AKUTOITEGA MURU- JA PÕÕSAKÄÄRID

Kärcheri akutoitega muru- ja põõsakäärid GSH sobivad ideaalselt õrnaks ja täpseks aiatööks. Tänu järeleproovitud süsteemile kaks-ühes saate kiiresti ja hõlpsalt trimmida põõsastikke, hekke ja põõsaid, aga ka väiksemaid muruplatse. Tulemuseks on puhtad servad, mis muudavad teie aia väga hooldatuks.

Kasutamine ja eelised

 

Muru- ja põõsakääride terade vahetamine on lihtne ja ei vaja tööriistu, võimaldades teha erinevaid aiatöid ühe seadmega.

Murukäärid

Murukäärid sobivad muruäärte trimmimiseks maja ümbruses, lillepeenarde, köögiviljaaedade või isegi terrassi juures – täpselt seal, kuhu muruniiduk ligi ei pääse.

Põõsakäärid

Põõsakäärid muudavad põõsaste ja hekkide pügamise ning kujundamise imelihtsaks.

Teemantlihvitud lõiketerad

Kahtepidi lõikavad terad on eriti teravad, võimaldades täpset lõikamist nii murul kui ka põõsastel. Laseriga lõigatud ja teemantlihvimisega terad (GSH 2 Plus ja GSH 4-4 Plus mudelid) on eriti vastupidavad ning vajavad vähem hooldust.

Teleskoopkäepide

Ergonomiline lahendus muru äärte lõikamiseks: selle käepideme abil saate paindlikult reguleerida töö kõrgust, vältides kummardamist muru äärte lõikamisel. Pikendus on spetsiaalselt välja töötatud akutoitel murukääridele GSH 2 Plus ja GSH 4-4 Plus. Käepideme kõrgust saab pidevalt reguleerida vahemikus 74 kuni 116 sentimeetrit.

Teraotsakaitse ja rippaas:

Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.

Ergonoomiline käepideme konstruktsioon

Mugavaks kinnihoidmiseks isegi pikematel töödel.

Aku oleku püsiv kuvamine.

Tänu integreeritud LED-ekraanile (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

Omadused

Kompaktne 2-ühes abimees: akutoitel murukäärid sobivad muru äärte trimmimiseks maja ümbruses, lillepeenarde, köögiviljaaedade või terrassi juures, samas kui põõsakäärid muudavad põõsaste p[gamise ja kujundamise imelihtsaks.

GSH 18-20 aku

Vahetatav akusüsteem: 18 V akutoide
Kasutamine teleskoopvardaga: ei
Põõsatera lõikepikkus: 20 cm
Murunitmis tera laius: 12 cm
Max tööaeg ühe aku laadimise kohta: 100 min
Max tootlikkus akulaadimise kohta võsalõikus: 800 m
Max tootlikkus ühe akulaadimise kohta muru niitmisel: 1000 m
Kaal koos murutera ja Kärcheri aku võimsusega 18/25: 1,7 kg

GSH 4-4 Plus akukomplekt

Vahetatav akusüsteem: 4 V akutoide
Teleskoopvardaga kasutamine: jah
Põõsatera lõikepikkus: 11 cm
Murutera lõikelaius: 8 cm
Max tööaeg ühe aku laadimise kohta min: 60 min
Max tootlikkus ühe akulaadimisega võsalõikus: 450 m
Max tootlikkus ühe akulaadimise kohta muru lõikamisel: 600 m
Kaal koos murutera ja Kärcheri aku võimsusega 4/25: 0,65 kg

GSH 2 Plus

Vahetatav akusüsteem: fikseeritud aku
Teleskoopvardaga kasutamine: jah
Põõsatera lõikepikkus: 11 cm
Murutera lõikelaius: 8 cm
Max tööaeg ühe aku laadimise kohta:
50 min
Max tootlikkus akulaadimise kohta võsalõikus: 400 m
Max tootlikkus ühe akulaadimise kohta muru niitmisel: 500 m
Kaal koos murutera ja fikseeritud akuga: 0,6 kg

Akutoitel töötavate muru- ja põõsakääride tarvikud.

Kärcher Battery Power akuplatvorm

18 V Battery Power

Siit leiate kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmed.
