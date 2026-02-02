Akutoitel aknapesuri leiutajana toob Kärcher mudeliga WV 5 Plus N Black Edition turule toote, mis muudab triibuvaba ja tilkumiseta aknapuhastuse veelgi lihtsamaks ja täiuslikumaks. Tänu pikemale tööajale tööintervallid nüüdsest veelgi pikemad. Ostes aknapesurile vahetusaku, saate aknaid nüüd puhastada katkestuseta, kuna aku praktiline vahetussüsteem tagab akude hõlpsa vahetuse. Seadme pehme käepide tagab, et aknapesurit WV 5 Plus N Black Edition on mugavam ja ergonoomilisem käsitseda kui selle eelkäijaid. Aknapesuri imemisotsik on varustatud piirajatega. Need võimaldavad aknaid puhastada kuni äärteni välja. Täiuslik kombinatsioon pihtustuspudelist, mikrokiudlapist ja akutoitel aknapesurist tagab tõhusa puhastuse ja säravpuhtad aknad.