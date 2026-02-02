Aknapesur WV 5 Plus N Black Edition
Akutoitel aknapesuri komplekt WV 5 Plus N Black Edition tagab puhtad ja triibuvabad aknad ülikiiresti. Pikendatud tööaeg ja valikuline lisaaku võimaldab korsitada katkestuseta.
Akutoitel aknapesuri leiutajana toob Kärcher mudeliga WV 5 Plus N Black Edition turule toote, mis muudab triibuvaba ja tilkumiseta aknapuhastuse veelgi lihtsamaks ja täiuslikumaks. Tänu pikemale tööajale tööintervallid nüüdsest veelgi pikemad. Ostes aknapesurile vahetusaku, saate aknaid nüüd puhastada katkestuseta, kuna aku praktiline vahetussüsteem tagab akude hõlpsa vahetuse. Seadme pehme käepide tagab, et aknapesurit WV 5 Plus N Black Edition on mugavam ja ergonoomilisem käsitseda kui selle eelkäijaid. Aknapesuri imemisotsik on varustatud piirajatega. Need võimaldavad aknaid puhastada kuni äärteni välja. Täiuslik kombinatsioon pihtustuspudelist, mikrokiudlapist ja akutoitel aknapesurist tagab tõhusa puhastuse ja säravpuhtad aknad.
Omadused ja tulu
Eemaldatav akuEemaldatav aku ja valikuline lisaaku võimaldavad katkestusteta aknapuhastust.
Mugav aknaäärte puhastusKäsitsi reguleeritav piiraja võimaldab täiuslikku ja triibuvaba aknapuhastust kuni äärteni välja.
Mugav käepide koos aku laetuse taseme näidikugaPehme käepide muudab seadme käsitsemise märgatavalt lihtsamaks. 3 LED-tuld näitavad aku jooksvat laetuse taset.
Vahetatav imemisotsik
- Sõltuvalt puhastatavast pinnast kasutage kas suurt või väikest imemisotsikut.
Meeldivalt vaikne
- Aknapesuri madal müratase muudab töö veelgi mugavamaks.
Originaal
- Kärcheri originaalkvaliteediga aknapesur Window Vac.
Kolm korda kiirem
- Aknapesurit Window Vac kasutades on akende pesu kolm korda kiirem kui tavapäraseid meetodeid kasutades.
Tilga- ja triibuvabad puhastustulemused
- Tänu vee elektroonilisele imemisele ei teki akendele musta vee triipe. Säravpuhaste akende jaoks.
Täiesti hügieeniline
- Veepaaki saab tühjendada kiirelt ja lihtsalt ilma musta veega kokku puutumata.
Erinevad rakendused
- Aknapesurit Window Vac saab kasutada ka kõigi siledate pindade, näiteks keraamiliste plaatide, peeglite või dušikabiinide puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Imemisotsaku töölaius (mm)
|280
|Kitsa imemisotsaku töölaius (mm)
|170
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Aku tööaeg (min)
|35
|Aku laadimisaeg (min)
|185
|Aku tüüp
|Eemaldatav liitiumioonaku
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 105
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Must
|Kaal koos akudega (kg)
|0,7
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Pihustuspudel Extra koos mikrokiudlapiga
- Pesuaine: 20 ml
- Kitsas imemisotsik
Seadmed
- Imemisotsik
- Vahetatav imemisotsik
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Iluvõredega aknad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Klaaslauad
- Seinaplaadid
