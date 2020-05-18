KÄRCHER POWER BATTERY AKUPLATVORMI TOOTED

Kas teil puudub väline vooluvõrgu ühendus? Soovite vältida korratuid kaableid enda aias? Kärcher BatteryPower vahetatava akusüsteemiga uute akutoitega aia- ja puhastusseadmete kasutamisel ei ole probleemi. Tänu kahele erinevale akuplatvormile (18 V või 36 V) saame teile pakkuda sobivat seadet vastavalt mis tahes võimsuse vajadustele ja rakendustele. 18 V Kärcher Battery Power ja 36 V Kärcher Battery Power. Maksimaalne paindlikkus Kärcheri tõestatud kvaliteediga.

36 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted

Akutoitega survepesurid

Akutoitega mitmeotstarbelised tolmuimejad

Akutoitega lehepuhurid ja -imurid

Akutoitega hekilõikurid

Akutoitega kettsaed

Akutoitega muruniidukid

Akutoitega murutrimmerid

36 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted + akuplatvorm

Tolmuimejad

Aiatööriistad

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18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted

Mobiilne puhastamine

Akutoitega mitmeotstarbelised tolmuimejad

Akutoitega lehepuhurid ja- imurid

Akutoitega muru- ja põõsakäärid

Akutoitega hekilõikurid

Akutoitega umbrohueemaldid

Akutoitega kettsaed

Akutoitega muruniidukid

Akutoitega murutrimmerid

18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted + akuplatvorm

Tolmuimejad

18 V Lisatarvikud

Kärcher Battery Power 18 V akuplatvormi lisatarvikud

Kärcher Battery Power akuplatvorm + 18 V Lisatarvikud

36 V Lisatarvikud

Kärcher Battery Power akuplatvorm + 36 V Lisatarvikud

Kärcher Battery Power akuplatvorm + 36 V Lisatarvikud