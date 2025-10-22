AIATÖÖRIISTAD
Muru, heki või puude hooldamiseks või umbrohtude ja lehtede eemaldamiseks. Kärcheri aiatööriistadega muutuvad aiad veelgi ilusamaks. Ja tänu aku kasutamisele ilma müra või tüütu kaablita.
Akutoitega muruniiduk
Manööverdatavad 18 V muruniidukid sobivad eriti väikestele ja keskmise suurusega muruväljakutele. Suurematele muruplatsidele on ideaalseks valikuks võimsad 36 V muruniidukid.
Akutoitega surveprits
Taimede kaitse ja hooldus on vaid nupuvajutuse kaugusel: vahetatava 18 V aku, 4-liitrise paagi ja teleskoop-pihustustoruga survepritsiga PSU 4-18, mis pihustab peene joana või isegi uduna, saab väetada taimi ning võidelda kahjurite ja umbrohuga sihipäraselt ja mugavalt – ja seda ilma töömahuka manuaalse pumpamiseta.
Akutoitega murutrimmer
Kärcheri akumurutrimmeritega saavutate korralikult lõigatud servad ja kauni murupiiri. Kärcher pakub õiget lahendust igale kasutusvaldkonnale.
Akutoitega hekilõikur
Ideaalne hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja kärpimiseks. Tänu aku kasutamisele vaikne, praktiline ja tüütu kaablita.
Akutoitega muru- ja põõsakäärid
Akutoitega murukääride puhul on muru servade lõikamine lihtne. Lihtsa tera vahetamisega muutub tööriist põõsakäärideks põõsaste täpseks kujundamiseks.
Akutoitega lehepuhur
Vallutage sügisene aed tormiga. Akutoitel Kärcheri lehepuhur ja leheimur tagavad puhtad teerajad ja aiad maksimaalselt lühikese aja jooksul.
Akutoitega kettsaag
Tänu keti lihtsale pingutamisele, automaatsele õlitamisele ja suurele lõikevõimsusele on Kärcheri akutoitel kettsaagi lihtne kasutada ning see tagab esmaklassilised lõiketulemused.
Akuga oksalõikaja ja -saag
Hooldage puid vaevata, sealhulgas ka raskesti ligipääsetavaid oksi. Kärcheri akutoitega oksalõikur ning selle kvaliteetsete käärterade jaoks ei ole miski probleem.
Akutoitega umbrohueemaldi
Mitte ükski umbrohi ei suuda vastu panna Kärcheri akutoitel umbrohueemaldajale. Sambla ja umbrohud saab hõlpsalt pragudest ja servadest eemaldada ilma seljavalu tekitamata.
Akutoitel multifunktsionaalne lamp
Toob valgust pimedasse: Laetav akulamp tagab parema valgustuse kõikjal, kus pimedas töötades või vaba aja veetmise ajal on vaja rohkem valgust. Tänu integreeritud toitepanga funktsioonile saate laadida elektroonikaseadmeid, nagu nutitelefonid või tahvelarvutid. Paindlikum kui ükski taskulamp, mobiilsem kui kaabliga prožektor: laetav akulamp MFL 2-18.
SINU AED ON SINU KUNINGRIIK. WOW!
Sina oled oma kuningriigi valitseja, metsiku looduse vallutaja. Seal - oma lossi väravas - oled sina kuningas. Sa oled oma väikse maailma kõrgeim valitseja ja Kärcheri võimsad akutööriistad aitavad sul anda oma aiale uue hiilguse. Olgu see siis muru, heki ja puude hooldus või lehtede ja umbrohu eemaldamine - too WOW tagasi koos Kärcheriga.