AKUTOITEGA MURU- JA PÕÕSAKÄÄRID

Kärcheri akutoitega muru- ja põõsakäärid GSH sobivad ideaalselt õrnaks ja täpseks aiatööks. Tänu järeleproovitud süsteemile kaks-ühes saate kiiresti ja hõlpsalt trimmida põõsastikke, hekke ja põõsaid, aga ka väiksemaid muruplatse. Tulemuseks on puhtad servad, mis muudavad teie aia väga hooldatuks.