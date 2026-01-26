Tööstuslikud tolmuimejad tahkete osakeste/tolmu imemiseks

Spetsiaalse filtrisüsteemiga tolmuimejad Erinevates tööstusharudes tuleb koristada erinevaid aineid ja materjale. Praht, ohtlik tolm, väiksem ja suurem puru, liiv, pihustusvahendid, igat tüüpi kiud, toidujäänused, orgaanilised ained, väga kerged ja väga rasked materjalid seavad ranged nõuded seadmetes kasutatavatele filtrisüsteemidele. Kärcheri tööstuslike süsteemide hulgast leiate optimaalse filtri igaks puhastustoiminguks, kestku need kas paar tundi päevas või lausa 24/7.