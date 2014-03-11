Juhtmevabad aknapesurid
Triibuvaba. Kiire. Multifunktsionaalne. Juhtmevaba aknapesur tagab triibuvaba puhtuse – ja seda ilma tilkuva pesuveeta. Aknapesur ei puhasta kiiresti ja efektiivselt mitte ainult aknaid, vaid kõiki siledaid pindu, näiteks keraamilisi pliite, peegleid, uksi ja keraamilisi plaate.
Aknapesur Window Vac – enamat kui lihtsalt aknapesur. WOW!
Taastage oma kodu endine sära. Kõikidel siledatel pindadel.
Säästke aega ja vaeva Kärcheri juhtmeta aknapesuriga. Aknapesuri imifunktsioon tagab äärmiselt tõhusa puhastuse ja säravpuhtad aknad – ilma triipude ja veejääkideta. Lisaks muudab käepärane ja ergonoomiline Kärcheri juhtmeta aknapesur akende puhastamise väga hügieeniliseks, kuna kasutaja ei puutu kokku musta veega. Aknapesur sobib kõikide siledate pindade, näiteks peeglite, keraamiliste pliitide, uste, keraamiliste plaatide ja laudade puhastamiseks.
Kolm korda kiirem
Kärcheri aknapesuriga saab aknad puhtaks kolm korda kiiremini kui käsitsi.
Triibuvaba
Triibuvaba puhtus tänu kõrge kvaliteediga kummiraaklile ja uuenduslikule imifunktsioonile.
Tilkadevaba
Aknapesur imeb vee klaasilt kiiresti ja korralikult – ilma musta vee tüütu tilkumiseta.
Algupärane
Kärcheri originaalkvaliteet juhtmeta aknapesuri leiutajalt.
Must on uus must! Musta värvi aknapesur WV 5 Plus N Black Edition
Nüüd saadaval musta värvi eridisainiga: Kärcheri aknapesuriga WV 5 on siledate pindade puhastamine kui lapsemäng. Pesur on meeldivalt vaikne, istub tänu pehmele käepidemele mugavalt käes ja puhastab tänu reguleeritavale piirajale akna pinna kuni äärteni välja. Selle vahetataval akul on piisavalt võimsust iga töö teostamiseks, mistõttu saate töötada pidevalt ja ilma katkestusteta. Tarnekomplekti kuulub ka kitsas imiotsik väikese ruudujaotusega akendele.
Kärcheri juhtmeta aknapesur kõikidele siledatele pindadele
Tõeliselt multifunktsionaalne seade: lisaks akendele saab Kärcheri juhtmeta aknapesuriga puhastada peaaegu kõik siledad pinnad: näiteks tuuleklaasid, peeglid, dušikabiinid, keraamilised pliidid, klaaslauad ja töötasapinnad.
Akende puhastamine
Akende puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kasutage Kärcheri juhtmeta aknapesurit, mis tagab triibuvaba puhtuse vaid sekunditega.
Dušikabiinide puhastamine
Kuivatage dušikabiinid ja keraamilised plaadid dušinurgas või vannitoas kiiresti ja vaevata.
Vedelike eemaldamine
Kärcheri aknapesuriga saate pindadelt imeda väiksemaid maha valgunud vedelikukoguseid.
Kondensatsioonivee eemaldamine
Kärcheri juhtmeta aknapesuriga saate kiiresti eemaldada liigse niiskuse klaasidelt.
Lihtne eelpuhastus
Ettevalmistus on kõige alus: optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks tuleb klaas või pind enne eelpuhastada ja niisutada. Alles seejärel on otstarbekas kasutada aknapesurit WV, mis imeb pinnalt ka musta pesuvee. Optimaalseks eelpuhastuseks on kolm varianti: tavaline pihustuspudel, pihustuspudel Extra ja vibreeriv juhtmevaba puhasti KV 4.
Tavaline pihustuspudel
Pihustuspudel koos mikrokiust pühkimislapiga. Muudab kõikide siledate pindade pühkimise lihtsamaks.
Pihustuspudel Extra
Pudel koos mikrokiudlapi ja reguleeritava pühkijaga, kus saab reguleerida kasutatava vee kogust – ideaalne lahendus ka väikese ruudujaotusega akendele.
Vibreeriv juhtmevaba puhasti KV 4
Elektriline puhasti mustuse tõhusaks vabastamiseks. Tänu takjapaelkinnitusele saab pühkimislappi kiiresti ja mugavalt vahetada.
Vibreeriv juhtmevaba puhasti KV 4 eemaldab tõrksa mustuse vibreerimisfunktsiooni abil.
Mustuse vastu suure jõudlusega: tänu integreeritud vibreerimisfunktsioonile ja automaatsele niisutusele puhastab juhtmevaba puhasti KV 4 kõik siledad pinnad vaid hetkega. Lisaks on selle kasutamine intuitiivne ning pühkimislapi vahetamine tänu takjapaelkinnitusele imelihtne.
Triibuvaba puhtus pihustuspudeli ja juhtmeta aknapesuri abil vaid 3 sammuga
1. Pihustage
Esmalt pihustage puhastusvahend klaasile.
2. Puhastage
Pühkige klaas puhtaks.
3. Kasutage aknapesurit
Imege must pesuvesi aknalt ära. Ongi valmis.
Triibuvaba puhtus juhtmevaba vibreeriva puhasti ja aknapesuri abil vaid 2 sammuga
Puhasti KV 4 üllatab oma vibreerimis- ja puhastuslapi automaatse niisutusfunktsiooniga. Pinnad saab pühkida puhtaks ja tõrksa mustuse eemaldada ilma täiendava pihustamiseta.
1. Puhastage
Esmalt niisutage ja puhastage aken juhtmeta puhastiga KV 4.
2. Kasutage aknapesurit
Seejärel imege akutoitel juhtmeta aknapesuri Window Vac abil must vesi ära. Valmis!
Lai valik: Kärcheri juhtmevabad aknapesurid
WV 6 – parim omasuguste seas. Aku pika tööea ja täiustatud kummiraakliga aknapesur.
> Lähemalt aknapesurist WV 6 Plus
WV 2 – tõeliselt multifunktsionaalne seade. Eriti kerge kaaluga aknapesur, mida on äärmiselt mugav kasutada.
> Lähemalt aknapesurist WV 2 Plus N
Sobivad lisatarvikud
Laia lisatarvikute valikuga saate seadet veelgi täiendada ning tänu keerukatele tooteideedele on aknapesurit erinevateks puhastustoiminguteks veelgi mugavam kasutada.