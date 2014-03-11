Munitsipaalseadmed

Kärcheri ja Holderi multifunktsionaalsed masinakandurid ja kuivpühkimismasinad

Äsja asutatud Kärcher Municipal GmbH ühendab endas terviklikku valikut munitsipaalseadmeid. Selle uue organisatsiooni raames on Holderi ja Kärcheri kaubamärgid üksteisele suurepäraseks täienduseks ja neid arendatakse edasi vastavalt nende kaubamärkide aluspädevusele. Teie kui kliendi jaoks toob see aastaringsesse kasutusse kaasa veelgi enamate rakenduste jaoks veelgi rohkem lahendusi, mis tagavad esmaklassilise kvaliteedi, mis pärinevad ühest pädevast allikast ja mis on saadaval rohkemates kohtades üle kogu maailma. Tulge meiega ja veenduge tulevikukindlate munitsipaalseadmete headuses.

Kärcheri kommunaalkuivpühkimismasinad pakuvad kõikjal erakordset puhastusjõudlust. Suurtel aladel, kuid ka keerukatel pindadel, teedel, radadel, parklates, murukattega aladel ja spordirajatistes. Alates kevadpuhastusest, haljasalade hooldamisest suve- ja sügishooajal kuni talihoolduseni välja. Kõik need vastupidavad masinad pakuvad koos eri tööseadmetega jõudluse, toimimise ja ökonoomsuse vallas vastavalt kasutusvaldkonnale optimeeritud lahendusi. Ja seepärast on need investeeringuks, mis säilitab oma väärtuse paljude aastate jooksul.