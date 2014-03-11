Munitsipaalseadmed

Meie 26–156 hj (18,9–115 kW) kuivpühkimismasinad ja munitsipaalmasinakandurid omavad silmapaistvat puhastusjõudlust mis tahes otstarbeks. Ja nende täiuslik puhastustulemus, vastupidavus ja praktiliselt piiramatud kasutusvõimalused on muljetavaldavad. Selliste masinakandurite täieliku potentsiaali ärakasutamiseks on saadaval spetsiaalsed lisaseadmed. Optimaalsed lahendused väga mitmesuguste kasutusvaldkondade tarbeks, mis on välja töötatud koostöös tunnustatud tööseadmete tootjatega. Parimad tehnoloogia- ja rakendusalased teadmised on ühendatud suurepärase kuluefektiivsuse saavutamiseks, mida võimaldab masinate optimaalne võimsuskasutus.

Munitsipaaltehnika

Kärcheri ja Holderi multifunktsionaalsed masinakandurid ja kuivpühkimismasinad

Äsja asutatud Kärcher Municipal GmbH ühendab endas terviklikku valikut munitsipaalseadmeid. Selle uue organisatsiooni raames on Holderi ja Kärcheri kaubamärgid üksteisele suurepäraseks täienduseks ja neid arendatakse edasi vastavalt nende kaubamärkide aluspädevusele. Teie kui kliendi jaoks toob see aastaringsesse kasutusse kaasa veelgi enamate rakenduste jaoks veelgi rohkem lahendusi, mis tagavad esmaklassilise kvaliteedi, mis pärinevad ühest pädevast allikast ja mis on saadaval rohkemates kohtades üle kogu maailma. Tulge meiega ja veenduge tulevikukindlate munitsipaalseadmete headuses.

Kärcheri kommunaalkuivpühkimismasinad pakuvad kõikjal erakordset puhastusjõudlust. Suurtel aladel, kuid ka keerukatel pindadel, teedel, radadel, parklates, murukattega aladel ja spordirajatistes. Alates kevadpuhastusest, haljasalade hooldamisest suve- ja sügishooajal kuni talihoolduseni välja. Kõik need vastupidavad masinad pakuvad koos eri tööseadmetega jõudluse, toimimise ja ökonoomsuse vallas vastavalt kasutusvaldkonnale optimeeritud lahendusi. Ja seepärast on need investeeringuks, mis säilitab oma väärtuse paljude aastate jooksul.

Sobiv masin mis tahes kasutusvaldkonna tarbeks

Kärcher Tänavapühkimismasinad

Tänavapühkimismasinad

Professionaalseks ja katkestusteta tööks suurtes parkides, messikeskustes ja tööstusaladel. Lõpuni viimistletud ja tõhus Kärcheri tehnoloogia tagab usaldusväärsed tulemused.

Kärcher Multifunktsionaalne sõiduk

Multifunktsionaalne sõiduk

Sobib erinevateks toiminguteks kogu aasta vältel.

Parima saadaoleva varustusega masin – MC 250

Meie mudel MC 250 omab parimat pühkimisjõudlust ja kasutusmugavust ning tagab parimal viisil keskkonnakaitse. Sellel kompaktsel ja vastupidaval kuivpühkimismasinal on võimas ajam, mis vastab kõrgeimatele keskkonnakaitsenõuetele. Loogiline tööpõhimõte põhineb intuitiivsusel. Avar, selge paigutusega ja mugav kabiin tagab maksimaalse kasutusmugavuse aastaringselt. Tänu sõidukiirusele 60 km/h, hüdropneumaatilisele vedrustusele ja kõikide hoolduskomponentide heale kättesaadavusele saate oma töö lõpule viia kiiremini ja tõhusamalt kui kunagi varem.

Linnas kasutusel manööverdatav pühkimismasin MC 250

Jõulised masinad töös – kasutusvideod

MC 130

MC 250 – Kui tahate parimat!

MIC 35/MIC 42 talveteenistus

Hästi läbimõeldud funktsioonid – täiuslikult kohandatud vastavalt teie vajadustele

Kärcheri ja Holderi munitsipaalmasinate tööjaamu saab kujundada mitmesuguste lisaseadmete abil, mis pakuvad nii funktsionaalsust kui ka kasutusmugavust. Sellised võimalused nagu tahavaatekaamera, CD-mängijaga raadio, MP3, Bluetooth ja käed-vabad-süsteem, mugavusiste ja soojendusega tagapeegel suurendavad juhi turvalisust ja muudavad tema töö lihtsamaks. Peenhäälestatud süsteem, mis koosneb masinakanduritest, töö- ja lisaseadmetest, tagab suure funktsionaalsuse ja jõudluse. Kindel varuosade väga hea kättesaadavus minimaalse tarneaja ja pikaajalise laoseisuga tagavad töövalmiduse ja pikaajalise majandusliku tasuvuse.

Käepärased ja mugavad seadmed

Alates joogihoidikust kuni dokumenditaskuni, õhkvedrustusega mugavusistmest CD-mängijaga raadioni – praktilised ja nutikad varustusdetailid muudavad töötamise juhile väga meelepäraseks.

Seadistatud vastavalt teie vajadustele

Konkreetsed lisad, nagu imivoolik, veeringlussüsteem, veoajam ja hüdrosüsteem, laiendavad kasutusvõimalusi ja suurendavad kasutustõhusust.

Kasutuspaindlikkus tänu lugematutele tööseadmetele

Kärcher pakub mis tahes töö jaoks sobivaid tööseadmeid – eesmised rullharjad, külgharjadega ja ilma nendeta harjasüsteemid ning imemissüsteem välipuhastuse tarbeks. Niidukid, umbrohuhari ja hüdrauliline kastmisvars haljasalade hooldamiseks. Lumepuhurid ja -sahad ning ülaosale paigaldatavad puisturid talihoolduseks. Kõrgsurvepesurid ja pesusüsteemid märgpuhastuseks.

Usaldusväärsus, millele saate kindel olla

Üksnes Kärcheri originaalkomponendid omavad tuntud Kärcheri kvaliteeti. See kehtib külgharjade ning mootoriõli ja hüdrovedeliku kohta – ja loomulikult ka kõikide muude kuluv- ja varuosade, määrdeainete ja töömaterjalide kohta. Miski ei ole parem ja usaldusväärsem kui originaal!

 

Abi infotelefoni kaudu

Sõbralik. Pädev. Lahendustele keskenduv. Kärcheri infotelefoni töötajad tunnevad väga hästi kõiki masinaid, lisakomponente ja puhastusaineid ning seetõttu saavad nad anda teile telefoni teel asjatundlikku nõu.

Säilitage puhastusjõudlus ja loodav väärtus

Alati tippjõudlusel – meie hoolduslepingutega on teie Kärcheri puhastusmasinad alati kasutusvalmis ning see saavutatakse tänu regulaarsele ülevaatusele, hooldusele ja terviklikule täishoolduspaketile.

MIC 42 lund koristamas

Lahendused munitsipaalrakenduste tarbeks

Meie munitsipaalalade jaoks ette nähtud lahendused tagavad ideaalselt sobiva lahenduskontseptsiooni igaks vajaduseks ja igaks aastaajaks – olgu siis tegemist jää ja lume, haljasalade hoolduse või erirakenduste ning pühkimise ja imemisega.

