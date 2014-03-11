Must on uus must! Musta värvi aknapesur WV 5 Plus N Black Edition

Nüüd saadaval musta värvi eridisainiga: Kärcheri aknapesuriga WV 5 on siledate pindade puhastamine kui lapsemäng. Pesur on meeldivalt vaikne, istub tänu pehmele käepidemele mugavalt käes ja puhastab tänu reguleeritavale piirajale akna pinna kuni äärteni välja. Selle vahetataval akul on piisavalt võimsust iga töö teostamiseks, mistõttu saate töötada pidevalt ja ilma katkestusteta. Tarnekomplekti kuulub ka kitsas imiotsik väikese ruudujaotusega akendele.

Tootest lähemalt