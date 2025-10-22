AIATÖÖRIISTAD

SINU AED ON SINU KUNINGRIIK. WOW!

Sina oled oma kuningriigi valitseja, metsiku looduse vallutaja. Seal - oma lossi väravas - oled sina kuningas. Sa oled oma väikse maailma kõrgeim valitseja ja Kärcheri võimsad akutööriistad aitavad sul anda oma aiale uue hiilguse. Olgu see siis muru, heki ja puude hooldus või lehtede ja umbrohu eemaldamine - too WOW tagasi koos Kärcheriga.