕHUS HÕLJUVATE OSAKESTE KOGUMISEKS
Õhus hõljuvad osakesed võivad olla väga erinevad: peen tolm, ohtlik tolm, peenlaast ja igasugune kulumisosakeste jääk. Paljudes tööstusharudes on metallide, klaasi, kivi, tekstiilikiudude, põllumajandustoodete või kemikaalide töötlemisel tekkiva protsessitolmu pidev eemaldamine otse tootmisprotsessis hädavajalik. Meie tööstuslikud tolmuimejad püüavad usaldusväärselt kinni õhus ringlevad osakesed, isegi suurtes kogustes, tagades 24/7 katkematu töö otse ühendatud töötlemiskeskuste või täitmisjaamade juures.
EX TÖÖSTUSLIKUD TOLMUIMEJAD
KÕIGELE, MIS ON ÕHUS RIPPUV JA POTENTSIAALSELT PLAHVATUSOHTLIK
Rippuvate ja plahvatusohtlike osakeste pidev äratõmme otse nende tekkekohas seab tööstuslikele tolmuimejatele äärmiselt kõrged nõudmised. Meie tolmueemaldussüsteemid ja EX-tolmimejad on end tõestanud juba aastaid katkematus 24/7 statsionaarses kasutuses paljudes tööstusharudes – eriti metalli- ja puidutöötlemises, autotööstuses, keemia- ja farmaatsiatööstuses, toiduainetööstuses, paberi tootmises ning kummi- ja plastitööstuses, samuti tsoonis 22.
Kliendipõhised lahendused konkreetseteks ülesanneteks
Personaalsed lahendused
Tööstuslike tolmuimemissüsteemide nõuded võivad olla väga spetsiifilised. Planeerime iga süsteemi individuaalselt vastavalt sinu konkreetsetele vajadustele. Meie teenused hõlmavad kõike alates lihtsatest mobiilsetest lahendustest kuni keerukate, spetsiaalselt kohandatud ja tihedalt torustatud tööstuslike tolmuimemissüsteemideni. Rohkem kui 50-aastase kogemusega tööstuslike tolmuimemissüsteemide arenduses ja teostuses oleme sinu usaldusväärne partner. Nii saad tõhusa ja tervikliku lahenduse ühest kohast.
Torusüsteemid – täiuslikult ühendatud jõudlus.
Meie statsionaarseid tööstuslikke tolmuimejaid saab kasutada nii ühe- kui ka mitmekasutajasüsteemidena, kas käsitsi juhitavate tolmuimemispunktidega või otse tootmisprotsessi integreerituna. Selle võimaldamiseks pakume kõiki vajalikke komponente – alates tolmuimemispunktidest ja tarvikutest kuni individuaalselt konfigureeritud torusüsteemideni.
Meie DNA
Kes me oleme: Tööstuslike imemislahenduste ekspert.
Rohkem kui 50-aastase kogemusega selles valdkonnas võid olla kindel, et oled asjatundlikes kätes. Meie professionaalne meeskond töötab koos sinuga, et kujundada täiuslikud lahendused vastavalt sinu vajadustele, kasutades meie laia tootevalikut ning pakkudes põhjalikku ekspertnõu. Oleme pühendunud oma klientide toetamisele puhaste ja ohutute töökeskkondade loomisel tõhusate puhastuslahenduste abil.
Mida me pakume: Kvaliteetsed lahendused, millele saad kindel olla.
Meie lahendused koosnevad kvaliteetsetest tööstuslikest tolmuimejatest ja mitmekülgsetest tarvikutest, mis sobivad erinevateks rakendusteks, muutes sinu igapäevase tootmisprotsessi märgatavalt lihtsamaks. Meie lahendusi täiendavad teeninduskontseptsioonid, mis tagavad, et sinu tööstuslik tolmuimemissüsteem on alati kasutusvalmis. Oleme alati sinu kõrval, et pakkuda abi ja nõu. See on lubadus, millele saad kindel olla.
Mis meid kujundab: Ühe mündi kaks poolt – aastakümnete pikkune kogemus Ringler GmbH nime all ja selle muutumine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH-ks.
Kvaliteetsed komponendid, põhjalik ekspertiis, suur lisandväärtus ja professionaalne personal on taganud, et meie läbiproovitud lahendused on juba aastakümneid silma paistnud erakordse kvaliteedi ja vastupidavuse poolest. Oma kombineeritud kogemusega arenduse, tootmise, müügi, teeninduse ja rakendustehnika vallas aitame sul luua puhtama, ohutuma ja keskkonnasõbralikuma tootmiskeskkonna.
KEEVITAMINE
Meie suur lisandväärtus võimaldab meil paindlikult reageerida sinu vajadustele.
VÄRVIMINE
Meil on hea meel pakkuda oma tööstuslikke tolmuimemissüsteeme vastavalt sinu värvinõuetele.
PAIGALDUS
Valmistatud Saksamaal – optimaalselt korraldatud tööprotsessid tagavad kõrgeimad kvaliteedistandardid.
