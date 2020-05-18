KÄRCHER POWER BATTERY AKUPLATVORMI TOOTED

Kas teil puudub väline vooluvõrgu ühendus? Soovite vältida korratuid kaableid enda aias? Kärcher BatteryPower vahetatava akusüsteemiga uute akutoitega aia- ja puhastusseadmete kasutamisel ei ole probleemi. Tänu kahele erinevale akuplatvormile (18 V või 36 V) saame teile pakkuda sobivat seadet vastavalt mis tahes võimsuse vajadustele ja rakendustele. 18 V Kärcher Battery Power ja 36 V Kärcher Battery Power. Maksimaalne paindlikkus Kärcheri tõestatud kvaliteediga.