Tööstuslikud tolmuimejad / Tolmueemalduslahendused | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Meie DNA

Kes me oleme: Tööstuslike imemislahenduste ekspert.

Rohkem kui 50-aastase kogemusega selles valdkonnas võid olla kindel, et oled asjatundlikes kätes. Meie professionaalne meeskond töötab koos sinuga, et kujundada täiuslikud lahendused vastavalt sinu vajadustele, kasutades meie laia tootevalikut ning pakkudes põhjalikku ekspertnõu. Oleme pühendunud oma klientide toetamisele puhaste ja ohutute töökeskkondade loomisel tõhusate puhastuslahenduste abil.

Mida me pakume: Kvaliteetsed lahendused, millele saad kindel olla.

Meie lahendused koosnevad kvaliteetsetest tööstuslikest tolmuimejatest ja mitmekülgsetest tarvikutest, mis sobivad erinevateks rakendusteks, muutes sinu igapäevase tootmisprotsessi märgatavalt lihtsamaks. Meie lahendusi täiendavad teeninduskontseptsioonid, mis tagavad, et sinu tööstuslik tolmuimemissüsteem on alati kasutusvalmis. Oleme alati sinu kõrval, et pakkuda abi ja nõu. See on lubadus, millele saad kindel olla.

Mis meid kujundab: Ühe mündi kaks poolt – aastakümnete pikkune kogemus Ringler GmbH nime all ja selle muutumine Kärcher Industrial Vacuuming GmbH-ks.

Kvaliteetsed komponendid, põhjalik ekspertiis, suur lisandväärtus ja professionaalne personal on taganud, et meie läbiproovitud lahendused on juba aastakümneid silma paistnud erakordse kvaliteedi ja vastupidavuse poolest. Oma kombineeritud kogemusega arenduse, tootmise, müügi, teeninduse ja rakendustehnika vallas aitame sul luua puhtama, ohutuma ja keskkonnasõbralikuma tootmiskeskkonna.